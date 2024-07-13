https://ria.ru/20240713/dtp-1959414002.html

Турецкие власти уточнили данные по погибшим в ДТП с туристическим автобусом

Турецкие власти уточнили данные по погибшим в ДТП с туристическим автобусом - РИА Новости, 13.07.2024

Турецкие власти уточнили данные по погибшим в ДТП с туристическим автобусом

Жертвой ДТП с туристическим автобусом в турецкой провинции Мугла на юго-западе страны стал один человек, пострадали 32, все они местные жители, сообщили в... РИА Новости, 13.07.2024

2024-07-13T12:46

2024-07-13T12:46

2024-07-13T12:46

туризм

в мире

мугла (провинция)

турция

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СТАМБУЛ, 13 июл - РИА Новости. Жертвой ДТП с туристическим автобусом в турецкой провинции Мугла на юго-западе страны стал один человек, пострадали 32, все они местные жители, сообщили в субботу власти провинции. СМИ сообщали о двух жертвах ДТП, при котором автобус с местными жителями, выехавшими в тур выходного дня, после отказа тормозов врезался в три припаркованных автомобиля в городе Акъяка и смог остановиться только после удара об стену дома. Несколько пассажиров автобуса вылетели из него из-за аварии. "В результате ДТП с пассажирским автобусом на въезде в Акъяку погиб один наш гражданин и пострадали 32 гражданина. Раненые госпитализированы в различные больницы, им оказывается помощь", - говорится в пресс-релизе руководства провинции. Агентство DHA уточняет, что погибшая - 11-летняя Мелиса Гюльтекин.

https://ria.ru/20240703/dtp-1957035309.html

мугла (провинция)

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в мире, мугла (провинция), турция