https://ria.ru/20240713/f-16-1959370971.html

"Не выживут". Зеленскому сообщили тревожные новости об американском подарке

"Не выживут". Зеленскому сообщили тревожные новости об американском подарке - РИА Новости, 13.07.2024

"Не выживут". Зеленскому сообщили тревожные новости об американском подарке

Обещанные Киеву американские истребители F-16 уже устарели для конфликтов с великими военными державами и вряд ли выживут в подконтрольном России воздушном... РИА Новости, 13.07.2024

2024-07-13T02:11

2024-07-13T02:11

2024-07-13T03:18

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МОСКВА, 13 июл — РИА Новости. Обещанные Киеву американские истребители F-16 уже устарели для конфликтов с великими военными державами и вряд ли выживут в подконтрольном России воздушном пространстве, пишет обозреватель американского журнала National Interest Харрисон Касс."Как только украинцы войдут в контролируемое русскими воздушное пространство, ценность F-16 сразу заметно снизится, равно как и его шансы выжить. <...> В конфликте с великой державой <…> F-16 останется на скамейке запасных", — отметил он.По словам Касса, основная проблема F-16 заключается в слишком высокой заметности для средств обнаружения. Самолет был спроектирован в годы холодной войны и не предназначен для противодействия современной аппаратуре. Столь заметная машина попросту не выживет в бою против технологичной армии, заметил журналист.Касс предупредил Киев, что высокие результаты F-16 в Ираке и Афганистане ничего не говорят о возможностях самолета против насыщенной ПВО российской армии."F-16 не станет волшебной палочкой для Зеленского", — заключил обозреватель.В прошлом году Нидерланды и Дания согласились предоставить ВСУ эти самолеты. Примерно в это же время началась подготовка украинских пилотов. Так, нидерландский министр обороны Кайса Оллонгрен заявляла, что первые истребители передадут летом 2024-го. А глава датского МИД Ларс Лекке Расмуссен в мае уточнил, что Копенгаген разрешит Украине использовать F-16 для ударов по России. Министр иностранных дел Бельгии Аджа Лябиб, в свою очередь, анонсировала поставки 30 таких самолетов киевскому режиму до 2028-го, первые из них должны поступить в этом году.В среду госсекретарь США Энтони Блинкен заявил, что Штаты и союзники "прямо сейчас" направляют Украине истребители F-16, которые поступят Киеву этим летом.По словам главы МИД Сергея Лаврова, Москва будет рассматривать передачу этих истребителей как преднамеренный сигнал НАТО в ядерной сфере. Тем не менее их появление на Украине никак не изменит ситуацию на линии боевого соприкосновения, F-16 будут уничтожаться так же, как и другие виды вооружений, указал он.Полный текст статьи читайте на сайте ИноСМИ >>>

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в мире, украина, россия, владимир зеленский, вооруженные силы украины, f-16, сша