Пезешкиан призвал США скорректировать политику в отношении Ирана
Пезешкиан: оборонная доктрина Ирана не содержит положений о ядерном оружии
© AP Photo / Vahid SalemiИзбранный президент Ирана Масуд Пезешкиан
© AP Photo / Vahid Salemi
Избранный президент Ирана Масуд Пезешкиан. Архивное фото
ТЕГЕРАН, 13 июл – РИА Новости. Оборонная доктрина Ирана не подразумевает и не содержит положений о ядерном оружии, в связи с этим США должны скорректировать свою политику в отношении исламской республики, заявил новоизбранный президент Ирана Масуд Пезешкиан.
"Я хотел бы подчеркнуть, что оборонная доктрина Ирана не включает ядерное оружие, и настоятельно призываю Соединенные Штаты извлечь уроки из прошлых просчетов и соответствующим образом скорректировать свою политику. Лица, принимающие решения в Вашингтоне, должны признать, что политика, направленная на стравливание стран региона друг с другом, не увенчалась успехом и не будет иметь успеха в будущем. Они должны смириться с этой реальностью и избегать обострения нынешней напряженности", - приводит слова нового иранского президента газета Tehran times в статье, названной "Мое послание новому миру".
Глава иранского избиркома Мохсен Эслами 7 июля объявил, что политик-реформатор Масуд Пезешкиан победил во втором туре внеочередных президентских выборов в Иране, набрав 16 384 403 голоса. Его конкурент, представитель консервативного крыла Саид Джалили, получил 13 538 179 голосов. По словам Эслами, всего подсчитан 30 573 931 голос, явка составила 49,8% избирателей.