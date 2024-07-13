https://ria.ru/20240713/gorlovka-1959411366.html

Украинские войска сбросили взрывоопасный предмет на Горловку

Украинские войска сбросили взрывоопасный предмет на Горловку - РИА Новости, 13.07.2024

Украинские войска сбросили взрывоопасный предмет на Горловку

Украинские войска сбросили взрывоопасный предмет с беспилотного летательного аппарата на Никитовский район Горловки, сообщило в Telegram-канале... РИА Новости, 13.07.2024

2024-07-13T12:16

2024-07-13T12:16

2024-07-13T12:16

специальная военная операция на украине

горловка

донецкая народная республика

сцкк

происшествия

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ДОНЕЦК, 13 июл – РИА Новости. Украинские войска сбросили взрывоопасный предмет с беспилотного летательного аппарата на Никитовский район Горловки, сообщило в Telegram-канале представительство ДНР в Совместном центре контроля и координации вопросов, связанных с военными преступлениями Украины (СЦКК). "Атака ударным БПЛА со стороны вооруженных формирований Украины по направлению: 11.40 – населенный пункт Горловка (Никитовский район): сброс взрывоопасного предмета с БПЛА", - говорится в сообщении представительства. О последствиях на данный момент не сообщается.

https://ria.ru/20240318/donbass-1933243858.html

горловка

донецкая народная республика

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горловка, донецкая народная республика, сцкк, происшествия