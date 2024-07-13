https://ria.ru/20240713/europa-1959444634.html

Европа трещит по швам, заявил Песков

Европа трещит по швам, заявил Песков - РИА Новости, 13.07.2024

Европа трещит по швам, заявил Песков

Для Европы сейчас не лучшее время, она трещит по швам, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков. РИА Новости, 13.07.2024

2024-07-13T16:06

2024-07-13T16:06

2024-07-13T16:23

европа

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россия

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МОСКВА, 13 июл - РИА Новости. Для Европы сейчас не лучшее время, она трещит по швам, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков."И Европа сейчас трещит по швам. Для Европы сейчас не лучшее время. Поэтому в разных конфигурациях повторение истории неизбежно", - сказал он журналисту Павлу Зарубину, комментируя размещение в Европе американских ракет и то, что прошлое противостояние закончилось распадом СССР.Песков напомнил, что всегда была такая парадоксальная ситуация: Америка размещала ракеты в Европе, Россия определяла направленные на нее ракеты в качестве цели для своих ракет."И вот парадоксальная ситуация. Америка продолжает зарабатывать деньги. Европа находится в прицеле наших ракет. Наша страна в прицеле американских ракет, находящихся в Европе. Мы уже все это проходили. Уже все это было", - сказал он.Ранее в Пентагоне заявили, что США в 2026 году приступят к размещению в Германии дальнобойных ударных систем, которые значительно превзойдут уже находящиеся в Европе орудия. Речь идет, в частности, о ракетах SM-6, Tomahawk и "гиперзвуковом оружии".

https://ria.ru/20240713/nato-1959382614.html

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европа, дмитрий песков, россия, в мире, министерство обороны сша