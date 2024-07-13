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В Турции автобус с туристами попал в ДТП, есть погибшие - РИА Новости, 13.07.2024
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Туризм
 
11:28 13.07.2024 (обновлено: 14:57 13.07.2024)
https://ria.ru/20240713/dtp-1959406745.html
В Турции автобус с туристами попал в ДТП, есть погибшие
В Турции автобус с туристами попал в ДТП, есть погибшие - РИА Новости, 13.07.2024
В Турции автобус с туристами попал в ДТП, есть погибшие
Два человека стали жертвами аварии с туристическим автобусом в турецкой провинции Мугла, передает агентство IHA. РИА Новости, 13.07.2024
2024-07-13T11:28
2024-07-13T14:57
турция
мугла (провинция)
туризм
в мире
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СТАМБУЛ, 13 июл — РИА Новости. Два человека стали жертвами аварии с туристическим автобусом в турецкой провинции Мугла, передает агентство IHA."Автобус с местными жителями, выехавшими в тур одного дня, после отказа тормозов врезался в три припаркованных автомобиля в городе Акъяка и смог остановиться только после удара о стену дома", — говорится в сообщении.В результате удара несколько пассажиров вылетели из автобуса, еще несколько оказались зажаты, уточняет агентство. По предварительным данным, два человека погибли, еще 28 получили ранения, из них четверо в тяжелом состоянии.Как сообщило российское генконсульство в Анталье, россиян среди погибших и пострадавших нет.
https://ria.ru/20240703/dtp-1957035309.html
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турция, мугла (провинция), в мире
Турция, Мугла (провинция), Туризм, В мире
В Турции автобус с туристами попал в ДТП, есть погибшие

В турецкой провинции Мугла автобус с туристами попал в ДТП, два человека погибли

На месте ДТП с участием туристического автобуса в провинции Мугла, Турция
На месте ДТП с участием туристического автобуса в провинции Мугла, Турция - РИА Новости, 1920, 13.07.2024
На месте ДТП с участием туристического автобуса в провинции Мугла, Турция
Читать ria.ru в
СТАМБУЛ, 13 июл — РИА Новости. Два человека стали жертвами аварии с туристическим автобусом в турецкой провинции Мугла, передает агентство IHA.
"Автобус с местными жителями, выехавшими в тур одного дня, после отказа тормозов врезался в три припаркованных автомобиля в городе Акъяка и смог остановиться только после удара о стену дома", — говорится в сообщении.
В результате удара несколько пассажиров вылетели из автобуса, еще несколько оказались зажаты, уточняет агентство.
По предварительным данным, два человека погибли, еще 28 получили ранения, из них четверо в тяжелом состоянии.
Как сообщило российское генконсульство в Анталье, россиян среди погибших и пострадавших нет.
ДТП с автобусом в Анталье - РИА Новости, 1920, 03.07.2024
Автобус с российскими туристами попал в ДТП в Анталье, много раненых
3 июля, 10:43
 
ТуризмТурцияМугла (провинция)В мире
 
 
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