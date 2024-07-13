https://ria.ru/20240713/drony-1959376769.html
Расчет FPV-дронов уничтожил технику и пехоту ВСУ под Авдеевкой
Расчет FPV-дронов уничтожил технику и пехоту ВСУ под Авдеевкой - РИА Новости, 13.07.2024
Расчет FPV-дронов уничтожил технику и пехоту ВСУ под Авдеевкой
Расчет FPV-дронов группировки войск "Центр" уничтожил бронетехнику и пехоту ВСУ на авдеевском направлении, сообщили журналистам в министерстве обороны РФ. РИА Новости, 13.07.2024
2024-07-13T05:04
2024-07-13T05:04
2024-07-13T05:04
специальная военная операция на украине
россия
вооруженные силы украины
безопасность
вооруженные силы рф
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/09/1b/1899008607_0:27:2730:1563_1920x0_80_0_0_f5436fc537406e176b517eeb1ca3664c.jpg
ЛУГАНСК, 13 июл – РИА Новости. Расчет FPV-дронов группировки войск "Центр" уничтожил бронетехнику и пехоту ВСУ на авдеевском направлении, сообщили журналистам в министерстве обороны РФ. "Военнослужащие расчета FPV-дронов группировки войск "Центр" уничтожили бронетехнику и укрывшийся на опорном пункте личный состав ВСУ на авдеевском направлении", - сообщили в МО РФ. Российские бойцы скрытно выдвинулись через лесопосадки к позициям противника. Подготовив FPV-дрон к полету, расчет поднял его в воздух. "Оператор провел оперативный поиск цели. Обнаружив подходящий для нанесения удара объект и зависнув над позициями противника, оператор вывел дрон на боевой заход, а после - поразил цель", - рассказали в Минобороны. В МО РФ добавили, что боевая работа по уничтожению целей, таких как бронетехника, автомобили, опорный пункты или личный состав ВСУ, ведется непрерывно. Следом за первым дроном оператор выполняет полет на втором и так далее - пока не израсходует весь боезапас. После чего военнослужащие скрытно отходят в район восполнения для пополнения боекомплекта и новых FPV-дронов.
https://ria.ru/20240712/zelenskiy-1959364511.html
https://ria.ru/20240712/putin-1959341223.html
россия
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2024
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/09/1b/1899008607_0:0:2730:2048_1920x0_80_0_0_857c0b12dc277953daf8cbd787967cf3.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
россия, вооруженные силы украины, безопасность, вооруженные силы рф
Специальная военная операция на Украине, Россия, Вооруженные силы Украины, Безопасность, Вооруженные силы РФ
Расчет FPV-дронов уничтожил технику и пехоту ВСУ под Авдеевкой
МО: расчет FPV-дронов уничтожил технику и пехоту ВСУ на Авдеевском направлении
ЛУГАНСК, 13 июл – РИА Новости. Расчет FPV-дронов группировки войск "Центр" уничтожил бронетехнику и пехоту ВСУ на авдеевском направлении, сообщили журналистам в министерстве обороны РФ.
"Военнослужащие расчета FPV-дронов группировки войск "Центр" уничтожили бронетехнику и укрывшийся на опорном пункте личный состав ВСУ на авдеевском направлении", - сообщили в МО РФ.
Российские бойцы скрытно выдвинулись через лесопосадки к позициям противника. Подготовив FPV-дрон к полету, расчет поднял его в воздух. "Оператор провел оперативный поиск цели. Обнаружив подходящий для нанесения удара объект и зависнув над позициями противника, оператор вывел дрон на боевой заход, а после - поразил цель", - рассказали в Минобороны.
В МО РФ добавили, что боевая работа по уничтожению целей, таких как бронетехника, автомобили, опорный пункты или личный состав ВСУ, ведется непрерывно. Следом за первым дроном оператор выполняет полет на втором и так далее - пока не израсходует весь боезапас. После чего военнослужащие скрытно отходят в район восполнения для пополнения боекомплекта и новых FPV-дронов.