https://ria.ru/20240713/gaza-1959493646.html

ХАМАС призвал Египет и Катар к работе для прекращения ударов по Газе

ХАМАС призвал Египет и Катар к работе для прекращения ударов по Газе - РИА Новости, 13.07.2024

ХАМАС призвал Египет и Катар к работе для прекращения ударов по Газе

Глава политбюро палестинского движения ХАМАС Исмаил Хания призвал посредников в лице Египта и Катара, а также администрацию США к серьезной работе с целью... РИА Новости, 13.07.2024

2024-07-13T23:56

2024-07-13T23:56

2024-07-13T23:56

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оон

обострение палестино-израильского конфликта в 2023 году

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КАИР, 13 июл - РИА Новости. Глава политбюро палестинского движения ХАМАС Исмаил Хания призвал посредников в лице Египта и Катара, а также администрацию США к серьезной работе с целью положить конец израильским ударам по сектору Газа. Ранее министерство здравоохранения Газы сообщало, что число погибших при израильском субботнем ударе в районе Аль-Маваси в Хан-Юнисе на юге сектора Газа увеличилось до 90, пострадали 300 человек. "Глава политбюро движения ХАМАС Исмаил Хания провел ряд контактов с братьями-посредниками и некоторыми странами региона в свете ужасных массовых убийств, которые сегодня (в субботу – ред.) совершила оккупационная (израильская – ред.) армия в районах Аль-Маваси в Хан-Юнисе и лагере Аш-Шати в секторе Газа", - говорится в заявлении ХАМАС. Согласно заявлению, Хания подчеркнул в ходе контактов, что Израиль из-за новых условий и обстрелов Газы создает препятствия достижению соглашения о прекращении огня. "Глава движения призвал посредников в лице Египта и Катара сделать вместе с американской администрацией и другими все необходимое для прекращения этих массовых убийств и серьезно работать, чтобы положить конец этой продолжающейся агрессии против нашего народа", - отмечается в заявлении. Израиль 7 октября 2023 года подвергся беспрецедентной по масштабу ракетной атаке из сектора Газа. После этого бойцы палестинского движения ХАМАС проникли в приграничные районы, открыв огонь по военным и гражданским, и захватили более 200 заложников. По данным властей, погибли около 1,2 тысячи человек. Армия обороны Израиля начала операцию "Железные мечи" в секторе Газа, включающую удары по гражданским объектам. Израиль объявил о полной блокаде анклава: были остановлены поставки воды, электричества, топлива, продуктов и лекарств. По данным министерства здравоохранения Газы, число погибших при израильских ударах по сектору Газа с 7 октября превысило 38 тысяч, пострадали 88,4 тысячи человек. Сектор Газа фактически оказался разделен на южную и северную части. В ночь на 7 мая сухопутные силы армии обороны Израиля вошли в Рафах, расположенный на границе с Египтом. Сам город считается последним оплотом ХАМАС. МИД РФ призвал стороны прекратить боевые действия. Согласно позиции Москвы, урегулирование возможно лишь на основе утвержденной СБ ООН формулы с созданием палестинского государства в границах 1967 года со столицей в Восточном Иерусалиме.

https://ria.ru/20240713/konflikt-1915630213.html

https://ria.ru/20240713/izrail-1959430065.html

https://ria.ru/20240708/hamas-1958351201.html

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в мире, израиль, египет, катар, исмаил хания, хамас, оон, обострение палестино-израильского конфликта в 2023 году