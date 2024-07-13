https://ria.ru/20240713/dtp-1959406745.html

В Турции автобус с туристами попал в ДТП, есть погибшие

В Турции автобус с туристами попал в ДТП, есть погибшие - РИА Новости, 13.07.2024

В Турции автобус с туристами попал в ДТП, есть погибшие

Два человека стали жертвами аварии с туристическим автобусом в турецкой провинции Мугла, передает агентство IHA. РИА Новости, 13.07.2024

2024-07-13T11:28

2024-07-13T11:28

2024-07-13T14:57

турция

мугла (провинция)

туризм

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СТАМБУЛ, 13 июл — РИА Новости. Два человека стали жертвами аварии с туристическим автобусом в турецкой провинции Мугла, передает агентство IHA."Автобус с местными жителями, выехавшими в тур одного дня, после отказа тормозов врезался в три припаркованных автомобиля в городе Акъяка и смог остановиться только после удара о стену дома", — говорится в сообщении.В результате удара несколько пассажиров вылетели из автобуса, еще несколько оказались зажаты, уточняет агентство. По предварительным данным, два человека погибли, еще 28 получили ранения, из них четверо в тяжелом состоянии.Как сообщило российское генконсульство в Анталье, россиян среди погибших и пострадавших нет.

https://ria.ru/20240703/dtp-1957035309.html

турция

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турция, мугла (провинция), в мире