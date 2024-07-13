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В ГД внесли проект о запрете на усыновление в страны, где можно менять пол - РИА Новости, 13.07.2024
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09:47 13.07.2024 (обновлено: 10:38 13.07.2024)
https://ria.ru/20240713/gosduma-1959395360.html
В ГД внесли проект о запрете на усыновление в страны, где можно менять пол
В ГД внесли проект о запрете на усыновление в страны, где можно менять пол - РИА Новости, 13.07.2024
В ГД внесли проект о запрете на усыновление в страны, где можно менять пол
В Госдуму внесён проект, который вводит запрет на усыновление в России для граждан стран, в которых разрешена смена пола, документ размещен в думской... РИА Новости, 13.07.2024
2024-07-13T09:47
2024-07-13T10:38
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МОСКВА, 13 июл - РИА Новости. В Госдуму внесён проект, который вводит запрет на усыновление в России для граждан стран, в которых разрешена смена пола, документ размещен в думской электронной базе. Инициаторами проекта выступили, в частности, спикер Госдумы Вячеслав Володин, вице-спикеры Госдумы Петр Толстой, Ирина Яровая и Анна Кузнецова. "Нами был разработан проект федерального закона "О внесении изменений в Семейный кодекс Российской Федерации", который вводит запрет на усыновление в России для граждан, в странах гражданства которых разрешена смена пола, а равно и на опеку указанным категориям иностранных граждан", - сказано в пояснительной записке. Как отмечают авторы проекта, он направлен на реализацию государственной политики в целях исключить любые возможности усыновления российских детей представителями ЛГБТ-сообществ*. "При этом хотелось бы отметить, что, вводя запрет на усыновление иностранными гражданами из вышеуказанных государств, мы, по сути, вводим запрет на усыновление детей гражданами стран НАТО, поскольку подавляющее их большинство разрешают смену пола на законодательном уровне", - добавляется в документах. Ранее спикер ГД Вячеслав Володин объяснил, что внесённая законодательная инициатива предполагает отказ в усыновлении или опеке детей из России гражданам: Австралии, Австрии, Аргентины, Бельгии, Британии, Германии, Дании, Исландии, Испании, Италии, Канады, Норвегии, Финляндии, Швейцарии, Эстонии и других стран, где смена пола разрешена либо путём медицинского вмешательства, либо в результате внесения изменений в документы, удостоверяющие личность. По словам спикера ГД, в Европе и Соединённых Штатах Америки процедуры по смене пола имеют устойчивую тенденцию к росту, так как стимулируются со стороны государств.*ЛГБТ-движение – экстремистская организация, запрещенная в России.
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россия, госдума рф, нато
Россия, Госдума РФ, НАТО
В ГД внесли проект о запрете на усыновление в страны, где можно менять пол

ГД предложила запретить усыновление для граждан стран, где разрешена смена пола

© РИА Новости / Мария Девахина | Перейти в медиабанкЗдание Государственной думы России
Здание Государственной думы России - РИА Новости, 1920, 13.07.2024
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МОСКВА, 13 июл - РИА Новости. В Госдуму внесён проект, который вводит запрет на усыновление в России для граждан стран, в которых разрешена смена пола, документ размещен в думской электронной базе.
Инициаторами проекта выступили, в частности, спикер Госдумы Вячеслав Володин, вице-спикеры Госдумы Петр Толстой, Ирина Яровая и Анна Кузнецова.
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"Нами был разработан проект федерального закона "О внесении изменений в Семейный кодекс Российской Федерации", который вводит запрет на усыновление в России для граждан, в странах гражданства которых разрешена смена пола, а равно и на опеку указанным категориям иностранных граждан", - сказано в пояснительной записке.
Как отмечают авторы проекта, он направлен на реализацию государственной политики в целях исключить любые возможности усыновления российских детей представителями ЛГБТ-сообществ*.
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"При этом хотелось бы отметить, что, вводя запрет на усыновление иностранными гражданами из вышеуказанных государств, мы, по сути, вводим запрет на усыновление детей гражданами стран НАТО, поскольку подавляющее их большинство разрешают смену пола на законодательном уровне", - добавляется в документах.
Ранее спикер ГД Вячеслав Володин объяснил, что внесённая законодательная инициатива предполагает отказ в усыновлении или опеке детей из России гражданам: Австралии, Австрии, Аргентины, Бельгии, Британии, Германии, Дании, Исландии, Испании, Италии, Канады, Норвегии, Финляндии, Швейцарии, Эстонии и других стран, где смена пола разрешена либо путём медицинского вмешательства, либо в результате внесения изменений в документы, удостоверяющие личность. По словам спикера ГД, в Европе и Соединённых Штатах Америки процедуры по смене пола имеют устойчивую тенденцию к росту, так как стимулируются со стороны государств.
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