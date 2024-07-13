https://ria.ru/20240713/gaza-1959492983.html

СМИ: переговоры о прекращении огня в секторе Газа остановили из-за Израиля

СМИ: переговоры о прекращении огня в секторе Газа остановили из-за Израиля - РИА Новости, 13.07.2024

СМИ: переговоры о прекращении огня в секторе Газа остановили из-за Израиля

Переговоры о прекращении огня в Газе приостановлены в связи с тем, что Израиль якобы не демонстрирует искреннего намерения достичь соглашения, передает... РИА Новости, 13.07.2024

2024-07-13T23:42

2024-07-13T23:42

2024-07-13T23:42

в мире

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египет

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оон

обострение палестино-израильского конфликта в 2023 году

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МОСКВА, 13 июл - РИА Новости. Переговоры о прекращении огня в Газе приостановлены в связи с тем, что Израиль якобы не демонстрирует искреннего намерения достичь соглашения, передает агентство Рейтер со ссылкой на источники в Египте. "Переговоры о прекращении огня в Газе приостановлены после того, как три дня интенсивных переговоров не привели к выполнимому результату", - говорится в сообщении агентства. Как пишет Рейтер, собеседники агентства обвинили Израиль в отсутствии "искреннего намерения достичь соглашения". Источники заявили, что поведение израильских посредников свидетельствует о "внутренних разногласиях": израильская делегация давала согласие на ряд условий, после чего, однако, возвращалась с поправками или вводила новые условия, которые могли сорвать переговоры. По данным агентства, посредники расценили "противоречия, задержки с ответами и введение новых условий, противоречащих ранее согласованным", как признаки того, что израильская сторона рассматривает переговоры как формальность, призванную повлиять на общественное мнение. Телеканал Al Qahera News накануне сообщал, что Египет призывает Израиль не препятствовать переговорам о прекращении огня в секторе Газа. Президент США Джо Байден ранее заявлял, что Израиль и палестинское движение ХАМАС дали согласие на "рамочные" параметры перемирия в секторе Газе и работают над деталями. Телеканал Al Arabiya сообщал, что Израиль и ХАМАС достигли согласия по многим из нерешенных ранее пунктов. Отмечалось, что на этой неделе переговоры по Газе состоялись в Дохе и Каире. Израиль 7 октября 2023 года подвергся беспрецедентной по масштабу ракетной атаке из сектора Газа. После этого бойцы палестинского движения ХАМАС проникли в приграничные районы, открыв огонь по военным и гражданским, и захватили более 200 заложников. По данным властей, погибли около 1,2 тысячи человек. Армия обороны Израиля начала операцию "Железные мечи" в секторе Газа, включающую удары по гражданским объектам. Израиль объявил о полной блокаде анклава: были остановлены поставки воды, электричества, топлива, продуктов и лекарств. По данным министерства здравоохранения Газы, число погибших при израильских ударах по сектору Газа с 7 октября превысило 38 тысяч, пострадали 88,4 тысячи человек. Сектор Газа фактически оказался разделен на южную и северную части. В ночь на 7 мая сухопутные силы армии обороны Израиля вошли в Рафах, расположенный на границе с Египтом. Сам город считается последним оплотом ХАМАС. МИД РФ призвал стороны прекратить боевые действия. Согласно позиции Москвы, урегулирование возможно лишь на основе утвержденной СБ ООН формулы с созданием палестинского государства в границах 1967 года со столицей в Восточном Иерусалиме.

https://ria.ru/20240713/konflikt-1915630213.html

https://ria.ru/20240713/izrail-1959430065.html

https://ria.ru/20240708/hamas-1958351201.html

израиль

египет

сша

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

в мире, израиль, египет, сша, джо байден, хамас, оон, обострение палестино-израильского конфликта в 2023 году