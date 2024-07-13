https://ria.ru/20240713/infektsiya-1959403307.html

Подполье сообщило о гибели военных ВСУ из-за вспышки кишечной инфекции

Подполье сообщило о гибели военных ВСУ из-за вспышки кишечной инфекции - РИА Новости, 13.07.2024

Подполье сообщило о гибели военных ВСУ из-за вспышки кишечной инфекции

В Херсонской области солдат ВСУ косит вспышка желудочно-кишечной инфекции, умерли уже более десяти человек, рассказали РИА Новости в пророссийском подполье... РИА Новости, 13.07.2024

2024-07-13T10:54

2024-07-13T10:54

2024-07-13T12:42

специальная военная операция на украине

вооруженные силы украины

херсонская область

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ГЕНИЧЕСК, 13 июл — РИА Новости. В Херсонской области солдат ВСУ косит вспышка желудочно-кишечной инфекции, умерли уже более десяти человек, рассказали РИА Новости в пророссийском подполье Херсона."В 123-ю бригаду ВСУ, расквартированную на правом берегу Днепра Херсонской области, направлены медицинские работники из Одессы, так как в районе 10 июля среди ее личного состава был зафиксирован скачок заболеваемости неустановленной желудочно-кишечной инфекцией. По оперативным данным, 13 человек из числа военнослужащих бригады уже скончались, при этом в критическом состоянии находятся еще порядка 80 военных, включая офицеров", — сказал собеседник агентства.По его словам, назначенная Киевом администрация скрывает от населения информацию о заболевании."Местные власти, ОТГ "Херсон", скрывают данный факт, а командование ВСУ пытается вывести пораженную неизвестной инфекцией бригаду в тыл, но заменить ее на фронте на данный момент некем", — добавил подпольщик.В конце июня подполье сообщило о вспышке холеры на правом берегу Днепра, из-за которой более ста человек попали в больницу и не менее 14 умерли. При этом, как утверждали подпольщики, местные власти боятся паники и пытаются скрывать этот факт, выдавая выявленные случаи за брюшной тиф. Губернатор Херсонской области Владимир Сальдо связал вспышку заболеваемости с подрывом киевским режимом Каховской ГЭС, с засорением русла Днепра телами убитых украинских солдат и общими нарушениями в работе систем водоснабжения и очистных сооружений правого берега. При этом он исключил возможность распространения эпидемии на левый берег. Роспотребнадзор отмечал, что ситуация в Херсонской области стабильна, но служба создала запас вакцин и определила дополнительные меры профилактики.

https://ria.ru/20240703/ukraina-1957040715.html

https://ria.ru/20240705/kholera-1957786437.html

херсонская область

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вооруженные силы украины, херсонская область