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ХАМАС призвал Египет и Катар к работе для прекращения ударов по Газе - РИА Новости, 13.07.2024
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23:56 13.07.2024
https://ria.ru/20240713/gaza-1959493646.html
ХАМАС призвал Египет и Катар к работе для прекращения ударов по Газе
ХАМАС призвал Египет и Катар к работе для прекращения ударов по Газе - РИА Новости, 13.07.2024
ХАМАС призвал Египет и Катар к работе для прекращения ударов по Газе
Глава политбюро палестинского движения ХАМАС Исмаил Хания призвал посредников в лице Египта и Катара, а также администрацию США к серьезной работе с целью... РИА Новости, 13.07.2024
2024-07-13T23:56
2024-07-13T23:56
в мире
израиль
египет
катар
исмаил хания
хамас
оон
обострение палестино-израильского конфликта в 2023 году
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КАИР, 13 июл - РИА Новости. Глава политбюро палестинского движения ХАМАС Исмаил Хания призвал посредников в лице Египта и Катара, а также администрацию США к серьезной работе с целью положить конец израильским ударам по сектору Газа. Ранее министерство здравоохранения Газы сообщало, что число погибших при израильском субботнем ударе в районе Аль-Маваси в Хан-Юнисе на юге сектора Газа увеличилось до 90, пострадали 300 человек. "Глава политбюро движения ХАМАС Исмаил Хания провел ряд контактов с братьями-посредниками и некоторыми странами региона в свете ужасных массовых убийств, которые сегодня (в субботу – ред.) совершила оккупационная (израильская – ред.) армия в районах Аль-Маваси в Хан-Юнисе и лагере Аш-Шати в секторе Газа", - говорится в заявлении ХАМАС. Согласно заявлению, Хания подчеркнул в ходе контактов, что Израиль из-за новых условий и обстрелов Газы создает препятствия достижению соглашения о прекращении огня. "Глава движения призвал посредников в лице Египта и Катара сделать вместе с американской администрацией и другими все необходимое для прекращения этих массовых убийств и серьезно работать, чтобы положить конец этой продолжающейся агрессии против нашего народа", - отмечается в заявлении. Израиль 7 октября 2023 года подвергся беспрецедентной по масштабу ракетной атаке из сектора Газа. После этого бойцы палестинского движения ХАМАС проникли в приграничные районы, открыв огонь по военным и гражданским, и захватили более 200 заложников. По данным властей, погибли около 1,2 тысячи человек. Армия обороны Израиля начала операцию "Железные мечи" в секторе Газа, включающую удары по гражданским объектам. Израиль объявил о полной блокаде анклава: были остановлены поставки воды, электричества, топлива, продуктов и лекарств. По данным министерства здравоохранения Газы, число погибших при израильских ударах по сектору Газа с 7 октября превысило 38 тысяч, пострадали 88,4 тысячи человек. Сектор Газа фактически оказался разделен на южную и северную части. В ночь на 7 мая сухопутные силы армии обороны Израиля вошли в Рафах, расположенный на границе с Египтом. Сам город считается последним оплотом ХАМАС. МИД РФ призвал стороны прекратить боевые действия. Согласно позиции Москвы, урегулирование возможно лишь на основе утвержденной СБ ООН формулы с созданием палестинского государства в границах 1967 года со столицей в Восточном Иерусалиме.
https://ria.ru/20240713/konflikt-1915630213.html
https://ria.ru/20240713/izrail-1959430065.html
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в мире, израиль, египет, катар, исмаил хания, хамас, оон, обострение палестино-израильского конфликта в 2023 году
В мире, Израиль, Египет, Катар, Исмаил Хания, ХАМАС, ООН, Обострение палестино-израильского конфликта в 2023 году
ХАМАС призвал Египет и Катар к работе для прекращения ударов по Газе

ХАМАС призвал Египет и Катар к работе для прекращения ударов Израиля по Газе

© AP Photo / Mohammed HajjarПоследствия израильских ударов по сектору Газа
Последствия израильских ударов по сектору Газа - РИА Новости, 1920, 13.07.2024
© AP Photo / Mohammed Hajjar
Последствия израильских ударов по сектору Газа. Архивное фото
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КАИР, 13 июл - РИА Новости. Глава политбюро палестинского движения ХАМАС Исмаил Хания призвал посредников в лице Египта и Катара, а также администрацию США к серьезной работе с целью положить конец израильским ударам по сектору Газа.
Ранее министерство здравоохранения Газы сообщало, что число погибших при израильском субботнем ударе в районе Аль-Маваси в Хан-Юнисе на юге сектора Газа увеличилось до 90, пострадали 300 человек.
Мужчина на обломках разрушенных после израильского авиаудара зданий в лагере беженцев Джабалия на севере сектора Газа - РИА Новости, 1920, 13.07.2024
Израиль и Палестина: история, причины и возможные последствия конфликта
Вчера, 19:55
"Глава политбюро движения ХАМАС Исмаил Хания провел ряд контактов с братьями-посредниками и некоторыми странами региона в свете ужасных массовых убийств, которые сегодня (в субботу – ред.) совершила оккупационная (израильская – ред.) армия в районах Аль-Маваси в Хан-Юнисе и лагере Аш-Шати в секторе Газа", - говорится в заявлении ХАМАС.
Согласно заявлению, Хания подчеркнул в ходе контактов, что Израиль из-за новых условий и обстрелов Газы создает препятствия достижению соглашения о прекращении огня.
"Глава движения призвал посредников в лице Египта и Катара сделать вместе с американской администрацией и другими все необходимое для прекращения этих массовых убийств и серьезно работать, чтобы положить конец этой продолжающейся агрессии против нашего народа", - отмечается в заявлении.
Сторонники ХАМАС - РИА Новости, 1920, 13.07.2024
ХАМАС опровергло утверждения Израиля об ударе по лидерам движения в Газе
Вчера, 14:35
Израиль 7 октября 2023 года подвергся беспрецедентной по масштабу ракетной атаке из сектора Газа. После этого бойцы палестинского движения ХАМАС проникли в приграничные районы, открыв огонь по военным и гражданским, и захватили более 200 заложников. По данным властей, погибли около 1,2 тысячи человек.
Армия обороны Израиля начала операцию "Железные мечи" в секторе Газа, включающую удары по гражданским объектам. Израиль объявил о полной блокаде анклава: были остановлены поставки воды, электричества, топлива, продуктов и лекарств. По данным министерства здравоохранения Газы, число погибших при израильских ударах по сектору Газа с 7 октября превысило 38 тысяч, пострадали 88,4 тысячи человек.
Сектор Газа фактически оказался разделен на южную и северную части. В ночь на 7 мая сухопутные силы армии обороны Израиля вошли в Рафах, расположенный на границе с Египтом. Сам город считается последним оплотом ХАМАС.
МИД РФ призвал стороны прекратить боевые действия. Согласно позиции Москвы, урегулирование возможно лишь на основе утвержденной СБ ООН формулы с созданием палестинского государства в границах 1967 года со столицей в Восточном Иерусалиме.
Премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху - РИА Новости, 1920, 08.07.2024
ХАМАС обвинило Нетаньяху в препятствовании переговорам по Газе
8 июля, 20:00
 
В миреИзраильЕгипетКатарИсмаил ХанияХАМАСООНОбострение палестино-израильского конфликта в 2023 году
 
 
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