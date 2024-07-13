В ГД призвали не верить слухам о замедлении WhatsApp, Telegram и YouTube
Горелкин: не нужно верить слухам о замедлении WhatsApp, Telegram и YouTube
Молодой человек с телефоном в руках. Архивное фото
МОСКВА, 13 июл — РИА Новости. Депутат Госдумы Антон Горелкин в Telegram-канале призвал не верить сообщениям о том, что регулятор якобы замедляет WhatsApp, Telegram и YouTube.
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"Не нужно верить инсинуациям о том, что WhatsApp, Telegram и YouTube уже замедлены", — написал он.
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Депутат пояснил, что у Роскомнадзора есть техническая возможность замедлять трафик практически всех цифровых платформ, но делать это без необходимых правовых оснований он не будет. Кроме того, в соответствии с законом замедление трафика той или иной платформы в масштабах всей страны будет обязательно предваряться и предупреждениями в адрес платформы, и соответствующим публичным заявлением.
В случае с YouTube причина ухудшения скорости и качества целиком на совести компании Google, которая перестала обслуживать кэширующие сервисы на территории России, добавил Горелкин.
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"Остановить этот процесс без участия компании невозможно, но и ускорять его тоже не вижу смысла: чем естественнее будет происходить переток российской аудитории на отечественные платформы, тем лучше", — заключил депутат.
Накануне "Ростелеком" предупредил о возможном замедлении работы видеохостинга YouTube. Причиной он назвал технические проблемы с оборудованием Google, что может повлиять на скорость загрузки и качество воспроизведения роликов у абонентов всех российских операторов.
В Кремле отметили, что планов заблокировать доступ к видеохостингу нет, а сложности в его работе связаны с тем, что оборудование не обновляется уже больше двух лет, после того как компания Google ушла с российского рынка.