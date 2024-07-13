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На здании "России сегодня" откроют мемориальную доску Ростиславу Журавлеву - РИА Новости, 13.07.2024
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10:36 13.07.2024
https://ria.ru/20240713/doska-1959401446.html
На здании "России сегодня" откроют мемориальную доску Ростиславу Журавлеву
На здании "России сегодня" откроют мемориальную доску Ростиславу Журавлеву - РИА Новости, 13.07.2024
На здании "России сегодня" откроют мемориальную доску Ростиславу Журавлеву
Мемориальная доска, посвященная памяти погибшего при исполнении профессионального долга в зоне специальной военной операции военкора РИА Новости Ростислава... РИА Новости, 13.07.2024
2024-07-13T10:36
2024-07-13T10:36
россия
запорожская область
украина
ростислав журавлев
андрей стенин
елена елагина
вооруженные силы украины
общество
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МОСКВА, 13 июл – РИА Новости. Мемориальная доска, посвященная памяти погибшего при исполнении профессионального долга в зоне специальной военной операции военкора РИА Новости Ростислава Журавлева, будет открыта в понедельник на здании медиагруппы "Россия сегодня" в Москве, рассказали в пресс-службе агентства. Памятная табличка будет установлена рядом с аналогичным знаком, посвященным погибшему в 2014 году в Донбассе фотокорреспонденту РИА Новости Андрею Стенину. В пресс-службе также сообщили, что на памятной доске будет изображен профиль Ростислава Журавлева и надпись: "В июле 2023 года из этого здания в свою последнюю командировку уехал военный корреспондент РИА Новости, Кавалер Ордена Мужества Ростислав Игоревич Журавлев". Как отметили в агентстве, работа выполнена из мраморизированного известняка скульпторами Иваном Шеловым-Коведяевым и Еленой Елагиной. Концепция и дизайн разработаны сотрудниками международной медиагруппы "Россия сегодня" Игнатом Петровым и Антоном Степановым. Авторскому коллективу удалось добиться портретного сходства скульптурного изображения с журналистом и стилистически вписать мемориальную доску в исторический облик здания на Зубовском, 4. Также в честь погибшего военкора анонсировано учреждение именной стипендии. Соответствующее соглашение 15 июля руководство МИА "Россия сегодня" подпишет с тремя крупнейшими российскими вузами. На родине Журавлева в Екатеринбурге на кладбище, где он был похоронен, также будет открыт памятник военкору. Ростислав Журавлев – военный журналист РИА Новости (входит в состав Международной медиагруппы "Россия сегодня"). Начал карьеру журналиста в 2012 году после срочной службы в рядах Вооруженных сил России. В 2014 году освещал события по возвращению Крыма, участник "Русской весны" на юго-востоке Украины. С июля по декабрь 2014 года находился в зоне военного конфликта в Луганске на территории народного ополчения. Вступил добровольцем в "Интербригаду" в составе батальона "Заря" ЛНР. Работал в РИА Новости с 2021 года, в первые дни СВО отправился в командировку в зону боевых действий, сначала в ДНР, затем в Харьковскую область, после этого – в Запорожскую область. Ростислав, несмотря на свой молодой возраст, входил в десятку лучших военных корреспондентов России. В 2022 году его наградили призом премии "Золотое перо" за смелость при выполнении журналистского долга. В конце июля 2023 года в Запорожской области Ростислав готовил репортаж о применении Украиной запрещенных кассетных боеприпасов. 22 июля 2023 года Журавлев был убит в результате обстрела кассетными боеприпасами ВСУ в зоне спецоперации в Запорожской области, через четыре дня после своего дня рождения. 27 июля 2023 года президент России Владимир Путин наградил Журавлева Орденом Мужества посмертно. Также Журавлева посмертно наградили орденом "За заслуги перед Запорожской областью", а одна из школ в Мелитополе будет носить его имя.
https://ria.ru/20240212/zhuravlev-1926945436.html
https://ria.ru/20231117/sertifikat-1910133104.html
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россия, запорожская область, украина, ростислав журавлев, андрей стенин, елена елагина, вооруженные силы украины, общество, новости агентства
Россия, Запорожская область, Украина, Ростислав Журавлев, Андрей Стенин, Елена Елагина, Вооруженные силы Украины, Общество, Новости агентства
На здании "России сегодня" откроют мемориальную доску Ростиславу Журавлеву

На здании "России сегодня" откроют мемориальную доску военкору Журавлеву

© РИА Новости | Перейти в медиабанкВоенкор РИА Новости Ростислав Журавлев
Военкор РИА Новости Ростислав Журавлев - РИА Новости, 1920, 13.07.2024
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Военкор РИА Новости Ростислав Журавлев. Архивное фото
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МОСКВА, 13 июл – РИА Новости. Мемориальная доска, посвященная памяти погибшего при исполнении профессионального долга в зоне специальной военной операции военкора РИА Новости Ростислава Журавлева, будет открыта в понедельник на здании медиагруппы "Россия сегодня" в Москве, рассказали в пресс-службе агентства.
Памятная табличка будет установлена рядом с аналогичным знаком, посвященным погибшему в 2014 году в Донбассе фотокорреспонденту РИА Новости Андрею Стенину. В пресс-службе также сообщили, что на памятной доске будет изображен профиль Ростислава Журавлева и надпись: "В июле 2023 года из этого здания в свою последнюю командировку уехал военный корреспондент РИА Новости, Кавалер Ордена Мужества Ростислав Игоревич Журавлев".
Фотография военного корреспондента РИА Новости Ростислава Журавлева - РИА Новости, 1920, 12.02.2024
Британский журналист назвал убийство Журавлева военным преступлением
12 февраля, 19:47
Как отметили в агентстве, работа выполнена из мраморизированного известняка скульпторами Иваном Шеловым-Коведяевым и Еленой Елагиной. Концепция и дизайн разработаны сотрудниками международной медиагруппы "Россия сегодня" Игнатом Петровым и Антоном Степановым. Авторскому коллективу удалось добиться портретного сходства скульптурного изображения с журналистом и стилистически вписать мемориальную доску в исторический облик здания на Зубовском, 4.
Также в честь погибшего военкора анонсировано учреждение именной стипендии. Соответствующее соглашение 15 июля руководство МИА "Россия сегодня" подпишет с тремя крупнейшими российскими вузами. На родине Журавлева в Екатеринбурге на кладбище, где он был похоронен, также будет открыт памятник военкору.
Ростислав Журавлев – военный журналист РИА Новости (входит в состав Международной медиагруппы "Россия сегодня"). Начал карьеру журналиста в 2012 году после срочной службы в рядах Вооруженных сил России. В 2014 году освещал события по возвращению Крыма, участник "Русской весны" на юго-востоке Украины. С июля по декабрь 2014 года находился в зоне военного конфликта в Луганске на территории народного ополчения. Вступил добровольцем в "Интербригаду" в составе батальона "Заря" ЛНР.
Полпред президента РФ в ДФО Юрий Трутнев вручает Людмиле Журавлевой, матери погибшего военкора РИА Новости Ростислава Журавлева, сертификат общероссийской литературной премии им. В.К. Арсеньева - РИА Новости, 1920, 17.11.2023
Матери погибшего военкора Ростислава Журавлева вручили сертификат литпремии
17 ноября 2023, 16:39
Работал в РИА Новости с 2021 года, в первые дни СВО отправился в командировку в зону боевых действий, сначала в ДНР, затем в Харьковскую область, после этого – в Запорожскую область. Ростислав, несмотря на свой молодой возраст, входил в десятку лучших военных корреспондентов России. В 2022 году его наградили призом премии "Золотое перо" за смелость при выполнении журналистского долга.
В конце июля 2023 года в Запорожской области Ростислав готовил репортаж о применении Украиной запрещенных кассетных боеприпасов. 22 июля 2023 года Журавлев был убит в результате обстрела кассетными боеприпасами ВСУ в зоне спецоперации в Запорожской области, через четыре дня после своего дня рождения. 27 июля 2023 года президент России Владимир Путин наградил Журавлева Орденом Мужества посмертно.
Также Журавлева посмертно наградили орденом "За заслуги перед Запорожской областью", а одна из школ в Мелитополе будет носить его имя.
Военкор РИА Новости Ростислав Журавлев - РИА Новости, 1920, 22.07.2023
Биография Ростислава Журавлева
22 июля 2023, 15:40
 
РоссияЗапорожская областьУкраинаРостислав ЖуравлевАндрей СтенинЕлена ЕлагинаВооруженные силы УкраиныОбществоНовости агентства
 
 
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