https://ria.ru/20240713/iran-1959380315.html

Москва надеется, что Иран продолжит прежний курс, заявил посол России

Москва надеется, что Иран продолжит прежний курс, заявил посол России - РИА Новости, 13.07.2024

Москва надеется, что Иран продолжит прежний курс, заявил посол России

Россия исходит из того, что избранный на минувшей неделе президентом Ирана Масуд Пезешкиан продолжит следовать тому курсу, который был намечен правительством... РИА Новости, 13.07.2024

2024-07-13T06:18

2024-07-13T06:18

2024-07-13T06:32

в мире

россия

иран

казань

масуд пезешкиан

алексей дедов

владимир путин

брикс

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/07/07/1958034978_0:296:3072:2024_1920x0_80_0_0_3f3cbe3fe4fad82525f98b34ca4dca7c.jpg

ТЕГЕРАН, 13 июл – РИА Новости. Россия исходит из того, что избранный на минувшей неделе президентом Ирана Масуд Пезешкиан продолжит следовать тому курсу, который был намечен правительством его предшественника Эбрахима Раиси, заявил в интервью РИА Новости посол РФ в Иране Алексей Дедов. "В целом мы исходим из того, что генеральный стратегический курс правительства президента Раиси будет сохранен и при правительстве господина Пезешкиана", - сказал посол. Дедов выразил надежду на заключение "в обозримом будущем" договора о всеобъемлющем стратегическом партнерстве, "работа над которым находится на финишной прямой". "Что касается других аспектов, - отметил он, - думаю, что отношения будут развиваться в соответствии с тем курсом, который был намечен правительством президента Раиси". Президент России Владимир Путин и избранный президент Ирана Масуд Пезешкиан 8 июля провели телефонный разговор, в ходе которого президент РФ поздравил своего иранского коллегу с победой на выборах. Агентство ISNA сообщало, что Пезешкиан в ходе разговора заявил о готовности подписать всеобъемлющий договор на полях саммита БРИКС, который пройдет в Казани в октябре. Глава иранского избиркома Мохсен Эслами 7 июля объявил, что политик-реформатор Масуд Пезешкиан победил во втором туре внеочередных президентских выборов в Иране, набрав 16 384 403 голоса. Его конкурент, представитель консервативного крыла Саид Джалили, получил 13 538 179 голосов. По словам Эслами, всего подсчитан 30 573 931 голос, явка составила 49,8% избирателей.

https://ria.ru/20240712/partnerstvo-1959365646.html

https://ria.ru/20240706/iran-1957850969.html

россия

иран

казань

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2024

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

в мире, россия, иран, казань, масуд пезешкиан, алексей дедов, владимир путин, брикс