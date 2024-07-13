https://ria.ru/20240713/gaz-1959391747.html
В многоквартирном доме в Псковской области прогремел взрыв
В многоквартирном доме в Псковской области прогремел взрыв - РИА Новости, 13.07.2024
В многоквартирном доме в Псковской области прогремел взрыв
В городе Опочка в Псковской области в пятиэтажке прогремел взрыв бытового газа, пострадали два человека, сообщил губернатор Михаил Ведерников в Telegram-канале. РИА Новости, 13.07.2024
2024-07-13T09:21
2024-07-13T09:21
2024-07-13T10:41
происшествия
псков
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МОСКВА, 13 июл — РИА Новости. В городе Опочка в Псковской области в пятиэтажке прогремел взрыв бытового газа, пострадали два человека, сообщил губернатор Михаил Ведерников в Telegram-канале."Сегодня утром в Опочке по адресу Сущевская, 2а, в многоквартирном пятиэтажном доме произошел взрыв бытового газа <...> Пострадали два человека — они госпитализированы. Погибших нет", — написал он.Кроме того, получили повреждения три квартиры и два автомобиля, добавил губернатор.По его словам, пожар после взрыва потушили в течение 15 минут. Жители дома покинули здание, в основном выехали к родственникам.В ближайшее время на место приедут специалисты, которые оценят состояние дома, заключил Ведерников.
https://ria.ru/20230313/gaz-1857097719.html
https://ria.ru/20240702/gaz-1956842623.html
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происшествия, псков
В многоквартирном доме в Псковской области прогремел взрыв
В городе Опочка Псковской области в многоквартирном доме взорвался бытовой газ
МОСКВА, 13 июл — РИА Новости.
В городе Опочка в Псковской области в пятиэтажке прогремел взрыв бытового газа, пострадали два человека, сообщил губернатор Михаил Ведерников в Telegram-канале
.
"Сегодня утром в Опочке по адресу Сущевская, 2а, в многоквартирном пятиэтажном доме произошел взрыв бытового газа <...> Пострадали два человека — они госпитализированы. Погибших нет", — написал он.
Кроме того, получили повреждения три квартиры и два автомобиля, добавил губернатор.
По его словам, пожар после взрыва потушили в течение 15 минут. Жители дома покинули здание, в основном выехали к родственникам.
В ближайшее время на место приедут специалисты, которые оценят состояние дома, заключил Ведерников.