https://ria.ru/20240713/ipoteka-1959487785.html
В России проведут эксперимент по обеспечению чиновников жильем по ипотеке
В России проведут эксперимент по обеспечению чиновников жильем по ипотеке - РИА Новости, 13.07.2024
В России проведут эксперимент по обеспечению чиновников жильем по ипотеке
Правительство России постановило провести эксперимент по обеспечению гражданских служащих жильем с внедрением ипотечной системы, соответствующее постановление... РИА Новости, 13.07.2024
2024-07-13T22:44
2024-07-13T22:44
2024-07-13T22:44
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МОСКВА, 13 июл — РИА Новости. Правительство России постановило провести эксперимент по обеспечению гражданских служащих жильем с внедрением ипотечной системы, соответствующее постановление размещено на сайте официального опубликования правовых актов. "Провести в период с 15 июля 2024 года по 1 февраля 2027 года эксперимент по внедрению на федеральной государственной гражданской службе ипотечной системы обеспечения федеральных государственных гражданских служащих жилыми помещениями с привлечением средств федерального бюджета", — говорится в документе. Согласно правилам обеспечения эксперимента, в него будут включены не более 90 чиновников в возрасте до 35 лет и находящихся на должности не менее года. Постановление вступит в силу 15 июля.
https://ria.ru/20240702/ipoteka-1772116136.html
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общество, россия, ипотека
Общество, Россия, Ипотека
В России проведут эксперимент по обеспечению чиновников жильем по ипотеке
Правительство проведет эксперимент по обеспечению чиновников жильем по ипотеке