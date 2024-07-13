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В доме в Ступино взорвался газ - РИА Новости, 13.07.2024
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14:33 13.07.2024 (обновлено: 14:53 13.07.2024)
https://ria.ru/20240713/gaz-1959429778.html
В доме в Ступино взорвался газ
В доме в Ступино взорвался газ - РИА Новости, 13.07.2024
В доме в Ступино взорвался газ
Хлопок газа произошел в частном доме в подмосковном Ступино, пострадала семья из пяти человек, трое из которых дети, возбуждено дело, сообщает ГСУ СК России по... РИА Новости, 13.07.2024
2024-07-13T14:33
2024-07-13T14:53
происшествия
ступино
московская область (подмосковье)
следственный комитет россии (ск рф)
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МОСКВА, 13 июл - РИА Новости. Хлопок газа произошел в частном доме в подмосковном Ступино, пострадала семья из пяти человек, трое из которых дети, возбуждено дело, сообщает ГСУ СК России по Московской области в Telegram-канале."Утром из частного домовладения, расположенного в деревне Савино в Ступино бригадой скорой медицинской помощи в реанимационное отделение с термическими ожогами тела разной степени тяжести госпитализирована семья из пяти человек, трое из которых дети 2023, 2020 и 2017 годов рождения", - говорится в сообщении.Установлено, что все члены семьи получили ожоги из-за хлопка бытового газа. Возбуждено уголовное дело.Прокуратура Московской области уточнила, что хлопок произошел при установке газового баллона.
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ступино
московская область (подмосковье)
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происшествия, ступино, московская область (подмосковье), следственный комитет россии (ск рф)
Происшествия, Ступино, Московская область (Подмосковье), Следственный комитет России (СК РФ)
В доме в Ступино взорвался газ

В частном доме в Ступино взорвался газ, пострадала семья из пяти человек

© РИА Новости / Владимир Федоренко | Перейти в медиабанкГазовая конфорка
Газовая конфорка - РИА Новости, 1920, 13.07.2024
© РИА Новости / Владимир Федоренко
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Газовая конфорка. Архивное фото
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МОСКВА, 13 июл - РИА Новости. Хлопок газа произошел в частном доме в подмосковном Ступино, пострадала семья из пяти человек, трое из которых дети, возбуждено дело, сообщает ГСУ СК России по Московской области в Telegram-канале.
"Утром из частного домовладения, расположенного в деревне Савино в Ступино бригадой скорой медицинской помощи в реанимационное отделение с термическими ожогами тела разной степени тяжести госпитализирована семья из пяти человек, трое из которых дети 2023, 2020 и 2017 годов рождения", - говорится в сообщении.
Установлено, что все члены семьи получили ожоги из-за хлопка бытового газа. Возбуждено уголовное дело.
Прокуратура Московской области уточнила, что хлопок произошел при установке газового баллона.
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ПроисшествияСтупиноМосковская область (Подмосковье)Следственный комитет России (СК РФ)
 
 
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