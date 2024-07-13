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Иран стремится к миру для России и Украины, заявил Пезешкиан
Иран стремится к миру для России и Украины, заявил Пезешкиан - РИА Новости, 13.07.2024
Иран стремится к миру для России и Украины, заявил Пезешкиан
Иран стремится к миру для народов России и Украины, Тегеран будет поддерживать нацеленные на это инициативы, заявил избранный на минувшей неделе президент Ирана РИА Новости, 13.07.2024
2024-07-13T00:06
2024-07-13T00:06
2024-07-13T00:07
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ТЕГЕРАН, 12 июл – РИА Новости. Иран стремится к миру для народов России и Украины, Тегеран будет поддерживать нацеленные на это инициативы, заявил избранный на минувшей неделе президент Ирана Масуд Пезешкиан. "Мы стремимся к миру для народов России и Украины, и мое правительство будет готово активно поддерживать инициативы, направленные на достижение этой цели", - приводит слова нового иранского президента газета Tehran times в статье, названной "Мое послание новому миру". Президент России Владимир Путин и избранный президент Ирана Масуд Пезешкиан 8 июля провели телефонный разговор, в ходе которого президент РФ поздравил своего иранского коллегу с победой на выборах. Агентство ISNA сообщало, что Пезешкиан в ходе разговора заявил о готовности подписать всеобъемлющий договор на полях саммита БРИКС, который пройдет в Казани в октябре. Глава иранского избиркома Мохсен Эслами 7 июля объявил, что политик-реформатор Масуд Пезешкиан победил во втором туре внеочередных президентских выборов в Иране, набрав 16 384 403 голоса. Его конкурент, представитель консервативного крыла Саид Джалили, получил 13 538 179 голосов. По словам Эслами, всего подсчитан 30 573 931 голос, явка составила 49,8% избирателей.
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в мире, иран, россия, украина, масуд пезешкиан, владимир путин, саид джалили, брикс
В мире, Иран, Россия, Украина, Масуд Пезешкиан, Владимир Путин, Саид Джалили, БРИКС
Иран стремится к миру для России и Украины, заявил Пезешкиан
Пезешкиан: Иран стремится к миру для народов России и Украины