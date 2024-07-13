https://ria.ru/20240713/infrastruktura-1959384630.html
В Днепропетровской области заявили о поражении инфраструктуры
В Днепропетровской области заявили о поражении инфраструктуры - РИА Новости, 13.07.2024
В Днепропетровской области заявили о поражении инфраструктуры
Глава Днепропетровского областного совета Николай Лукашук утверждает в Telegram-канале, что в субботу в результате ударов была поражена инфраструктура в городе... РИА Новости, 13.07.2024
2024-07-13T08:15
2024-07-13T08:15
2024-07-13T08:15
специальная военная операция на украине
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днепропетровская область
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николай лукашук
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МОСКВА, 13 июл - РИА Новости. Глава Днепропетровского областного совета Николай Лукашук утверждает в Telegram-канале, что в субботу в результате ударов была поражена инфраструктура в городе Никополе, расположенном в Днепропетровской области Украины. Согласно сообщению, опубликованному в его Telegram-канале, город Никополь подвергся ударам. "В Никополе... задело инфраструктуру", - написал он, не уточняя объект и масштабы поражения. Удары по украинской инфраструктуре ВС РФ начали наносить 10 октября 2022 года - через два дня после теракта на Крымском мосту, за которым, по оценке российских властей, стоят украинские спецслужбы. Удары наносятся по объектам энергетики, оборонной промышленности, военного управления и связи по всей стране. С тех пор воздушная тревога в украинских регионах объявляется каждый день, иногда - по всей стране. Вместе с тем пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявлял, что российские войска в боях с ВСУ не наносят удары по жилым домам и социальной инфраструктуре.
https://ria.ru/20240625/bomby-1955106996.html
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в мире, днепропетровская область, украина, николай лукашук
Специальная военная операция на Украине, В мире, Днепропетровская область, Украина, Николай Лукашук
В Днепропетровской области заявили о поражении инфраструктуры
Глава Днепропетровского облсовета Лукашук: в Никополе поразили инфраструктуру