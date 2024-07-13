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В России проведут эксперимент по обеспечению чиновников жильем по ипотеке - РИА Новости, 13.07.2024
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22:44 13.07.2024
https://ria.ru/20240713/ipoteka-1959487785.html
В России проведут эксперимент по обеспечению чиновников жильем по ипотеке
В России проведут эксперимент по обеспечению чиновников жильем по ипотеке - РИА Новости, 13.07.2024
В России проведут эксперимент по обеспечению чиновников жильем по ипотеке
Правительство России постановило провести эксперимент по обеспечению гражданских служащих жильем с внедрением ипотечной системы, соответствующее постановление... РИА Новости, 13.07.2024
2024-07-13T22:44
2024-07-13T22:44
общество
россия
ипотека
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МОСКВА, 13 июл — РИА Новости. Правительство России постановило провести эксперимент по обеспечению гражданских служащих жильем с внедрением ипотечной системы, соответствующее постановление размещено на сайте официального опубликования правовых актов. ﻿﻿"Провести в период с 15 июля 2024 года по 1 февраля 2027 года эксперимент по внедрению на федеральной государственной гражданской службе ипотечной системы обеспечения федеральных государственных гражданских служащих жилыми помещениями с привлечением средств федерального бюджета", — говорится в документе. Согласно правилам обеспечения эксперимента, в него будут включены не более 90 чиновников в возрасте до 35 лет и находящихся на должности не менее года. Постановление вступит в силу 15 июля.
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общество, россия, ипотека
Общество, Россия, Ипотека
В России проведут эксперимент по обеспечению чиновников жильем по ипотеке

Правительство проведет эксперимент по обеспечению чиновников жильем по ипотеке

© РИА Новости / Владимир Трефилов | Перейти в медиабанкКлючи и домик
Ключи и домик - РИА Новости, 1920, 13.07.2024
© РИА Новости / Владимир Трефилов
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МОСКВА, 13 июл — РИА Новости. Правительство России постановило провести эксперимент по обеспечению гражданских служащих жильем с внедрением ипотечной системы, соответствующее постановление размещено на сайте официального опубликования правовых актов.
﻿﻿"Провести в период с 15 июля 2024 года по 1 февраля 2027 года эксперимент по внедрению на федеральной государственной гражданской службе ипотечной системы обеспечения федеральных государственных гражданских служащих жилыми помещениями с привлечением средств федерального бюджета", — говорится в документе.
Согласно правилам обеспечения эксперимента, в него будут включены не более 90 чиновников в возрасте до 35 лет и находящихся на должности не менее года.
Постановление вступит в силу 15 июля.
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