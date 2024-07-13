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Пезешкиан призвал США скорректировать политику в отношении Ирана - РИА Новости, 13.07.2024
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01:28 13.07.2024
https://ria.ru/20240713/iran-1959369707.html
Пезешкиан призвал США скорректировать политику в отношении Ирана
Пезешкиан призвал США скорректировать политику в отношении Ирана - РИА Новости, 13.07.2024
Пезешкиан призвал США скорректировать политику в отношении Ирана
Оборонная доктрина Ирана не подразумевает и не содержит положений о ядерном оружии, в связи с этим США должны скорректировать свою политику в отношении... РИА Новости, 13.07.2024
2024-07-13T01:28
2024-07-13T01:28
в мире
иран
масуд пезешкиан
саид джалили
сша
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ТЕГЕРАН, 13 июл – РИА Новости. Оборонная доктрина Ирана не подразумевает и не содержит положений о ядерном оружии, в связи с этим США должны скорректировать свою политику в отношении исламской республики, заявил новоизбранный президент Ирана Масуд Пезешкиан. "Я хотел бы подчеркнуть, что оборонная доктрина Ирана не включает ядерное оружие, и настоятельно призываю Соединенные Штаты извлечь уроки из прошлых просчетов и соответствующим образом скорректировать свою политику. Лица, принимающие решения в Вашингтоне, должны признать, что политика, направленная на стравливание стран региона друг с другом, не увенчалась успехом и не будет иметь успеха в будущем. Они должны смириться с этой реальностью и избегать обострения нынешней напряженности", - приводит слова нового иранского президента газета Tehran times в статье, названной "Мое послание новому миру". Глава иранского избиркома Мохсен Эслами 7 июля объявил, что политик-реформатор Масуд Пезешкиан победил во втором туре внеочередных президентских выборов в Иране, набрав 16 384 403 голоса. Его конкурент, представитель консервативного крыла Саид Джалили, получил 13 538 179 голосов. По словам Эслами, всего подсчитан 30 573 931 голос, явка составила 49,8% избирателей.
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в мире, иран, масуд пезешкиан, саид джалили, сша
В мире, Иран, Масуд Пезешкиан, Саид Джалили, США
Пезешкиан призвал США скорректировать политику в отношении Ирана

Пезешкиан: оборонная доктрина Ирана не содержит положений о ядерном оружии

© AP Photo / Vahid SalemiИзбранный президент Ирана Масуд Пезешкиан
Избранный президент Ирана Масуд Пезешкиан - РИА Новости, 1920, 13.07.2024
© AP Photo / Vahid Salemi
Избранный президент Ирана Масуд Пезешкиан. Архивное фото
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ТЕГЕРАН, 13 июл – РИА Новости. Оборонная доктрина Ирана не подразумевает и не содержит положений о ядерном оружии, в связи с этим США должны скорректировать свою политику в отношении исламской республики, заявил новоизбранный президент Ирана Масуд Пезешкиан.
"Я хотел бы подчеркнуть, что оборонная доктрина Ирана не включает ядерное оружие, и настоятельно призываю Соединенные Штаты извлечь уроки из прошлых просчетов и соответствующим образом скорректировать свою политику. Лица, принимающие решения в Вашингтоне, должны признать, что политика, направленная на стравливание стран региона друг с другом, не увенчалась успехом и не будет иметь успеха в будущем. Они должны смириться с этой реальностью и избегать обострения нынешней напряженности", - приводит слова нового иранского президента газета Tehran times в статье, названной "Мое послание новому миру".
Новоизбранный президент Ирана Масуд Пезешкиан в Тегеране - РИА Новости, 1920, 06.07.2024
Эксперт рассказал, что ждет Иран при новом президенте
6 июля, 12:56
Глава иранского избиркома Мохсен Эслами 7 июля объявил, что политик-реформатор Масуд Пезешкиан победил во втором туре внеочередных президентских выборов в Иране, набрав 16 384 403 голоса. Его конкурент, представитель консервативного крыла Саид Джалили, получил 13 538 179 голосов. По словам Эслами, всего подсчитан 30 573 931 голос, явка составила 49,8% избирателей.
 
В миреИранМасуд ПезешкианСаид ДжалилиСША
 
 
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