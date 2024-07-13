https://ria.ru/20240713/ekvador-1959374713.html

В Эквадоре осудили подстрекателя к убийству кандидата в президенты

В Эквадоре осудили подстрекателя к убийству кандидата в президенты - РИА Новости, 13.07.2024

В Эквадоре осудили подстрекателя к убийству кандидата в президенты

Уголовный суд Эквадора приговорил подстрекателя к убийству кандидата в президенты Фернандо Вильявисенсио к 34 годам и 8 месяцам тюремного заключения, еще... РИА Новости, 13.07.2024

2024-07-13T03:43

2024-07-13T03:43

2024-07-13T03:43

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МЕХИКО, 13 июл - РИА Новости. Уголовный суд Эквадора приговорил подстрекателя к убийству кандидата в президенты Фернандо Вильявисенсио к 34 годам и 8 месяцам тюремного заключения, еще четверо пособников получили по 12 лет, сообщила прокуратура страны. "На основании доказательств, представленных прокуратурой Эквадора, суд единогласно признал вину Карлоса Эдвина А. Л. как подстрекателя к убийству Фернандо Вильявисенсио с отягчающими обстоятельствами и приговорил его к наказанию в виде 34 лет и 8 месяцев лишения свободы", - говорится в сообщении в блоге прокуратуры в Х. В ходе прошлогодней избирательной кампании в Эквадоре были убиты кандидат в президенты от политического движения "Строй" (Construye) Фернандо Вильявисенсьо, а также лидер политического движения "Гражданская революция" в эквадорской провинции Эсмеральдас Педро Брионес. Вильявисенсио застрелили в августе сразу после встречи со сторонниками. Спустя два месяца после убийства Вильявисенсио в тюрьмах Эквадора были убиты семь обвиняемых по этому делу человек, включая шестерых граждан Колумбии. Как сообщила прокуратура Эквадора, помимо подстрекателя двое мужчин и две женщины были признаны пособниками и приговорены к 12 годам заключения и крупным денежным штрафам.

https://ria.ru/20240620/ekvador-1954127060.html

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