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Омбудсмен поедет в московское СИЗО, где умер фигурант дела Иванова

Омбудсмен поедет в московское СИЗО, где умер фигурант дела Иванова - РИА Новости, 13.07.2024

Омбудсмен поедет в московское СИЗО, где умер фигурант дела Иванова

Уполномоченный по правам человека в Москве Татьяна Потяева поедет в СИЗО, где умер фигурант дела о хищениях в Минобороны Игорь Котельников, об этом омбудсмен... РИА Новости, 13.07.2024

2024-07-13T14:48

2024-07-13T14:48

2024-07-13T14:48

россия

татьяна потяева

ева меркачева

тимур иванов

происшествия

дело замминистра обороны тимура иванова

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МОСКВА, 13 июл — РИА Новости. Уполномоченный по правам человека в Москве Татьяна Потяева поедет в СИЗО, где умер фигурант дела о хищениях в Минобороны Игорь Котельников, об этом омбудсмен сообщила РИА Новости. Ранее член Совета по правам человека при президенте РФ Ева Меркачева сообщила, что предприниматель Игорь Котельников, фигурировавший в деле бывшего заместителя министра обороны Тимура Иванова, умер в столичном СИЗО-4 "Медведь" из-за проблем с сердцем в условиях содержания в карцере. "Поскольку это было в СИЗО, естественно в понедельник я сделаю все запросы и поеду на встречу с руководством узнать о ситуации", - сказала Потяева. Она добавила, что жалоб от Котельникова ей не поступало.

https://ria.ru/20240524/minoborony-1948002218.html

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россия, татьяна потяева, ева меркачева, тимур иванов, происшествия, дело замминистра обороны тимура иванова