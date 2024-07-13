https://ria.ru/20240713/evakuatsiya-1959383313.html

В Башкирии эвакуируют оставшихся в лагере детей из-за резкого разлива реки

В Башкирии эвакуируют оставшихся в лагере детей из-за резкого разлива реки - РИА Новости, 13.07.2024

В Башкирии эвакуируют оставшихся в лагере детей из-за резкого разлива реки

Спасатели на моторных лодках эвакуируют детей, оставшихся в лагере из-за резкого роста уровня горной реки в Башкирии, сообщает ГУ МЧС по региону. РИА Новости, 13.07.2024

2024-07-13T07:58

2024-07-13T07:58

2024-07-13T07:58

происшествия

россия

мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)

республика башкортостан

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УФА, 13 июл - РИА Новости. Спасатели на моторных лодках эвакуируют детей, оставшихся в лагере из-за резкого роста уровня горной реки в Башкирии, сообщает ГУ МЧС по региону. Ранее в ведомстве сообщали, что в связи с подъемом уровня воды в реке Большой Ик в детском оздоровительном центре "Мурадым" организовано досрочное закрытие смены с вывозом детей по домам. Накануне через брод реки вахтовым автобусом эвакуировали 49 человек, в том числе 46 детей. Но вывоз детей остановили из-за резкого подъёма уровня водоёма. На ночь в лагере оставались 44 человека, в том числе 31 ребенок. Отмечалось, что угрозы подтопления лагеря нет. "Всю ночь в лагере дежурили спасатели МЧС России и Госкомитета РБ по ЧС. В лагере находятся 44 человека, в том числе 31 ребенок. Запас еды и питьевой воды имеется в необходимом количестве. Родители оповещены, с детьми связь поддерживается, жалоб нет, дети находятся в отличном настроении, даже устроили дискотеку", - рассказали утром спасатели. По данным ведомства, в настоящее время спасатели начинают перевозить детей и взрослых по реке Большой Ик на надувных моторных лодках. "Спасательные жилеты имеются в достаточном количестве. Безопасность обеспечена. На другом берегу, для доставки детей до дома в готовности находятся три автобуса", - добавили в региональном главке МЧС.

https://ria.ru/20240712/spasateli-1959356211.html

https://ria.ru/20240712/bashkirija-1959291761.html

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происшествия, россия, мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий), республика башкортостан