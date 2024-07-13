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В Германии прокомментировали отказ депутату во въезде на Украину - РИА Новости, 13.07.2024
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18:22 13.07.2024
https://ria.ru/20240713/deputat-1959462083.html
В Германии прокомментировали отказ депутату во въезде на Украину
В Германии прокомментировали отказ депутату во въезде на Украину - РИА Новости, 13.07.2024
В Германии прокомментировали отказ депутату во въезде на Украину
Первый в истории двусторонних отношений отказ во въезде на Украину депутату немецкого парламента - Зёрену Пелльманну - и включение его в список "Миротворец"... РИА Новости, 13.07.2024
2024-07-13T18:22
2024-07-13T18:22
специальная военная операция на украине
в мире
украина
киев
лейпциг
евросоюз
нато
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БЕРЛИН, 13 июл — РИА Новости. Первый в истории двусторонних отношений отказ во въезде на Украину депутату немецкого парламента - Зёрену Пелльманну - и включение его в список "Миротворец" повлияет на отношения стран и несовместимо с конституцией и постулируемыми ценностями ЕС, заявили в офисе политика, возглавляющего парламентскую группу "Левые" на запрос РИА Новости. Ранее критикующему поставки оружия Киеву Пелльманну было отказано во въезде на Украину. Он прибыл в польский город Пшемысль, откуда отправился в Киев на поезде в рамках поездки, организованной близким к партии фондом Розы Люксембург. Однако незадолго до Львова украинские пограничники попросили Пелльманна выйти из поезда, а через несколько часов его отвезли назад в Польшу. "По имеющейся у нас информации, это первый случай, когда члену бундестага было отказано во въезде на Украину, и этот случай, естественно, влияет на государственные отношения", - сообщил представитель политика. По его данным, в качестве одной из причин в отказе – нахождение Пелльманна в списке на скандальном украинском сайте "Миротворец", где он обозначен, как "политический противник". "Это, конечно, несовместимо с конституцией и постулируемыми ценностями ЕС, особенно если учесть, что ЕС начал переговоры о вступлении Украины", - подчеркнули в офисе политика. В качестве ответа на причины отказа во въезде политику было направлено пояснение от украинского МИД, где депутата обвиняют в "систематическом оправдывании" действий Российской Федерации на Украине и "отрицании права" последней на вооруженную оборону. Также Пелльманну запретили посещать Украину следующие три года. "Единственная реальная причина, которую можно представить - это его политическая позиция в отношение НАТО, неприятие поставок оружия на Украину и приверженность дипломатии", - заявил спикер депутата. Он пояснил, что поездка депутата Пелльманна была продиктована желанием составить собственное впечатление о ситуации на Украине и наладить партнерские городские связи, существующие между Лейпцигом и Киевом. Среди прочего, было запланировано посещение пожарной службы в Киеве, которая получила пожертвования из Лейпцига. По словам представителя депутата, парламентская группа направила письменный запрос в федеральное правительство с требованием разъяснений. В среду представитель МИД ФРГ Кристиан Вагнер сообщил в ходе брифинга правительства, что власти Германии попросят Киев обосновать, почему тот отказал во въезде депутату.
https://ria.ru/20240712/rossiya-1959027282.html
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украина
киев
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в мире, украина, киев, лейпциг, евросоюз, нато
Специальная военная операция на Украине, В мире, Украина, Киев, Лейпциг, Евросоюз, НАТО
В Германии прокомментировали отказ депутату во въезде на Украину

Офис Пелльманна: отказ во въезде на Украину повлияет на отношения между странами

© РИА Новости / Екатерина Чеснокова | Перейти в медиабанкЗдание Рейхстага в центре Берлина
Здание Рейхстага в центре Берлина - РИА Новости, 1920, 13.07.2024
© РИА Новости / Екатерина Чеснокова
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Здание Рейхстага в центре Берлина. Архивное фото
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БЕРЛИН, 13 июл — РИА Новости. Первый в истории двусторонних отношений отказ во въезде на Украину депутату немецкого парламента - Зёрену Пелльманну - и включение его в список "Миротворец" повлияет на отношения стран и несовместимо с конституцией и постулируемыми ценностями ЕС, заявили в офисе политика, возглавляющего парламентскую группу "Левые" на запрос РИА Новости.
Ранее критикующему поставки оружия Киеву Пелльманну было отказано во въезде на Украину. Он прибыл в польский город Пшемысль, откуда отправился в Киев на поезде в рамках поездки, организованной близким к партии фондом Розы Люксембург. Однако незадолго до Львова украинские пограничники попросили Пелльманна выйти из поезда, а через несколько часов его отвезли назад в Польшу.
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"По имеющейся у нас информации, это первый случай, когда члену бундестага было отказано во въезде на Украину, и этот случай, естественно, влияет на государственные отношения", - сообщил представитель политика.
По его данным, в качестве одной из причин в отказе – нахождение Пелльманна в списке на скандальном украинском сайте "Миротворец", где он обозначен, как "политический противник".
"Это, конечно, несовместимо с конституцией и постулируемыми ценностями ЕС, особенно если учесть, что ЕС начал переговоры о вступлении Украины", - подчеркнули в офисе политика.
В качестве ответа на причины отказа во въезде политику было направлено пояснение от украинского МИД, где депутата обвиняют в "систематическом оправдывании" действий Российской Федерации на Украине и "отрицании права" последней на вооруженную оборону. Также Пелльманну запретили посещать Украину следующие три года.
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"Единственная реальная причина, которую можно представить - это его политическая позиция в отношение НАТО, неприятие поставок оружия на Украину и приверженность дипломатии", - заявил спикер депутата.
Он пояснил, что поездка депутата Пелльманна была продиктована желанием составить собственное впечатление о ситуации на Украине и наладить партнерские городские связи, существующие между Лейпцигом и Киевом. Среди прочего, было запланировано посещение пожарной службы в Киеве, которая получила пожертвования из Лейпцига.
По словам представителя депутата, парламентская группа направила письменный запрос в федеральное правительство с требованием разъяснений.
В среду представитель МИД ФРГ Кристиан Вагнер сообщил в ходе брифинга правительства, что власти Германии попросят Киев обосновать, почему тот отказал во въезде депутату.
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