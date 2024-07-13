Рейтинг@Mail.ru
Около 4000 человек подтвердили участие в Кавказском инвестиционном форуме - РИА Новости, 13.07.2024
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
13:41 13.07.2024
https://ria.ru/20240713/forum-1959422264.html
Около 4000 человек подтвердили участие в Кавказском инвестиционном форуме
Около 4000 человек подтвердили участие в Кавказском инвестиционном форуме - РИА Новости, 13.07.2024
Около 4000 человек подтвердили участие в Кавказском инвестиционном форуме
Около 4 тысяч человек из более чем 50 стран и территорий подтвердили участие в Кавказском инвестиционном форуме (КИФ), сообщил советник президента РФ,... РИА Новости, 13.07.2024
2024-07-13T13:41
2024-07-13T13:41
экономика
россия
грозный
фонд "росконгресс"
https://cdnn21.img.ria.ru/images/153007/97/1530079757_0:63:1501:907_1920x0_80_0_0_6ef56d5614634115c07b9f1d70066b9c.jpg
МОСКВА, 13 июл - РИА Новости. Около 4 тысяч человек из более чем 50 стран и территорий подтвердили участие в Кавказском инвестиционном форуме (КИФ), сообщил советник президента РФ, ответственный секретарь оргкомитета форума Антон Кобяков. "В настоящее время свое участие в Кавказском инвестиционном форуме подтвердили около 4000 человек из более 50 стран и территорий. В рамках КИФ запланировано к подписанию более 70 соглашений, направленных на развитие сотрудничества компаний и регионов Российской Федерации в таких областях, как реализация инвестиционных проектов, развитие торгово-экономического, научно-технического, социального и культурного сотрудничества регионов, топливно-энергетический комплекс, а также цифровая экономика", - отметил Кобяков. Кавказский инвестиционный форум (КИФ) пройдёт 15-17 июля в столице Чечни – городе Грозном. Программа КИФ-2024 объединит более 60 деловых мероприятий и 300 экспертов. Организатор мероприятия – Фонд "Росконгресс". РИА Новости выступает генеральным информационным партнером Кавказского инвестиционного форума.
https://ria.ru/20240425/roskongress-1942264227.html
россия
грозный
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2024
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/153007/97/1530079757_0:0:1301:976_1920x0_80_0_0_5064a752ad50291ac229896bc26adf55.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
экономика, россия, грозный, фонд "росконгресс"
Экономика, Россия, Грозный, Фонд "Росконгресс"
Около 4000 человек подтвердили участие в Кавказском инвестиционном форуме

Кобяков: 4000 человек подтвердили участие в Кавказском инвестиционном форуме

© РИА Новости / Саид Царнаев | Перейти в медиабанкВид на город Грозный. Архивное фото
Вид на город Грозный. Архивное фото - РИА Новости, 1920, 13.07.2024
© РИА Новости / Саид Царнаев
Перейти в медиабанк
Вид на город Грозный. Архивное фото. Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 13 июл - РИА Новости. Около 4 тысяч человек из более чем 50 стран и территорий подтвердили участие в Кавказском инвестиционном форуме (КИФ), сообщил советник президента РФ, ответственный секретарь оргкомитета форума Антон Кобяков.
«
"В настоящее время свое участие в Кавказском инвестиционном форуме подтвердили около 4000 человек из более 50 стран и территорий. В рамках КИФ запланировано к подписанию более 70 соглашений, направленных на развитие сотрудничества компаний и регионов Российской Федерации в таких областях, как реализация инвестиционных проектов, развитие торгово-экономического, научно-технического, социального и культурного сотрудничества регионов, топливно-энергетический комплекс, а также цифровая экономика", - отметил Кобяков.
Кавказский инвестиционный форум (КИФ) пройдёт 15-17 июля в столице Чечни – городе Грозном. Программа КИФ-2024 объединит более 60 деловых мероприятий и 300 экспертов. Организатор мероприятия – Фонд "Росконгресс". РИА Новости выступает генеральным информационным партнером Кавказского инвестиционного форума.
Инсталляция фонда Росконгресс - РИА Новости, 1920, 25.04.2024
Росконгресс назвал главную тему Кавказского инвестфорума — 2024
25 апреля, 14:04
 
ЭкономикаРоссияГрозныйФонд "Росконгресс"
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2024 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала