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"Не выживут". Зеленскому сообщили тревожные новости об американском подарке - РИА Новости, 13.07.2024
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Специальная военная операция на Украине
 
02:11 13.07.2024 (обновлено: 03:18 13.07.2024)
https://ria.ru/20240713/f-16-1959370971.html
"Не выживут". Зеленскому сообщили тревожные новости об американском подарке
"Не выживут". Зеленскому сообщили тревожные новости об американском подарке - РИА Новости, 13.07.2024
"Не выживут". Зеленскому сообщили тревожные новости об американском подарке
Обещанные Киеву американские истребители F-16 уже устарели для конфликтов с великими военными державами и вряд ли выживут в подконтрольном России воздушном... РИА Новости, 13.07.2024
2024-07-13T02:11
2024-07-13T03:18
специальная военная операция на украине
в мире
украина
россия
владимир зеленский
вооруженные силы украины
f-16
сша
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МОСКВА, 13 июл — РИА Новости. Обещанные Киеву американские истребители F-16 уже устарели для конфликтов с великими военными державами и вряд ли выживут в подконтрольном России воздушном пространстве, пишет обозреватель американского журнала National Interest Харрисон Касс."Как только украинцы войдут в контролируемое русскими воздушное пространство, ценность F-16 сразу заметно снизится, равно как и его шансы выжить. &lt;...&gt; В конфликте с великой державой &lt;…&gt; F-16 останется на скамейке запасных", — отметил он.По словам Касса, основная проблема F-16 заключается в слишком высокой заметности для средств обнаружения. Самолет был спроектирован в годы холодной войны и не предназначен для противодействия современной аппаратуре. Столь заметная машина попросту не выживет в бою против технологичной армии, заметил журналист.Касс предупредил Киев, что высокие результаты F-16 в Ираке и Афганистане ничего не говорят о возможностях самолета против насыщенной ПВО российской армии."F-16 не станет волшебной палочкой для Зеленского", — заключил обозреватель.В прошлом году Нидерланды и Дания согласились предоставить ВСУ эти самолеты. Примерно в это же время началась подготовка украинских пилотов. Так, нидерландский министр обороны Кайса Оллонгрен заявляла, что первые истребители передадут летом 2024-го. А глава датского МИД Ларс Лекке Расмуссен в мае уточнил, что Копенгаген разрешит Украине использовать F-16 для ударов по России. Министр иностранных дел Бельгии Аджа Лябиб, в свою очередь, анонсировала поставки 30 таких самолетов киевскому режиму до 2028-го, первые из них должны поступить в этом году.В среду госсекретарь США Энтони Блинкен заявил, что Штаты и союзники "прямо сейчас" направляют Украине истребители F-16, которые поступят Киеву этим летом.По словам главы МИД Сергея Лаврова, Москва будет рассматривать передачу этих истребителей как преднамеренный сигнал НАТО в ядерной сфере. Тем не менее их появление на Украине никак не изменит ситуацию на линии боевого соприкосновения, F-16 будут уничтожаться так же, как и другие виды вооружений, указал он.Полный текст статьи читайте на сайте ИноСМИ &gt;&gt;&gt;
https://ria.ru/20240712/putin-1959341223.html
https://ria.ru/20240712/ukraina-1959196267.html
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в мире, украина, россия, владимир зеленский, вооруженные силы украины, f-16, сша
Специальная военная операция на Украине, В мире, Украина, Россия, Владимир Зеленский, Вооруженные силы Украины, F-16, США
"Не выживут". Зеленскому сообщили тревожные новости об американском подарке

NI: F-16 не выживут в подконтрольном России воздушном пространстве

© AP Photo / Virginia MayoВладимир Зеленский на фоне истребителя F-16
Владимир Зеленский на фоне истребителя F-16 - РИА Новости, 1920, 13.07.2024
© AP Photo / Virginia Mayo
Владимир Зеленский на фоне истребителя F-16. Архивное фото
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МОСКВА, 13 июл — РИА Новости. Обещанные Киеву американские истребители F-16 уже устарели для конфликтов с великими военными державами и вряд ли выживут в подконтрольном России воздушном пространстве, пишет обозреватель американского журнала National Interest Харрисон Касс.
"Как только украинцы войдут в контролируемое русскими воздушное пространство, ценность F-16 сразу заметно снизится, равно как и его шансы выжить. <...> В конфликте с великой державой <…> F-16 останется на скамейке запасных", — отметил он.
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По словам Касса, основная проблема F-16 заключается в слишком высокой заметности для средств обнаружения. Самолет был спроектирован в годы холодной войны и не предназначен для противодействия современной аппаратуре. Столь заметная машина попросту не выживет в бою против технологичной армии, заметил журналист.
Касс предупредил Киев, что высокие результаты F-16 в Ираке и Афганистане ничего не говорят о возможностях самолета против насыщенной ПВО российской армии.
«
"F-16 не станет волшебной палочкой для Зеленского", — заключил обозреватель.
В прошлом году Нидерланды и Дания согласились предоставить ВСУ эти самолеты. Примерно в это же время началась подготовка украинских пилотов. Так, нидерландский министр обороны Кайса Оллонгрен заявляла, что первые истребители передадут летом 2024-го. А глава датского МИД Ларс Лекке Расмуссен в мае уточнил, что Копенгаген разрешит Украине использовать F-16 для ударов по России. Министр иностранных дел Бельгии Аджа Лябиб, в свою очередь, анонсировала поставки 30 таких самолетов киевскому режиму до 2028-го, первые из них должны поступить в этом году.
В среду госсекретарь США Энтони Блинкен заявил, что Штаты и союзники "прямо сейчас" направляют Украине истребители F-16, которые поступят Киеву этим летом.
По словам главы МИД Сергея Лаврова, Москва будет рассматривать передачу этих истребителей как преднамеренный сигнал НАТО в ядерной сфере. Тем не менее их появление на Украине никак не изменит ситуацию на линии боевого соприкосновения, F-16 будут уничтожаться так же, как и другие виды вооружений, указал он.
Полный текст статьи читайте на сайте ИноСМИ >>>
Американский истребитель F-16 Fighting Falcon - РИА Новости, 1920, 12.07.2024
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Вчера, 12:10
 
Специальная военная операция на УкраинеВ миреУкраинаРоссияВладимир ЗеленскийВооруженные силы УкраиныF-16США
 
 
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