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Москва надеется, что Иран продолжит прежний курс, заявил посол России - РИА Новости, 13.07.2024
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06:18 13.07.2024 (обновлено: 06:32 13.07.2024)
https://ria.ru/20240713/iran-1959380315.html
Москва надеется, что Иран продолжит прежний курс, заявил посол России
Москва надеется, что Иран продолжит прежний курс, заявил посол России - РИА Новости, 13.07.2024
Москва надеется, что Иран продолжит прежний курс, заявил посол России
Россия исходит из того, что избранный на минувшей неделе президентом Ирана Масуд Пезешкиан продолжит следовать тому курсу, который был намечен правительством... РИА Новости, 13.07.2024
2024-07-13T06:18
2024-07-13T06:32
в мире
россия
иран
казань
масуд пезешкиан
алексей дедов
владимир путин
брикс
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ТЕГЕРАН, 13 июл – РИА Новости. Россия исходит из того, что избранный на минувшей неделе президентом Ирана Масуд Пезешкиан продолжит следовать тому курсу, который был намечен правительством его предшественника Эбрахима Раиси, заявил в интервью РИА Новости посол РФ в Иране Алексей Дедов. "В целом мы исходим из того, что генеральный стратегический курс правительства президента Раиси будет сохранен и при правительстве господина Пезешкиана", - сказал посол. Дедов выразил надежду на заключение "в обозримом будущем" договора о всеобъемлющем стратегическом партнерстве, "работа над которым находится на финишной прямой". "Что касается других аспектов, - отметил он, - думаю, что отношения будут развиваться в соответствии с тем курсом, который был намечен правительством президента Раиси". Президент России Владимир Путин и избранный президент Ирана Масуд Пезешкиан 8 июля провели телефонный разговор, в ходе которого президент РФ поздравил своего иранского коллегу с победой на выборах. Агентство ISNA сообщало, что Пезешкиан в ходе разговора заявил о готовности подписать всеобъемлющий договор на полях саммита БРИКС, который пройдет в Казани в октябре. Глава иранского избиркома Мохсен Эслами 7 июля объявил, что политик-реформатор Масуд Пезешкиан победил во втором туре внеочередных президентских выборов в Иране, набрав 16 384 403 голоса. Его конкурент, представитель консервативного крыла Саид Джалили, получил 13 538 179 голосов. По словам Эслами, всего подсчитан 30 573 931 голос, явка составила 49,8% избирателей.
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в мире, россия, иран, казань, масуд пезешкиан, алексей дедов, владимир путин, брикс
В мире, Россия, Иран, Казань, Масуд Пезешкиан, Алексей Дедов, Владимир Путин, БРИКС
Москва надеется, что Иран продолжит прежний курс, заявил посол России

Посол Дедов: Россия надеется, что Пезешкиан продолжит следовать курсу Раиси

© AP Photo / Vahid SalemiИзбранный президент Ирана Масуд Пезешкиан
Избранный президент Ирана Масуд Пезешкиан - РИА Новости, 1920, 13.07.2024
© AP Photo / Vahid Salemi
Избранный президент Ирана Масуд Пезешкиан. Архивное фото
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ТЕГЕРАН, 13 июл – РИА Новости. Россия исходит из того, что избранный на минувшей неделе президентом Ирана Масуд Пезешкиан продолжит следовать тому курсу, который был намечен правительством его предшественника Эбрахима Раиси, заявил в интервью РИА Новости посол РФ в Иране Алексей Дедов.
"В целом мы исходим из того, что генеральный стратегический курс правительства президента Раиси будет сохранен и при правительстве господина Пезешкиана", - сказал посол.
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Дедов выразил надежду на заключение "в обозримом будущем" договора о всеобъемлющем стратегическом партнерстве, "работа над которым находится на финишной прямой". "Что касается других аспектов, - отметил он, - думаю, что отношения будут развиваться в соответствии с тем курсом, который был намечен правительством президента Раиси".
Президент России Владимир Путин и избранный президент Ирана Масуд Пезешкиан 8 июля провели телефонный разговор, в ходе которого президент РФ поздравил своего иранского коллегу с победой на выборах. Агентство ISNA сообщало, что Пезешкиан в ходе разговора заявил о готовности подписать всеобъемлющий договор на полях саммита БРИКС, который пройдет в Казани в октябре.
Глава иранского избиркома Мохсен Эслами 7 июля объявил, что политик-реформатор Масуд Пезешкиан победил во втором туре внеочередных президентских выборов в Иране, набрав 16 384 403 голоса. Его конкурент, представитель консервативного крыла Саид Джалили, получил 13 538 179 голосов. По словам Эслами, всего подсчитан 30 573 931 голос, явка составила 49,8% избирателей.
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В миреРоссияИранКазаньМасуд ПезешкианАлексей ДедовВладимир ПутинБРИКС
 
 
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