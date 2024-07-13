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В ГД призвали не верить слухам о замедлении WhatsApp, Telegram и YouTube - РИА Новости, 13.07.2024
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13:09 13.07.2024 (обновлено: 14:02 13.07.2024)
https://ria.ru/20240713/gosduma-1959417652.html
В ГД призвали не верить слухам о замедлении WhatsApp, Telegram и YouTube
В ГД призвали не верить слухам о замедлении WhatsApp, Telegram и YouTube - РИА Новости, 13.07.2024
В ГД призвали не верить слухам о замедлении WhatsApp, Telegram и YouTube
Депутат Госдумы Антон Горелкин в Telegram-канале призвал не верить сообщениям о том, что регулятор якобы замедляет WhatsApp, Telegram и YouTube. РИА Новости, 13.07.2024
2024-07-13T13:09
2024-07-13T14:02
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МОСКВА, 13 июл — РИА Новости. Депутат Госдумы Антон Горелкин в Telegram-канале призвал не верить сообщениям о том, что регулятор якобы замедляет WhatsApp, Telegram и YouTube. &quot;Не нужно верить инсинуациям о том, что WhatsApp, Telegram и YouTube уже замедлены&quot;, — написал он.Депутат пояснил, что у Роскомнадзора есть техническая возможность замедлять трафик практически всех цифровых платформ, но делать это без необходимых правовых оснований он не будет. Кроме того, в соответствии с законом замедление трафика той или иной платформы в масштабах всей страны будет обязательно предваряться и предупреждениями в адрес платформы, и соответствующим публичным заявлением.В случае с YouTube причина ухудшения скорости и качества целиком на совести компании Google, которая перестала обслуживать кэширующие сервисы на территории России, добавил Горелкин.&quot;Остановить этот процесс без участия компании невозможно, но и ускорять его тоже не вижу смысла: чем естественнее будет происходить переток российской аудитории на отечественные платформы, тем лучше&quot;, — заключил депутат.Накануне "Ростелеком" предупредил о возможном замедлении работы видеохостинга YouTube. Причиной он назвал технические проблемы с оборудованием Google, что может повлиять на скорость загрузки и качество воспроизведения роликов у абонентов всех российских операторов.В Кремле отметили, что планов заблокировать доступ к видеохостингу нет, а сложности в его работе связаны с тем, что оборудование не обновляется уже больше двух лет, после того как компания Google ушла с российского рынка.
https://ria.ru/20240712/kreml-1959216605.html
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общество, технологии, россия, youtube, whatsapp inc., telegram, госдума рф
Общество, Технологии, Россия, YouTube, WhatsApp Inc., Telegram, Госдума РФ
В ГД призвали не верить слухам о замедлении WhatsApp, Telegram и YouTube

Горелкин: не нужно верить слухам о замедлении WhatsApp, Telegram и YouTube

© РИА Новости / Владимир Песня Молодой человек с телефоном в руках
Молодой человек с телефоном в руках - РИА Новости, 1920, 13.07.2024
© РИА Новости / Владимир Песня
Молодой человек с телефоном в руках. Архивное фото
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МОСКВА, 13 июл — РИА Новости. Депутат Госдумы Антон Горелкин в Telegram-канале призвал не верить сообщениям о том, что регулятор якобы замедляет WhatsApp, Telegram и YouTube.
«

"Не нужно верить инсинуациям о том, что WhatsApp, Telegram и YouTube уже замедлены", — написал он.

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Депутат пояснил, что у Роскомнадзора есть техническая возможность замедлять трафик практически всех цифровых платформ, но делать это без необходимых правовых оснований он не будет. Кроме того, в соответствии с законом замедление трафика той или иной платформы в масштабах всей страны будет обязательно предваряться и предупреждениями в адрес платформы, и соответствующим публичным заявлением.
В случае с YouTube причина ухудшения скорости и качества целиком на совести компании Google, которая перестала обслуживать кэширующие сервисы на территории России, добавил Горелкин.
«

"Остановить этот процесс без участия компании невозможно, но и ускорять его тоже не вижу смысла: чем естественнее будет происходить переток российской аудитории на отечественные платформы, тем лучше", — заключил депутат.

Накануне "Ростелеком" предупредил о возможном замедлении работы видеохостинга YouTube. Причиной он назвал технические проблемы с оборудованием Google, что может повлиять на скорость загрузки и качество воспроизведения роликов у абонентов всех российских операторов.
В Кремле отметили, что планов заблокировать доступ к видеохостингу нет, а сложности в его работе связаны с тем, что оборудование не обновляется уже больше двух лет, после того как компания Google ушла с российского рынка.
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ОбществоТехнологииРоссияYouTubeWhatsApp Inc.TelegramГосдума РФ
 
 
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