https://ria.ru/20240713/domodedovo-1959448857.html

Домодедово работает в штатном режиме после сообщений о задержках

Домодедово работает в штатном режиме после сообщений о задержках - РИА Новости, 13.07.2024

Домодедово работает в штатном режиме после сообщений о задержках

Аэропорт "Домодедово" работает штатно, несмотря на освещенные СМИ задержки рейсов "Уральских авиалиний", сообщили РИА Новости в пресс-службе воздушной гавани. РИА Новости, 13.07.2024

2024-07-13T16:45

2024-07-13T16:45

2024-07-13T16:54

домодедово (аэропорт)

происшествия

москва

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МОСКВА, 13 июл - РИА Новости. Аэропорт "Домодедово" работает штатно, несмотря на освещенные СМИ задержки рейсов "Уральских авиалиний", сообщили РИА Новости в пресс-службе воздушной гавани.Ранее телеканал РЕН-ТВ в своем официальном Telegram-канале сообщил о том, что большое количество задержек рейсов "Уральских авиалиний" происходит в столичном аэропорту "Домодедово"."Московский аэропорт "Домодедово" работает в штатном режиме. Персоналом, техникой и оборудованием смена воздушной гавани обеспечена в необходимом количестве в соответствии с суточным планом полётов. Скоплений пассажиров на входных группах, стойках регистрации, предполетном досмотре нет. На данный момент наблюдаются незначительные задержки рейсов авиакомпании "Уральские авиалинии", связанные с поздним прибытием воздушных судов. Требования ФАП соблюдаются авиакомпанией в полном объеме", - рассказала представитель авиагавани.

https://ria.ru/20240707/reysy-1957958119.html

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домодедово (аэропорт), происшествия, москва