https://ria.ru/20240713/ipoteka-1959487785.html

В России проведут эксперимент по обеспечению чиновников жильем по ипотеке

В России проведут эксперимент по обеспечению чиновников жильем по ипотеке - РИА Новости, 13.07.2024

В России проведут эксперимент по обеспечению чиновников жильем по ипотеке

Правительство России постановило провести эксперимент по обеспечению гражданских служащих жильем с внедрением ипотечной системы, соответствующее постановление... РИА Новости, 13.07.2024

2024-07-13T22:44

2024-07-13T22:44

2024-07-13T22:44

общество

россия

ипотека

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МОСКВА, 13 июл — РИА Новости. Правительство России постановило провести эксперимент по обеспечению гражданских служащих жильем с внедрением ипотечной системы, соответствующее постановление размещено на сайте официального опубликования правовых актов. ﻿﻿"Провести в период с 15 июля 2024 года по 1 февраля 2027 года эксперимент по внедрению на федеральной государственной гражданской службе ипотечной системы обеспечения федеральных государственных гражданских служащих жилыми помещениями с привлечением средств федерального бюджета", — говорится в документе. Согласно правилам обеспечения эксперимента, в него будут включены не более 90 чиновников в возрасте до 35 лет и находящихся на должности не менее года. Постановление вступит в силу 15 июля.

https://ria.ru/20240702/ipoteka-1772116136.html

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общество, россия, ипотека