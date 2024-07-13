https://ria.ru/20240713/iran-1959367557.html
Тегеран стремится укреплять отношения с соседями, заявил Пезешкиан
Тегеран стремится укреплять отношения с соседями, заявил Пезешкиан - РИА Новости, 13.07.2024
Тегеран стремится укреплять отношения с соседями, заявил Пезешкиан
Тегеран укрепит отношения с соседями, будет создавать "сильный регион", где никто не доминирует над другими, заявил новоизбранный президент Ирана Масуд... РИА Новости, 13.07.2024
2024-07-13T00:38
2024-07-13T00:38
2024-07-13T01:05
тегеран (город)
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масуд пезешкиан
ближний восток
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ТЕГЕРАН, 13 июл – РИА Новости. Тегеран укрепит отношения с соседями, будет создавать "сильный регион", где никто не доминирует над другими, заявил новоизбранный президент Ирана Масуд Пезешкиан."При моей администрации мы будем уделять приоритетное внимание укреплению отношений с нашими соседями. Мы будем выступать за создание "сильного региона", а не такого, где одна страна стремится к гегемонии и доминированию над другими", - приводит слова нового иранского президента газета Tehran times в статье, названной "Мое послание новому миру".Он также отметил, что "соседние и братские народы" не должны "тратить свои ценные ресурсы на разрушительную конкуренцию, гонку вооружений или необоснованное сдерживание друг друга"."Вместо этого мы будем стремиться создать условия, в которых наши ресурсы могут быть направлены на прогресс и развитие региона Ближнего Востока на благо всех его стран", - добавил Пезешкиан.Глава иранского избиркома Мохсен Эслами 7 июля объявил, что политик-реформатор Масуд Пезешкиан победил во втором туре внеочередных президентских выборов в Иране, набрав 16 384 403 голоса. Его конкурент, представитель консервативного крыла Саид Джалили, получил 13 538 179 голосов. По словам Эслами, всего подсчитан 30 573 931 голос, явка составила 49,8% избирателей.
https://ria.ru/20240711/iran-1959048977.html
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тегеран (город), иран, в мире, масуд пезешкиан, ближний восток
Тегеран (город), Иран, В мире, Масуд Пезешкиан, Ближний Восток
Тегеран стремится укреплять отношения с соседями, заявил Пезешкиан
Пезешкиан: Тегеран укрепит отношения с соседями, будет создавать сильный регион