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В Тюменской области семь человек пострадали в массовом ДТП - РИА Новости, 13.07.2024
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10:11 13.07.2024 (обновлено: 11:57 13.07.2024)
https://ria.ru/20240713/dtp-1959398438.html
В Тюменской области семь человек пострадали в массовом ДТП
В Тюменской области семь человек пострадали в массовом ДТП - РИА Новости, 13.07.2024
В Тюменской области семь человек пострадали в массовом ДТП
В массовом ДТП в Тюменской области пострадали семь человек, в том числе ребенок, сообщила региональная Госавтоинспекция. РИА Новости, 13.07.2024
2024-07-13T10:11
2024-07-13T11:57
происшествия
тюменская область
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ЕКАТЕРИНБУРГ, 13 июл — РИА Новости. В массовом ДТП в Тюменской области пострадали семь человек, в том числе ребенок, сообщила региональная Госавтоинспекция. Авария произошла накануне вечером на 20-м километре автодороги Тюмень — Каменка в Тюменском районе. По данным ГАИ, 37-летняя женщина за рулем Daewoo Nexia выехала на полосу встречного движения и столкнулась с Kia Sportage. Последний также вынесло на встречку, он врезался в Mercedes и Kia Picanto. &quot;В результате столкновения четырех автомобилей ранены семь человек. Пострадали водители и пассажиры автомобилей Kia, в том числе трехлетняя девочка, пассажирка Kia Sportage&quot;, – говорится в релизе.На месте работает следственно-оперативная группа, которая выясняет обстоятельства происшествия.
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происшествия, тюменская область
Происшествия, Тюменская область
В Тюменской области семь человек пострадали в массовом ДТП

В массовом ДТП в Тюменской области пострадали семь человек, в том числе ребенок

© Фото : пресс-служба Госавтоинспекции по Тюменской областиНа месте массового ДТП в Тюменской области
На месте массового ДТП в Тюменской области - РИА Новости, 1920, 13.07.2024
© Фото : пресс-служба Госавтоинспекции по Тюменской области
На месте массового ДТП в Тюменской области
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ЕКАТЕРИНБУРГ, 13 июл — РИА Новости. В массовом ДТП в Тюменской области пострадали семь человек, в том числе ребенок, сообщила региональная Госавтоинспекция.
Авария произошла накануне вечером на 20-м километре автодороги Тюмень — Каменка в Тюменском районе. По данным ГАИ, 37-летняя женщина за рулем Daewoo Nexia выехала на полосу встречного движения и столкнулась с Kia Sportage. Последний также вынесло на встречку, он врезался в Mercedes и Kia Picanto.
«

"В результате столкновения четырех автомобилей ранены семь человек. Пострадали водители и пассажиры автомобилей Kia, в том числе трехлетняя девочка, пассажирка Kia Sportage", – говорится в релизе.

На месте работает следственно-оперативная группа, которая выясняет обстоятельства происшествия.
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ПроисшествияТюменская область
 
 
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