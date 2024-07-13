https://ria.ru/20240713/gaz-1959429778.html
В доме в Ступино взорвался газ
В доме в Ступино взорвался газ - РИА Новости, 13.07.2024
В доме в Ступино взорвался газ
Хлопок газа произошел в частном доме в подмосковном Ступино, пострадала семья из пяти человек, трое из которых дети, возбуждено дело, сообщает ГСУ СК России по... РИА Новости, 13.07.2024
2024-07-13T14:33
2024-07-13T14:33
2024-07-13T14:53
происшествия
ступино
московская область (подмосковье)
следственный комитет россии (ск рф)
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МОСКВА, 13 июл - РИА Новости. Хлопок газа произошел в частном доме в подмосковном Ступино, пострадала семья из пяти человек, трое из которых дети, возбуждено дело, сообщает ГСУ СК России по Московской области в Telegram-канале."Утром из частного домовладения, расположенного в деревне Савино в Ступино бригадой скорой медицинской помощи в реанимационное отделение с термическими ожогами тела разной степени тяжести госпитализирована семья из пяти человек, трое из которых дети 2023, 2020 и 2017 годов рождения", - говорится в сообщении.Установлено, что все члены семьи получили ожоги из-за хлопка бытового газа. Возбуждено уголовное дело.Прокуратура Московской области уточнила, что хлопок произошел при установке газового баллона.
https://ria.ru/20230313/gaz-1857097719.html
ступино
московская область (подмосковье)
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происшествия, ступино, московская область (подмосковье), следственный комитет россии (ск рф)
Происшествия, Ступино, Московская область (Подмосковье), Следственный комитет России (СК РФ)
В доме в Ступино взорвался газ
В частном доме в Ступино взорвался газ, пострадала семья из пяти человек