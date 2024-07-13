Москва надеется, что Иран продолжит прежний курс, заявил посол России
Посол Дедов: Россия надеется, что Пезешкиан продолжит следовать курсу Раиси
© AP Photo / Vahid SalemiИзбранный президент Ирана Масуд Пезешкиан
© AP Photo / Vahid Salemi
Избранный президент Ирана Масуд Пезешкиан. Архивное фото
ТЕГЕРАН, 13 июл – РИА Новости. Россия исходит из того, что избранный на минувшей неделе президентом Ирана Масуд Пезешкиан продолжит следовать тому курсу, который был намечен правительством его предшественника Эбрахима Раиси, заявил в интервью РИА Новости посол РФ в Иране Алексей Дедов.
"В целом мы исходим из того, что генеральный стратегический курс правительства президента Раиси будет сохранен и при правительстве господина Пезешкиана", - сказал посол.
Дедов выразил надежду на заключение "в обозримом будущем" договора о всеобъемлющем стратегическом партнерстве, "работа над которым находится на финишной прямой". "Что касается других аспектов, - отметил он, - думаю, что отношения будут развиваться в соответствии с тем курсом, который был намечен правительством президента Раиси".
Президент России Владимир Путин и избранный президент Ирана Масуд Пезешкиан 8 июля провели телефонный разговор, в ходе которого президент РФ поздравил своего иранского коллегу с победой на выборах. Агентство ISNA сообщало, что Пезешкиан в ходе разговора заявил о готовности подписать всеобъемлющий договор на полях саммита БРИКС, который пройдет в Казани в октябре.
Глава иранского избиркома Мохсен Эслами 7 июля объявил, что политик-реформатор Масуд Пезешкиан победил во втором туре внеочередных президентских выборов в Иране, набрав 16 384 403 голоса. Его конкурент, представитель консервативного крыла Саид Джалили, получил 13 538 179 голосов. По словам Эслами, всего подсчитан 30 573 931 голос, явка составила 49,8% избирателей.