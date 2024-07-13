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Омбудсмен поедет в московское СИЗО, где умер фигурант дела Иванова - РИА Новости, 13.07.2024
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14:48 13.07.2024
https://ria.ru/20240713/figurant-1959431142.html
Омбудсмен поедет в московское СИЗО, где умер фигурант дела Иванова
Омбудсмен поедет в московское СИЗО, где умер фигурант дела Иванова - РИА Новости, 13.07.2024
Омбудсмен поедет в московское СИЗО, где умер фигурант дела Иванова
Уполномоченный по правам человека в Москве Татьяна Потяева поедет в СИЗО, где умер фигурант дела о хищениях в Минобороны Игорь Котельников, об этом омбудсмен... РИА Новости, 13.07.2024
2024-07-13T14:48
2024-07-13T14:48
россия
татьяна потяева
ева меркачева
тимур иванов
происшествия
дело замминистра обороны тимура иванова
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МОСКВА, 13 июл — РИА Новости. Уполномоченный по правам человека в Москве Татьяна Потяева поедет в СИЗО, где умер фигурант дела о хищениях в Минобороны Игорь Котельников, об этом омбудсмен сообщила РИА Новости. Ранее член Совета по правам человека при президенте РФ Ева Меркачева сообщила, что предприниматель Игорь Котельников, фигурировавший в деле бывшего заместителя министра обороны Тимура Иванова, умер в столичном СИЗО-4 "Медведь" из-за проблем с сердцем в условиях содержания в карцере. "Поскольку это было в СИЗО, естественно в понедельник я сделаю все запросы и поеду на встречу с руководством узнать о ситуации", - сказала Потяева. Она добавила, что жалоб от Котельникова ей не поступало.
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россия, татьяна потяева, ева меркачева, тимур иванов, происшествия, дело замминистра обороны тимура иванова
Россия, Татьяна Потяева, Ева Меркачева, Тимур Иванов, Происшествия, Дело замминистра обороны Тимура Иванова
Омбудсмен поедет в московское СИЗО, где умер фигурант дела Иванова

Омбудсмен поедет в московское СИЗО, где умер фигурант дела Иванова Котельников

© РИА Новости / Павел Лисицын | Перейти в медиабанкАвтомобиль скорой медицинской помощи
Автомобиль скорой медицинской помощи - РИА Новости, 1920, 13.07.2024
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МОСКВА, 13 июл — РИА Новости. Уполномоченный по правам человека в Москве Татьяна Потяева поедет в СИЗО, где умер фигурант дела о хищениях в Минобороны Игорь Котельников, об этом омбудсмен сообщила РИА Новости.
Ранее член Совета по правам человека при президенте РФ Ева Меркачева сообщила, что предприниматель Игорь Котельников, фигурировавший в деле бывшего заместителя министра обороны Тимура Иванова, умер в столичном СИЗО-4 "Медведь" из-за проблем с сердцем в условиях содержания в карцере.
"Поскольку это было в СИЗО, естественно в понедельник я сделаю все запросы и поеду на встречу с руководством узнать о ситуации", - сказала Потяева.
Она добавила, что жалоб от Котельникова ей не поступало.
Изображение сгенерировано ИИ - РИА Новости, 1920, 24.05.2024
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РоссияТатьяна ПотяеваЕва МеркачеваТимур ИвановПроисшествияДело замминистра обороны Тимура Иванова
 
 
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