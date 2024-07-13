https://ria.ru/20240713/forum-1959422264.html
Около 4000 человек подтвердили участие в Кавказском инвестиционном форуме
Около 4000 человек подтвердили участие в Кавказском инвестиционном форуме - РИА Новости, 13.07.2024
Около 4000 человек подтвердили участие в Кавказском инвестиционном форуме
Около 4 тысяч человек из более чем 50 стран и территорий подтвердили участие в Кавказском инвестиционном форуме (КИФ), сообщил советник президента РФ,... РИА Новости, 13.07.2024
2024-07-13T13:41
2024-07-13T13:41
2024-07-13T13:41
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МОСКВА, 13 июл - РИА Новости. Около 4 тысяч человек из более чем 50 стран и территорий подтвердили участие в Кавказском инвестиционном форуме (КИФ), сообщил советник президента РФ, ответственный секретарь оргкомитета форума Антон Кобяков. "В настоящее время свое участие в Кавказском инвестиционном форуме подтвердили около 4000 человек из более 50 стран и территорий. В рамках КИФ запланировано к подписанию более 70 соглашений, направленных на развитие сотрудничества компаний и регионов Российской Федерации в таких областях, как реализация инвестиционных проектов, развитие торгово-экономического, научно-технического, социального и культурного сотрудничества регионов, топливно-энергетический комплекс, а также цифровая экономика", - отметил Кобяков. Кавказский инвестиционный форум (КИФ) пройдёт 15-17 июля в столице Чечни – городе Грозном. Программа КИФ-2024 объединит более 60 деловых мероприятий и 300 экспертов. Организатор мероприятия – Фонд "Росконгресс". РИА Новости выступает генеральным информационным партнером Кавказского инвестиционного форума.
https://ria.ru/20240425/roskongress-1942264227.html
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экономика, россия, грозный, фонд "росконгресс"
Экономика, Россия, Грозный, Фонд "Росконгресс"
Около 4000 человек подтвердили участие в Кавказском инвестиционном форуме
Кобяков: 4000 человек подтвердили участие в Кавказском инвестиционном форуме