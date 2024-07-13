https://ria.ru/20240713/dtp-1959398438.html
В Тюменской области семь человек пострадали в массовом ДТП
В Тюменской области семь человек пострадали в массовом ДТП - РИА Новости, 13.07.2024
В Тюменской области семь человек пострадали в массовом ДТП
В массовом ДТП в Тюменской области пострадали семь человек, в том числе ребенок, сообщила региональная Госавтоинспекция. РИА Новости, 13.07.2024
2024-07-13T10:11
2024-07-13T10:11
2024-07-13T11:57
происшествия
тюменская область
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/07/0d/1959399251_0:120:1280:840_1920x0_80_0_0_47209321f482e0256aadab2886ded0b6.jpg
ЕКАТЕРИНБУРГ, 13 июл — РИА Новости. В массовом ДТП в Тюменской области пострадали семь человек, в том числе ребенок, сообщила региональная Госавтоинспекция. Авария произошла накануне вечером на 20-м километре автодороги Тюмень — Каменка в Тюменском районе. По данным ГАИ, 37-летняя женщина за рулем Daewoo Nexia выехала на полосу встречного движения и столкнулась с Kia Sportage. Последний также вынесло на встречку, он врезался в Mercedes и Kia Picanto. "В результате столкновения четырех автомобилей ранены семь человек. Пострадали водители и пассажиры автомобилей Kia, в том числе трехлетняя девочка, пассажирка Kia Sportage", – говорится в релизе.На месте работает следственно-оперативная группа, которая выясняет обстоятельства происшествия.
https://ria.ru/20240712/gibdd-1959138266.html
тюменская область
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2024
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/07/0d/1959399251_0:0:1280:960_1920x0_80_0_0_e1ec1d82b4735d7fb710e12d4edb6f3d.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
происшествия, тюменская область
Происшествия, Тюменская область
В Тюменской области семь человек пострадали в массовом ДТП
В массовом ДТП в Тюменской области пострадали семь человек, в том числе ребенок