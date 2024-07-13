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Пезешкиан пообещал уделять внимание сотрудничеству с Россией
Пезешкиан пообещал уделять внимание сотрудничеству с Россией - РИА Новости, 13.07.2024
Пезешкиан пообещал уделять внимание сотрудничеству с Россией
Иран продолжит уделять приоритетное внимание сотрудничеству с Россией, особенно в рамках БРИКС, Шанхайской организации сотрудничества (ШОС) и Евразийского... РИА Новости, 13.07.2024
2024-07-13T00:13
2024-07-13T00:13
2024-07-13T02:55
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ТЕГЕРАН, 13 июл — РИА Новости. Иран продолжит уделять приоритетное внимание сотрудничеству с Россией, особенно в рамках БРИКС, Шанхайской организации сотрудничества (ШОС) и Евразийского экономического союза (ЕАЭС), заявил избранный на минувшей неделе президент Ирана Масуд Пезешкиан, его слова приводит газета Tehran times в статье, названной "Мое послание новому миру". "Я буду продолжать уделять приоритетное внимание двустороннему и многостороннему сотрудничеству с Россией, особенно в рамках таких структур, как БРИКС, ШОС и ЕАЭС", — сказал он.Пезешкиан назвал Россию ценным стратегическим союзником и соседом Ирана, Тегеран продолжит расширять и укреплять сотрудничество.Президент России Владимир Путин и избранный президент Ирана Масуд Пезешкиан 8 июля провели телефонный разговор, в ходе которого российский лидер поздравил своего иранского коллегу с победой на выборах. Агентство ISNA сообщало, что Пезешкиан в ходе разговора заявил о готовности подписать всеобъемлющий договор на полях саммита БРИКС, который пройдет в Казани в октябре. Глава иранского избиркома Мохсен Эслами 7 июля объявил, что политик-реформатор Масуд Пезешкиан победил во втором туре внеочередных президентских выборов в Иране, набрав 16 384 403 голоса. Его конкурент, представитель консервативного крыла Саид Джалили, получил 13 538 179 голосов. По словам Эслами, всего подсчитан 30 573 931 голос, явка составила 49,8 процента избирателей.
https://ria.ru/20240712/dogovor-1959244733.html
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в мире, иран, россия, казань, масуд пезешкиан, владимир путин, саид джалили, брикс, шос, евразийский экономический союз
В мире, Иран, Россия, Казань, Масуд Пезешкиан, Владимир Путин, Саид Джалили, БРИКС, ШОС, Евразийский экономический союз
Пезешкиан пообещал уделять внимание сотрудничеству с Россией
Пезешкиан: Иран продолжит уделять приоритетное внимание сотрудничеству с Россией