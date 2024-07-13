https://ria.ru/20240713/dtp-1959398438.html

В Тюменской области семь человек пострадали в массовом ДТП

В Тюменской области семь человек пострадали в массовом ДТП - РИА Новости, 13.07.2024

В Тюменской области семь человек пострадали в массовом ДТП

В массовом ДТП в Тюменской области пострадали семь человек, в том числе ребенок, сообщила региональная Госавтоинспекция. РИА Новости, 13.07.2024

2024-07-13T10:11

2024-07-13T10:11

2024-07-13T11:57

происшествия

тюменская область

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ЕКАТЕРИНБУРГ, 13 июл — РИА Новости. В массовом ДТП в Тюменской области пострадали семь человек, в том числе ребенок, сообщила региональная Госавтоинспекция. Авария произошла накануне вечером на 20-м километре автодороги Тюмень — Каменка в Тюменском районе. По данным ГАИ, 37-летняя женщина за рулем Daewoo Nexia выехала на полосу встречного движения и столкнулась с Kia Sportage. Последний также вынесло на встречку, он врезался в Mercedes и Kia Picanto. "В результате столкновения четырех автомобилей ранены семь человек. Пострадали водители и пассажиры автомобилей Kia, в том числе трехлетняя девочка, пассажирка Kia Sportage", – говорится в релизе.На месте работает следственно-оперативная группа, которая выясняет обстоятельства происшествия.

https://ria.ru/20240712/gibdd-1959138266.html

тюменская область

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2024

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происшествия, тюменская область