https://ria.ru/20240713/gosduma-1959407868.html

В Госдуме предложили пожизненный срок за участие в мятеже

В Госдуме предложили пожизненный срок за участие в мятеже - РИА Новости, 13.07.2024

В Госдуме предложили пожизненный срок за участие в мятеже

Наказание за организацию или участие в вооруженном мятеже, повлекшем смерть человека или иные тяжкие последствия, может составить вплоть до пожизненного лишения РИА Новости, 13.07.2024

2024-07-13T11:37

2024-07-13T11:37

2024-07-13T11:37

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МОСКВА, 13 июл - РИА Новости. Наказание за организацию или участие в вооруженном мятеже, повлекшем смерть человека или иные тяжкие последствия, может составить вплоть до пожизненного лишения свободы, сказано в проекте, который размещен в думской электронной базе. Законопроектом предлагается установить, что организация вооруженного мятежа или руководство им в целях свержения или насильственного изменения конституционного строя РФ либо нарушения территориальной целостности РФ наказывается лишением свободы на срок от 15 до 20 лет с ограничением свободы на срок до двух лет. Участие в вооруженном мятеже в тех же целях предлагается наказывать лишением свободы на срок от 12 до 20 лет с ограничением свободы на срок до двух лет. При этом если это повлекло причинение смерти человеку или иные тяжкие последствия, то предлагается наказание в виде лишения свободы на срок от 15 до 20 лет со штрафом в размере от пятисот тысяч до одного миллиона рублей или в размере заработной платы или иного дохода осужденного за период от двух до пяти лет либо без такового и с ограничением свободы на срок от одного года до двух лет или пожизненным лишением свободы.

https://ria.ru/20240713/myatezh-1959404635.html

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