https://ria.ru/20240713/harkov-1959450297.html

Подполье сообщило о появлении новой группы французских наемников в Харькове

Подполье сообщило о появлении новой группы французских наемников в Харькове - РИА Новости, 13.07.2024

Подполье сообщило о появлении новой группы французских наемников в Харькове

В Харькове появилось пополнение французских наемников, сообщил РИА Новости координатор николаевского подполья Сергей Лебедев со ссылкой на своих коллег. РИА Новости, 13.07.2024

2024-07-13T16:58

2024-07-13T16:58

2024-07-13T18:03

специальная военная операция на украине

в мире

харьков

полтава

сергей лебедев

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ДОНЕЦК, 13 июл — РИА Новости. В Харькове появилось пополнение французских наемников, сообщил РИА Новости координатор николаевского подполья Сергей Лебедев со ссылкой на своих коллег. "Харьковское сопротивление обнаружило новую группу французских наемников", — сказал он. Лебедев поделился с агентством сообщением от одного из жителей Харькова. "Харьков. Франки военные возле "РОСТа" на Холодной Горе — десяток, из них негр и женщина. Походу, проездом — перекусить в шавермичную. Чистенькие, свеженькие, значит, приехали, тем более "РОСТ" на Холодной Горе — как раз со стороны въезда с Полтавы/Киева", — написал харьковчанин, слова которого привел подпольщик. В марте Минобороны сообщило, что с начала СВО на Украину прибыли 13 387 наемников из разных стран — США, Великобритании, Польши, Грузии, среди них 356 французов. На тот момент удалось ликвидировать около шести тысяч боевиков, включая 147 французских. Финал для французских наемников и других иностранных боевиков будет одинаково печальным, под какими бы прикрытиями они ни прибывали на Украину, заявил в интервью РИА Новости директор первого европейского департамента МИД Артем Студенников.

https://ria.ru/20240710/podpole-1958758646.html

харьков

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в мире, харьков, полтава, сергей лебедев