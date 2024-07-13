Рейтинг@Mail.ru
В многоквартирном доме в Псковской области прогремел взрыв - РИА Новости, 13.07.2024
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
09:21 13.07.2024 (обновлено: 10:41 13.07.2024)
https://ria.ru/20240713/gaz-1959391747.html
В многоквартирном доме в Псковской области прогремел взрыв
В многоквартирном доме в Псковской области прогремел взрыв - РИА Новости, 13.07.2024
В многоквартирном доме в Псковской области прогремел взрыв
В городе Опочка в Псковской области в пятиэтажке прогремел взрыв бытового газа, пострадали два человека, сообщил губернатор Михаил Ведерников в Telegram-канале. РИА Новости, 13.07.2024
2024-07-13T09:21
2024-07-13T10:41
происшествия
псков
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/07/0d/1959392633_0:77:1280:797_1920x0_80_0_0_f16c8a1191b41a73723a91bb5d97c0f9.jpg
МОСКВА, 13 июл — РИА Новости. В городе Опочка в Псковской области в пятиэтажке прогремел взрыв бытового газа, пострадали два человека, сообщил губернатор Михаил Ведерников в Telegram-канале."Сегодня утром в Опочке по адресу Сущевская, 2а, в многоквартирном пятиэтажном доме произошел взрыв бытового газа &lt;...&gt; Пострадали два человека — они госпитализированы. Погибших нет", — написал он.Кроме того, получили повреждения три квартиры и два автомобиля, добавил губернатор.По его словам, пожар после взрыва потушили в течение 15 минут. Жители дома покинули здание, в основном выехали к родственникам.В ближайшее время на место приедут специалисты, которые оценят состояние дома, заключил Ведерников.
https://ria.ru/20230313/gaz-1857097719.html
https://ria.ru/20240702/gaz-1956842623.html
псков
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2024
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/07/0d/1959392633_0:0:1280:960_1920x0_80_0_0_800306c2fc1d90f0bd1cebf831e82279.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
происшествия, псков
Происшествия, Псков
В многоквартирном доме в Псковской области прогремел взрыв

В городе Опочка Псковской области в многоквартирном доме взорвался бытовой газ

© Фото : пресс-служба губернатора Псковской областиПоследствия взрыва бытового газа в пятиэтажке в псковском городе Опочка
Последствия взрыва бытового газа в пятиэтажке в псковском городе Опочка - РИА Новости, 1920, 13.07.2024
© Фото : пресс-служба губернатора Псковской области
Последствия взрыва бытового газа в пятиэтажке в псковском городе Опочка
Читать ria.ru в
МОСКВА, 13 июл — РИА Новости. В городе Опочка в Псковской области в пятиэтажке прогремел взрыв бытового газа, пострадали два человека, сообщил губернатор Михаил Ведерников в Telegram-канале.
"Сегодня утром в Опочке по адресу Сущевская, 2а, в многоквартирном пятиэтажном доме произошел взрыв бытового газа <...> Пострадали два человека — они госпитализированы. Погибших нет", — написал он.
Сотрудники МЧС РФ работают на месте взрыва бытового газа в жилом доме No5 по улице Батова в Ярославле - РИА Новости, 1920, 13.03.2023
Летучая смерть. Что кроется за взрывами газа в многоэтажках
13 марта 2023, 08:00
Кроме того, получили повреждения три квартиры и два автомобиля, добавил губернатор.
По его словам, пожар после взрыва потушили в течение 15 минут. Жители дома покинули здание, в основном выехали к родственникам.
В ближайшее время на место приедут специалисты, которые оценят состояние дома, заключил Ведерников.
Последствия взрыва в Стерлитамаке - РИА Новости, 1920, 02.07.2024
Взрывы бытового газа в жилых домах в России в 2024 году
2 июля, 12:59
 
ПроисшествияПсков
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2024 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала