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Европа трещит по швам, заявил Песков - РИА Новости, 13.07.2024
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16:06 13.07.2024 (обновлено: 16:23 13.07.2024)
https://ria.ru/20240713/europa-1959444634.html
Европа трещит по швам, заявил Песков
Европа трещит по швам, заявил Песков - РИА Новости, 13.07.2024
Европа трещит по швам, заявил Песков
Для Европы сейчас не лучшее время, она трещит по швам, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков. РИА Новости, 13.07.2024
2024-07-13T16:06
2024-07-13T16:23
европа
дмитрий песков
россия
в мире
министерство обороны сша
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МОСКВА, 13 июл - РИА Новости. Для Европы сейчас не лучшее время, она трещит по швам, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков."И Европа сейчас трещит по швам. Для Европы сейчас не лучшее время. Поэтому в разных конфигурациях повторение истории неизбежно", - сказал он журналисту Павлу Зарубину, комментируя размещение в Европе американских ракет и то, что прошлое противостояние закончилось распадом СССР.Песков напомнил, что всегда была такая парадоксальная ситуация: Америка размещала ракеты в Европе, Россия определяла направленные на нее ракеты в качестве цели для своих ракет."И вот парадоксальная ситуация. Америка продолжает зарабатывать деньги. Европа находится в прицеле наших ракет. Наша страна в прицеле американских ракет, находящихся в Европе. Мы уже все это проходили. Уже все это было", - сказал он.Ранее в Пентагоне заявили, что США в 2026 году приступят к размещению в Германии дальнобойных ударных систем, которые значительно превзойдут уже находящиеся в Европе орудия. Речь идет, в частности, о ракетах SM-6, Tomahawk и "гиперзвуковом оружии".
https://ria.ru/20240713/nato-1959382614.html
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европа, дмитрий песков, россия, в мире, министерство обороны сша
Европа, Дмитрий Песков, Россия, В мире, Министерство обороны США
Европа трещит по швам, заявил Песков

Песков: для Европы сейчас не лучшее время, она трещит по швам

© РИА Новости / POOL | Перейти в медиабанкПресс-секретарь президента России Дмитрий Песков
Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков - РИА Новости, 1920, 13.07.2024
© РИА Новости / POOL
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Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков. Архивное фото
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МОСКВА, 13 июл - РИА Новости. Для Европы сейчас не лучшее время, она трещит по швам, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.
"И Европа сейчас трещит по швам. Для Европы сейчас не лучшее время. Поэтому в разных конфигурациях повторение истории неизбежно", - сказал он журналисту Павлу Зарубину, комментируя размещение в Европе американских ракет и то, что прошлое противостояние закончилось распадом СССР.
Песков напомнил, что всегда была такая парадоксальная ситуация: Америка размещала ракеты в Европе, Россия определяла направленные на нее ракеты в качестве цели для своих ракет.
"И вот парадоксальная ситуация. Америка продолжает зарабатывать деньги. Европа находится в прицеле наших ракет. Наша страна в прицеле американских ракет, находящихся в Европе. Мы уже все это проходили. Уже все это было", - сказал он.
Ранее в Пентагоне заявили, что США в 2026 году приступят к размещению в Германии дальнобойных ударных систем, которые значительно превзойдут уже находящиеся в Европе орудия. Речь идет, в частности, о ракетах SM-6, Tomahawk и "гиперзвуковом оружии".
Изображение сгенерировано ИИ - РИА Новости, 1920, 13.07.2024
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ЕвропаДмитрий ПесковРоссияВ миреМинистерство обороны США
 
 
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