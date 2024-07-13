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Расчет FPV-дронов уничтожил технику и пехоту ВСУ под Авдеевкой - РИА Новости, 13.07.2024
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05:04 13.07.2024
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Расчет FPV-дронов уничтожил технику и пехоту ВСУ под Авдеевкой
Расчет FPV-дронов уничтожил технику и пехоту ВСУ под Авдеевкой - РИА Новости, 13.07.2024
Расчет FPV-дронов уничтожил технику и пехоту ВСУ под Авдеевкой
Расчет FPV-дронов группировки войск "Центр" уничтожил бронетехнику и пехоту ВСУ на авдеевском направлении, сообщили журналистам в министерстве обороны РФ. РИА Новости, 13.07.2024
2024-07-13T05:04
2024-07-13T05:04
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ЛУГАНСК, 13 июл – РИА Новости. Расчет FPV-дронов группировки войск "Центр" уничтожил бронетехнику и пехоту ВСУ на авдеевском направлении, сообщили журналистам в министерстве обороны РФ. "Военнослужащие расчета FPV-дронов группировки войск "Центр" уничтожили бронетехнику и укрывшийся на опорном пункте личный состав ВСУ на авдеевском направлении", - сообщили в МО РФ. Российские бойцы скрытно выдвинулись через лесопосадки к позициям противника. Подготовив FPV-дрон к полету, расчет поднял его в воздух. "Оператор провел оперативный поиск цели. Обнаружив подходящий для нанесения удара объект и зависнув над позициями противника, оператор вывел дрон на боевой заход, а после - поразил цель", - рассказали в Минобороны. В МО РФ добавили, что боевая работа по уничтожению целей, таких как бронетехника, автомобили, опорный пункты или личный состав ВСУ, ведется непрерывно. Следом за первым дроном оператор выполняет полет на втором и так далее - пока не израсходует весь боезапас. После чего военнослужащие скрытно отходят в район восполнения для пополнения боекомплекта и новых FPV-дронов.
https://ria.ru/20240712/zelenskiy-1959364511.html
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россия, вооруженные силы украины, безопасность, вооруженные силы рф
Специальная военная операция на Украине, Россия, Вооруженные силы Украины, Безопасность, Вооруженные силы РФ
Расчет FPV-дронов уничтожил технику и пехоту ВСУ под Авдеевкой

МО: расчет FPV-дронов уничтожил технику и пехоту ВСУ на Авдеевском направлении

© РИА Новости / Андрей КоцОператор дрона
Оператор дрона - РИА Новости, 1920, 13.07.2024
© РИА Новости / Андрей Коц
Оператор дрона. Архивное фото
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ЛУГАНСК, 13 июл – РИА Новости. Расчет FPV-дронов группировки войск "Центр" уничтожил бронетехнику и пехоту ВСУ на авдеевском направлении, сообщили журналистам в министерстве обороны РФ.
"Военнослужащие расчета FPV-дронов группировки войск "Центр" уничтожили бронетехнику и укрывшийся на опорном пункте личный состав ВСУ на авдеевском направлении", - сообщили в МО РФ.
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Российские бойцы скрытно выдвинулись через лесопосадки к позициям противника. Подготовив FPV-дрон к полету, расчет поднял его в воздух. "Оператор провел оперативный поиск цели. Обнаружив подходящий для нанесения удара объект и зависнув над позициями противника, оператор вывел дрон на боевой заход, а после - поразил цель", - рассказали в Минобороны.
В МО РФ добавили, что боевая работа по уничтожению целей, таких как бронетехника, автомобили, опорный пункты или личный состав ВСУ, ведется непрерывно. Следом за первым дроном оператор выполняет полет на втором и так далее - пока не израсходует весь боезапас. После чего военнослужащие скрытно отходят в район восполнения для пополнения боекомплекта и новых FPV-дронов.
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