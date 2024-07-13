https://ria.ru/20240713/dym-1959462485.html
Жители двух районов Приангарья пожаловались на дым от лесных пожаров
Жители двух районов Приангарья пожаловались на дым от лесных пожаров - РИА Новости, 13.07.2024
Жители двух районов Приангарья пожаловались на дым от лесных пожаров
Задымление, на которое жалуются жители Бодайбинского и Мамско-Чуйского районов Приангарья, формируется на территориях соседних регионов, где на больших... РИА Новости, 13.07.2024
2024-07-13T18:26
2024-07-13T18:26
2024-07-13T18:26
происшествия
иркутская область
бодайбинский район
забайкальский край
мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
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ИРКУТСК, 13 июл - РИА Новости. Задымление, на которое жалуются жители Бодайбинского и Мамско-Чуйского районов Приангарья, формируется на территориях соседних регионов, где на больших территориях действуют лесные пожары, сообщает пресс-служба правительства Иркутской области. На ежедневном штабе министерства лесного комплекса Приангарья обсудили ситуацию с задымлением на территории Бодайбинского и Мамско-Чуйского районов. Совместно с сотрудниками из регионального МЧС были проанализированы космические снимки и направление ветра. "Задымленность в северо-восточных районах Иркутской области, на которую пожаловались местные жители, на 95% формируется и перемещается на территорию Приангарья из соседних регионов", - говорится в сообщении. Отмечается, что на сегодняшний день на территории Республики Саха (Якутии) зафиксировано 119 действующих лесных пожаров на площади 296 тысяч гектаров, в том числе порядка 50% площадей – на границе с Бодайбинским районом. На территории Забайкальского края на сегодняшний день 99 действующих лесных пожаров на площади 340 тысяч гектаров, из них порядка 30% площадей также на границе с Иркутской областью. В Республике Бурятия действуют 20 лесных пожаров на площади 21 тысяч гектаров. Из этих площадей 90% также примыкают к территории Иркутской области. На территории этих трех регионов введены режимы региональной чрезвычайной ситуации. В Иркутской области зафиксировано 19 действующих пожаров на общей площади 3,4 тысячи гектаров. Еще 11 пожаров локализовано на площади одной тысячи гектаров.
https://ria.ru/20240713/pozhar-1959424679.html
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происшествия, иркутская область, бодайбинский район, забайкальский край, мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
Происшествия, Иркутская область, Бодайбинский район, Забайкальский край, МЧС России (Министерство РФ по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
Жители двух районов Приангарья пожаловались на дым от лесных пожаров
Жители Приангарья пожаловались на дым от лесных пожаров в соседних регионах