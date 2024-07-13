Рейтинг@Mail.ru
Число погибших при израильском ударе в секторе Газа превысило 70 - РИА Новости, 13.07.2024
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
13:37 13.07.2024 (обновлено: 13:38 13.07.2024)
https://ria.ru/20240713/gaza-1959421774.html
Число погибших при израильском ударе в секторе Газа превысило 70
Число погибших при израильском ударе в секторе Газа превысило 70 - РИА Новости, 13.07.2024
Число погибших при израильском ударе в секторе Газа превысило 70
Число погибших при израильском ударе в провинции Хан-Юнис на юге сектора Газа превысило 70, пострадали почти 290 человек, сообщает министерство здравоохранения... РИА Новости, 13.07.2024
2024-07-13T13:37
2024-07-13T13:38
в мире
израиль
хамас
обострение палестино-израильского конфликта в 2023 году
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/07/0d/1959420551_0:137:810:592_1920x0_80_0_0_f5f8922e4356da986fd2fd6180e58cbc.jpg
КАИР, 13 июл - РИА Новости. Число погибших при израильском ударе в провинции Хан-Юнис на юге сектора Газа превысило 70, пострадали почти 290 человек, сообщает министерство здравоохранения Газы. Ранее министерство здравоохранения Газы заявило, что двадцать человек погибли, более 90 пострадали в результате израильского удара по району Аль-Маваси в Хан-Юнисе. Израильское армейское радио "Галей ЦАХАЛ" сообщило, что Целью израильского авиаудара в районе Хан-Юниса на юге сектора Газа был глава военного крыла палестинского движения ХАМАС Мухаммад Дейф, результаты атаки пока неизвестны. "Число погибших при совершенном оккупацией (Израилем – ред.) ужасном массовом убийстве граждан и перемещенных лиц в районе Аль-Маваси в провинции Хан-Юнис составило более 71, пострадали 289", - говорится в заявлении минздрава Газы. В заявлении отмечается, что многие из пострадавших получили серьезные ранения.
https://ria.ru/20240713/konflikt-1915630213.html
израиль
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2024
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/07/0d/1959420551_0:61:810:668_1920x0_80_0_0_79a95c00278ba775fbb98231d5a59a57.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
в мире, израиль, хамас, обострение палестино-израильского конфликта в 2023 году
В мире, Израиль, ХАМАС, Обострение палестино-израильского конфликта в 2023 году
Число погибших при израильском ударе в секторе Газа превысило 70

Минздрав Газы: число погибших при израильском ударе превысило 70 человек

Дым после израильских ударов по району Аль-Маваси в Хан-Юнисе. Кадр видео очевидца
Дым после израильских ударов по району Аль-Маваси в Хан-Юнисе. Кадр видео очевидца - РИА Новости, 1920, 13.07.2024
Дым после израильских ударов по району Аль-Маваси в Хан-Юнисе. Кадр видео очевидца
Читать ria.ru в
КАИР, 13 июл - РИА Новости. Число погибших при израильском ударе в провинции Хан-Юнис на юге сектора Газа превысило 70, пострадали почти 290 человек, сообщает министерство здравоохранения Газы.
Ранее министерство здравоохранения Газы заявило, что двадцать человек погибли, более 90 пострадали в результате израильского удара по району Аль-Маваси в Хан-Юнисе. Израильское армейское радио "Галей ЦАХАЛ" сообщило, что Целью израильского авиаудара в районе Хан-Юниса на юге сектора Газа был глава военного крыла палестинского движения ХАМАС Мухаммад Дейф, результаты атаки пока неизвестны.
«
"Число погибших при совершенном оккупацией (Израилем – ред.) ужасном массовом убийстве граждан и перемещенных лиц в районе Аль-Маваси в провинции Хан-Юнис составило более 71, пострадали 289", - говорится в заявлении минздрава Газы.
В заявлении отмечается, что многие из пострадавших получили серьезные ранения.
Мужчина на обломках разрушенных после израильского авиаудара зданий в лагере беженцев Джабалия на севере сектора Газа - РИА Новости, 1920, 13.07.2024
Израиль и Палестина: история, причины и возможные последствия конфликта
Вчера, 19:55
 
В миреИзраильХАМАСОбострение палестино-израильского конфликта в 2023 году
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2024 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала