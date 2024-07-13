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Украинские войска сбросили взрывоопасный предмет на Горловку
Украинские войска сбросили взрывоопасный предмет на Горловку - РИА Новости, 13.07.2024
Украинские войска сбросили взрывоопасный предмет на Горловку
Украинские войска сбросили взрывоопасный предмет с беспилотного летательного аппарата на Никитовский район Горловки, сообщило в Telegram-канале... РИА Новости, 13.07.2024
2024-07-13T12:16
2024-07-13T12:16
2024-07-13T12:16
специальная военная операция на украине
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ДОНЕЦК, 13 июл – РИА Новости. Украинские войска сбросили взрывоопасный предмет с беспилотного летательного аппарата на Никитовский район Горловки, сообщило в Telegram-канале представительство ДНР в Совместном центре контроля и координации вопросов, связанных с военными преступлениями Украины (СЦКК). "Атака ударным БПЛА со стороны вооруженных формирований Украины по направлению: 11.40 – населенный пункт Горловка (Никитовский район): сброс взрывоопасного предмета с БПЛА", - говорится в сообщении представительства. О последствиях на данный момент не сообщается.
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горловка, донецкая народная республика, сцкк, происшествия
Специальная военная операция на Украине, Горловка, Донецкая Народная Республика, СЦКК, Происшествия
Украинские войска сбросили взрывоопасный предмет на Горловку
Представительство ДНР: ВСУ сбросили взрывоопасный предмет с БПЛА на Горловку