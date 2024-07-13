https://ria.ru/20240713/gaza-1959421774.html

Число погибших при израильском ударе в секторе Газа превысило 70

Число погибших при израильском ударе в секторе Газа превысило 70 - РИА Новости, 13.07.2024

Число погибших при израильском ударе в секторе Газа превысило 70

Число погибших при израильском ударе в провинции Хан-Юнис на юге сектора Газа превысило 70, пострадали почти 290 человек, сообщает министерство здравоохранения... РИА Новости, 13.07.2024

2024-07-13T13:37

2024-07-13T13:37

2024-07-13T13:38

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КАИР, 13 июл - РИА Новости. Число погибших при израильском ударе в провинции Хан-Юнис на юге сектора Газа превысило 70, пострадали почти 290 человек, сообщает министерство здравоохранения Газы. Ранее министерство здравоохранения Газы заявило, что двадцать человек погибли, более 90 пострадали в результате израильского удара по району Аль-Маваси в Хан-Юнисе. Израильское армейское радио "Галей ЦАХАЛ" сообщило, что Целью израильского авиаудара в районе Хан-Юниса на юге сектора Газа был глава военного крыла палестинского движения ХАМАС Мухаммад Дейф, результаты атаки пока неизвестны. "Число погибших при совершенном оккупацией (Израилем – ред.) ужасном массовом убийстве граждан и перемещенных лиц в районе Аль-Маваси в провинции Хан-Юнис составило более 71, пострадали 289", - говорится в заявлении минздрава Газы. В заявлении отмечается, что многие из пострадавших получили серьезные ранения.

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в мире, израиль, хамас, обострение палестино-израильского конфликта в 2023 году