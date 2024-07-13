https://ria.ru/20240713/figurant-1959428658.html

Фигурант дела экс-замминистра обороны Иванова умер в московском СИЗО

Фигурант дела экс-замминистра обороны Иванова умер в московском СИЗО - РИА Новости, 13.07.2024

Фигурант дела экс-замминистра обороны Иванова умер в московском СИЗО

Предприниматель Игорь Котельников, фигурировавший в деле бывшего заместителя министра обороны Тимура Иванова, умер в столичном СИЗО-4 "Медведь" из-за проблем с... РИА Новости, 13.07.2024

2024-07-13T14:27

2024-07-13T14:27

2024-07-13T16:14

происшествия

тимур иванов

сергей бородин

дело замминистра обороны тимура иванова

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МОСКВА, 13 июл — РИА Новости. Предприниматель Игорь Котельников, фигурировавший в деле бывшего заместителя министра обороны Тимура Иванова, умер в столичном СИЗО-4 "Медведь" из-за проблем с сердцем в условиях содержания в карцере, сообщила РИА Новости член Совета по правам человека при президенте Ева Меркачева."Помещение в карцер должно быть в крайнем случае. Сложно представить, что Игорь Котельников был сторонником криминальной субкультуры. <…> Он предприниматель, у него криминального опыта не было. <…> Остановилось сердце в такую жару. Мы, конечно, еще ждем результаты экспертизы", — сказала она.Меркачева отметила, что в жаркую погоду направлять в карцер можно только в крайних случаях."Жара, духота. В карцерах практически невозможно находиться. Заключенные там мучаются. <…> Вообще, весь пятый корпус (СИЗО-4. — Прим. ред.) известен тем, что там огромное количество карцеров — больше 30, это самое большое количество во всех СИЗО Москвы. <…> Там заключенные всегда жаловались на условия. <…> Там уже были смерти", — добавила она.Уполномоченный по правам человека в Москве Татьяна Потяева, со своей стороны, заявила, что в понедельник, 15 июля, сделает все запросы и поедет на встречу с руководством СИЗО узнать о ситуации. По ее словам, жалоб от Котельникова ей не поступало.Иванова, курировавшего в Минобороны работу военно-строительного комплекса, задержали в конце апреля. Его обвиняют во взяточничестве в особо крупном размере — по словам адвоката Мурада Мусаева, речь идет о сумме порядка миллиарда рублей.

https://ria.ru/20240524/minoborony-1948002218.html

https://ria.ru/20240424/vzyatochnichestvo-1941991625.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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происшествия, тимур иванов, сергей бородин, дело замминистра обороны тимура иванова