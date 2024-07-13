https://ria.ru/20240713/gosduma-1959417652.html

В ГД призвали не верить слухам о замедлении WhatsApp, Telegram и YouTube

В ГД призвали не верить слухам о замедлении WhatsApp, Telegram и YouTube - РИА Новости, 13.07.2024

В ГД призвали не верить слухам о замедлении WhatsApp, Telegram и YouTube

Депутат Госдумы Антон Горелкин в Telegram-канале призвал не верить сообщениям о том, что регулятор якобы замедляет WhatsApp, Telegram и YouTube. РИА Новости, 13.07.2024

2024-07-13T13:09

2024-07-13T13:09

2024-07-13T14:02

общество

технологии

россия

youtube

whatsapp inc.

telegram

госдума рф

https://cdnn21.img.ria.ru/images/153008/57/1530085744_0:91:1500:935_1920x0_80_0_0_9f74fe3b5aaa164c3fdcd85c22343bc8.jpg

МОСКВА, 13 июл — РИА Новости. Депутат Госдумы Антон Горелкин в Telegram-канале призвал не верить сообщениям о том, что регулятор якобы замедляет WhatsApp, Telegram и YouTube. "Не нужно верить инсинуациям о том, что WhatsApp, Telegram и YouTube уже замедлены", — написал он.Депутат пояснил, что у Роскомнадзора есть техническая возможность замедлять трафик практически всех цифровых платформ, но делать это без необходимых правовых оснований он не будет. Кроме того, в соответствии с законом замедление трафика той или иной платформы в масштабах всей страны будет обязательно предваряться и предупреждениями в адрес платформы, и соответствующим публичным заявлением.В случае с YouTube причина ухудшения скорости и качества целиком на совести компании Google, которая перестала обслуживать кэширующие сервисы на территории России, добавил Горелкин."Остановить этот процесс без участия компании невозможно, но и ускорять его тоже не вижу смысла: чем естественнее будет происходить переток российской аудитории на отечественные платформы, тем лучше", — заключил депутат.Накануне "Ростелеком" предупредил о возможном замедлении работы видеохостинга YouTube. Причиной он назвал технические проблемы с оборудованием Google, что может повлиять на скорость загрузки и качество воспроизведения роликов у абонентов всех российских операторов.В Кремле отметили, что планов заблокировать доступ к видеохостингу нет, а сложности в его работе связаны с тем, что оборудование не обновляется уже больше двух лет, после того как компания Google ушла с российского рынка.

https://ria.ru/20240712/kreml-1959216605.html

https://ria.ru/20240625/ssha-1955399708.html

россия

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2024

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

общество, технологии, россия, youtube, whatsapp inc., telegram, госдума рф