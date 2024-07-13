https://ria.ru/20240713/domodedovo-1959448857.html
Домодедово работает в штатном режиме после сообщений о задержках
Домодедово работает в штатном режиме после сообщений о задержках - РИА Новости, 13.07.2024
Домодедово работает в штатном режиме после сообщений о задержках
Аэропорт "Домодедово" работает штатно, несмотря на освещенные СМИ задержки рейсов "Уральских авиалиний", сообщили РИА Новости в пресс-службе воздушной гавани. РИА Новости, 13.07.2024
2024-07-13T16:45
2024-07-13T16:45
2024-07-13T16:54
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МОСКВА, 13 июл - РИА Новости. Аэропорт "Домодедово" работает штатно, несмотря на освещенные СМИ задержки рейсов "Уральских авиалиний", сообщили РИА Новости в пресс-службе воздушной гавани.Ранее телеканал РЕН-ТВ в своем официальном Telegram-канале сообщил о том, что большое количество задержек рейсов "Уральских авиалиний" происходит в столичном аэропорту "Домодедово"."Московский аэропорт "Домодедово" работает в штатном режиме. Персоналом, техникой и оборудованием смена воздушной гавани обеспечена в необходимом количестве в соответствии с суточным планом полётов. Скоплений пассажиров на входных группах, стойках регистрации, предполетном досмотре нет. На данный момент наблюдаются незначительные задержки рейсов авиакомпании "Уральские авиалинии", связанные с поздним прибытием воздушных судов. Требования ФАП соблюдаются авиакомпанией в полном объеме", - рассказала представитель авиагавани.
https://ria.ru/20240707/reysy-1957958119.html
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домодедово (аэропорт), происшествия, москва
Домодедово (аэропорт), Происшествия, Москва
Домодедово работает в штатном режиме после сообщений о задержках
Аэропорт Домодедово работает в штатном режиме после сообщений о задержках рейсов
МОСКВА, 13 июл - РИА Новости. Аэропорт "Домодедово" работает штатно, несмотря на освещенные СМИ задержки рейсов "Уральских авиалиний", сообщили РИА Новости в пресс-службе воздушной гавани.
Ранее телеканал РЕН-ТВ в своем официальном Telegram-канале сообщил о том, что большое количество задержек рейсов "Уральских авиалиний" происходит в столичном аэропорту "Домодедово".
"Московский аэропорт "Домодедово" работает в штатном режиме. Персоналом, техникой и оборудованием смена воздушной гавани обеспечена в необходимом количестве в соответствии с суточным планом полётов. Скоплений пассажиров на входных группах, стойках регистрации, предполетном досмотре нет. На данный момент наблюдаются незначительные задержки рейсов авиакомпании "Уральские авиалинии", связанные с поздним прибытием воздушных судов. Требования ФАП соблюдаются авиакомпанией в полном объеме", - рассказала представитель авиагавани.