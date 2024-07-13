Подполье сообщило о появлении новой группы французских наемников в Харькове
Подполье: в Харькове обнаружили новую группу французских наемников
© AP Photo / Andrii MarienkoУкраинские военнослужащие на шведской боевой машине CV90 в лесах под Харьковом
© AP Photo / Andrii Marienko
Украинские военнослужащие на шведской боевой машине CV90 в лесах под Харьковом. Архивное фото
ДОНЕЦК, 13 июл — РИА Новости. В Харькове появилось пополнение французских наемников, сообщил РИА Новости координатор николаевского подполья Сергей Лебедев со ссылкой на своих коллег.
"Харьковское сопротивление обнаружило новую группу французских наемников", — сказал он.
Лебедев поделился с агентством сообщением от одного из жителей Харькова.
"Харьков. Франки военные возле "РОСТа" на Холодной Горе — десяток, из них негр и женщина. Походу, проездом — перекусить в шавермичную. Чистенькие, свеженькие, значит, приехали, тем более "РОСТ" на Холодной Горе — как раз со стороны въезда с Полтавы/Киева", — написал харьковчанин, слова которого привел подпольщик.
В марте Минобороны сообщило, что с начала СВО на Украину прибыли 13 387 наемников из разных стран — США, Великобритании, Польши, Грузии, среди них 356 французов. На тот момент удалось ликвидировать около шести тысяч боевиков, включая 147 французских.
Финал для французских наемников и других иностранных боевиков будет одинаково печальным, под какими бы прикрытиями они ни прибывали на Украину, заявил в интервью РИА Новости директор первого европейского департамента МИД Артем Студенников.