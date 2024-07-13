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Подполье сообщило о появлении новой группы французских наемников в Харькове - РИА Новости, 13.07.2024
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Специальная военная операция на Украине
 
16:58 13.07.2024 (обновлено: 18:03 13.07.2024)
https://ria.ru/20240713/harkov-1959450297.html
Подполье сообщило о появлении новой группы французских наемников в Харькове
Подполье сообщило о появлении новой группы французских наемников в Харькове - РИА Новости, 13.07.2024
Подполье сообщило о появлении новой группы французских наемников в Харькове
В Харькове появилось пополнение французских наемников, сообщил РИА Новости координатор николаевского подполья Сергей Лебедев со ссылкой на своих коллег. РИА Новости, 13.07.2024
2024-07-13T16:58
2024-07-13T18:03
специальная военная операция на украине
в мире
харьков
полтава
сергей лебедев
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ДОНЕЦК, 13 июл — РИА Новости. В Харькове появилось пополнение французских наемников, сообщил РИА Новости координатор николаевского подполья Сергей Лебедев со ссылкой на своих коллег. "Харьковское сопротивление обнаружило новую группу французских наемников", — сказал он. Лебедев поделился с агентством сообщением от одного из жителей Харькова. "Харьков. Франки военные возле "РОСТа" на Холодной Горе — десяток, из них негр и женщина. Походу, проездом — перекусить в шавермичную. Чистенькие, свеженькие, значит, приехали, тем более "РОСТ" на Холодной Горе — как раз со стороны въезда с Полтавы/Киева", — написал харьковчанин, слова которого привел подпольщик. В марте Минобороны сообщило, что с начала СВО на Украину прибыли 13 387 наемников из разных стран — США, Великобритании, Польши, Грузии, среди них 356 французов. На тот момент удалось ликвидировать около шести тысяч боевиков, включая 147 французских. Финал для французских наемников и других иностранных боевиков будет одинаково печальным, под какими бы прикрытиями они ни прибывали на Украину, заявил в интервью РИА Новости директор первого европейского департамента МИД Артем Студенников.
https://ria.ru/20240710/podpole-1958758646.html
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в мире, харьков, полтава, сергей лебедев
Специальная военная операция на Украине, В мире, Харьков, Полтава, Сергей Лебедев
Подполье сообщило о появлении новой группы французских наемников в Харькове

Подполье: в Харькове обнаружили новую группу французских наемников

© AP Photo / Andrii MarienkoУкраинские военнослужащие на шведской боевой машине CV90 в лесах под Харьковом
Украинские военнослужащие на шведской боевой машине CV90 в лесах под Харьковом - РИА Новости, 1920, 13.07.2024
© AP Photo / Andrii Marienko
Украинские военнослужащие на шведской боевой машине CV90 в лесах под Харьковом. Архивное фото
Читать ria.ru в
ДОНЕЦК, 13 июл — РИА Новости. В Харькове появилось пополнение французских наемников, сообщил РИА Новости координатор николаевского подполья Сергей Лебедев со ссылкой на своих коллег.
"Харьковское сопротивление обнаружило новую группу французских наемников", — сказал он.
Лебедев поделился с агентством сообщением от одного из жителей Харькова.
"Харьков. Франки военные возле "РОСТа" на Холодной Горе — десяток, из них негр и женщина. Походу, проездом — перекусить в шавермичную. Чистенькие, свеженькие, значит, приехали, тем более "РОСТ" на Холодной Горе — как раз со стороны въезда с Полтавы/Киева", — написал харьковчанин, слова которого привел подпольщик.
В марте Минобороны сообщило, что с начала СВО на Украину прибыли 13 387 наемников из разных стран — США, Великобритании, Польши, Грузии, среди них 356 французов. На тот момент удалось ликвидировать около шести тысяч боевиков, включая 147 французских.
Финал для французских наемников и других иностранных боевиков будет одинаково печальным, под какими бы прикрытиями они ни прибывали на Украину, заявил в интервью РИА Новости директор первого европейского департамента МИД Артем Студенников.
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Специальная военная операция на УкраинеВ миреХарьковПолтаваСергей Лебедев
 
 
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