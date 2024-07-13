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Турецкие власти уточнили данные по погибшим в ДТП с туристическим автобусом - РИА Новости, 13.07.2024
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Коллаж самолет Туризм - РИА Новости, 1920, 06.12.2018
Туризм
 
12:46 13.07.2024
https://ria.ru/20240713/dtp-1959414002.html
Турецкие власти уточнили данные по погибшим в ДТП с туристическим автобусом
Турецкие власти уточнили данные по погибшим в ДТП с туристическим автобусом - РИА Новости, 13.07.2024
Турецкие власти уточнили данные по погибшим в ДТП с туристическим автобусом
Жертвой ДТП с туристическим автобусом в турецкой провинции Мугла на юго-западе страны стал один человек, пострадали 32, все они местные жители, сообщили в... РИА Новости, 13.07.2024
2024-07-13T12:46
2024-07-13T12:46
туризм
в мире
мугла (провинция)
турция
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СТАМБУЛ, 13 июл - РИА Новости. Жертвой ДТП с туристическим автобусом в турецкой провинции Мугла на юго-западе страны стал один человек, пострадали 32, все они местные жители, сообщили в субботу власти провинции. СМИ сообщали о двух жертвах ДТП, при котором автобус с местными жителями, выехавшими в тур выходного дня, после отказа тормозов врезался в три припаркованных автомобиля в городе Акъяка и смог остановиться только после удара об стену дома. Несколько пассажиров автобуса вылетели из него из-за аварии. "В результате ДТП с пассажирским автобусом на въезде в Акъяку погиб один наш гражданин и пострадали 32 гражданина. Раненые госпитализированы в различные больницы, им оказывается помощь", - говорится в пресс-релизе руководства провинции. Агентство DHA уточняет, что погибшая - 11-летняя Мелиса Гюльтекин.
https://ria.ru/20240703/dtp-1957035309.html
мугла (провинция)
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в мире, мугла (провинция), турция
Туризм, В мире, Мугла (провинция), Турция
Турецкие власти уточнили данные по погибшим в ДТП с туристическим автобусом

Власти провинции Мугла: в ДТП с автобусом погиб один человек, пострадали 32

На месте ДТП с участием туристического автобуса в провинции Мугла, Турция
На месте ДТП с участием туристического автобуса в провинции Мугла, Турция - РИА Новости, 1920, 13.07.2024
На месте ДТП с участием туристического автобуса в провинции Мугла, Турция
Читать ria.ru в
СТАМБУЛ, 13 июл - РИА Новости. Жертвой ДТП с туристическим автобусом в турецкой провинции Мугла на юго-западе страны стал один человек, пострадали 32, все они местные жители, сообщили в субботу власти провинции.
СМИ сообщали о двух жертвах ДТП, при котором автобус с местными жителями, выехавшими в тур выходного дня, после отказа тормозов врезался в три припаркованных автомобиля в городе Акъяка и смог остановиться только после удара об стену дома. Несколько пассажиров автобуса вылетели из него из-за аварии.
"В результате ДТП с пассажирским автобусом на въезде в Акъяку погиб один наш гражданин и пострадали 32 гражданина. Раненые госпитализированы в различные больницы, им оказывается помощь", - говорится в пресс-релизе руководства провинции.
Агентство DHA уточняет, что погибшая - 11-летняя Мелиса Гюльтекин.
ДТП с автобусом в Анталье - РИА Новости, 1920, 03.07.2024
Автобус с российскими туристами попал в ДТП в Анталье, много раненых
3 июля, 10:43
 
ТуризмВ миреМугла (провинция)Турция
 
 
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