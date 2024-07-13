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Алексей Дедов: Россия ожидает качественных изменений в отношениях с Ираном - РИА Новости, 13.07.2024
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09:00 13.07.2024
https://ria.ru/20240713/dedov-1959269565.html
Алексей Дедов: Россия ожидает качественных изменений в отношениях с Ираном
Алексей Дедов: Россия ожидает качественных изменений в отношениях с Ираном - РИА Новости, 13.07.2024
Алексей Дедов: Россия ожидает качественных изменений в отношениях с Ираном
Внеочередные президентские выборы в Иране сделали вторым человеком в стране – после Верховного лидера аятоллы Али Хаменеи – политика-реформатора Масуда... РИА Новости, 13.07.2024
2024-07-13T09:00
2024-07-13T09:00
интервью
иран
россия
тегеран (город)
масуд пезешкиан
алексей дедов
али хаменеи
магатэ
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Внеочередные президентские выборы в Иране сделали вторым человеком в стране – после Верховного лидера аятоллы Али Хаменеи – политика-реформатора Масуда Пезешкиана. Посол Российской Федерации в Тегеране Алексей Дедов рассказал в интервью РИА Новости о том, какой курс, возможно, изберет новый президент Ирана в отношениях с Россией и Западом, когда может быть подписан российско-иранский договор о всеобъемлющем стратегическом партнерстве, и как отреагирует российская сторона, если иранские партнеры предложат свое посредничество в урегулировании конфликта на Украине.— Каких реформ можно ожидать от нового президента во внутренней и внешней политике Ирана?— Что касается реформ как таковых, то это в принципе достаточно непростой и долговременный процесс, который требует согласования между различными ветвями власти. Для того чтобы проводить реформы, требуются работы и по линии правительства, и по линии экспертов, и согласования с парламентом, поэтому, на мой взгляд, вопрос о реформах может быть решен после того, как будут осуществлены более насущные задачи, а именно формирование правительства, что также требует согласования с меджлисом (парламентом – ред.). После этого можно думать над более четкими контурами политики как на внутреннем, так и на внешнеполитическом направлении. В целом мы исходим из того, что генеральный стратегический курс правительства президента Раиси будет сохранен и при правительстве господина Пезешкиана.— По вашему мнению, будет ли Пезешкиан налаживать отношения с Западом? Если да, то каких уступок Запад может потребовать от него взамен?— Что касается отношений с Западом, избранный президент Пезешкиан одной из целей своей будущей администрации провозгласил принятие шагов в направлении ослабления санкционного давления на Иран. Попытки нормализовать отношения с Западом предпринимались и при правительстве Раиси, но все они были отвергнуты западниками. Мы помним, что именно Трамп вышел из совместного всеобъемлющего плана действий по иранской ядерной программе. Мы помним, что европейцы, которые пытались отговорить его от этого, потом послушно выстроились вслед за американцами в своей антииранской политике. Их последние шаги — принятие антииранского заявления на сессии Совета управляющих МАГАТЭ — свидетельствуют, что Запад не готов к поиску компромисса с Ираном. Достаточно ясно это проявилось по итогам избрания господина Пезешкиана: большинство мировых лидеров, включая нашего, поздравили его с избранием, но в Иране не дождались никакого поздравления от лидеров западного мира. В какой-то степени можно считать в этой орбите Южную Корею и Японию, но эти (страны — ред.) ограничились поздравлением от имени своих министерств иностранных дел. Поэтому полагаю, что это не Иран, это Запад не готов к серьезному разговору с Ираном по вопросу нормализации отношений.— Как, по вашему мнению, новый президент будет строить политику в отношениях с Россией? В каких областях прогнозируется появление изменений?— Что касается областей, в которых мы прогнозируем появление изменений, это качественное развитие наших отношений по заключении договора о всеобъемлющем стратегическом партнерстве, работа над которым находится на финишной прямой. Мы надеемся, что в обозримом будущем этот договор будет заключен, и это придаст новый, очень серьезный, сильный импульс дальнейшему качественному развитию российско-иранских отношений. Что касается других аспектов, думаю, что отношения будут развиваться в соответствии с тем курсом, который был намечен правительством президента Раиси. Поздравление президенту Пезешкиану по случаю избрания наш президент Владимир Владимирович Путин направил одним из самых первых, а телефонный разговор с Пезешкианом был первым телефонным контактом избранного иранского президента с иностранным лидером. Можно много говорить о взаимодействии... Можно упомянуть украинский сюжет, что если Иран выразит готовность присоединиться к посредническим услугам в этом плане, то мы будем готовы рассматривать такие предложения.— Как вы думаете, может ли соглашение о всеобъемлющем стратегическом партнерстве быть заключено до осени, учитывая, что новый президент должен сформировать правительство, а на это нужно время?— Осень наступает через полтора месяца, президент вступает в должность в конце июля текущего года. Дальше предстоит достаточно сложный и, может быть, затянувшийся процесс согласования кандидатов на министерские должности с меджлисом, формирование правительства, вступление министров в полномочия, передача дел. Поэтому я не хотел бы предвосхищать сроки подписания этого документа, но думаю, что это будет уже в обозримом будущем.
https://ria.ru/20240706/pezeshkian-1957837918.html
https://ria.ru/20240711/putin-1959032106.html
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интервью, иран, россия, тегеран (город), масуд пезешкиан, алексей дедов, али хаменеи, магатэ, министерство иностранных дел российской федерации (мид рф)
Интервью, Иран, Россия, Тегеран (город), Масуд Пезешкиан, Алексей Дедов, Али Хаменеи, МАГАТЭ, Министерство иностранных дел Российской Федерации (МИД РФ)

Алексей Дедов: Россия ожидает качественных изменений в отношениях с Ираном

© Фото предоставлено пресс-службой посольстваПосол Российской Федерации в Иране Алексей Дедов
Посол Российской Федерации в Иране Алексей Дедов - РИА Новости, 1920, 13.07.2024
© Фото предоставлено пресс-службой посольства
Посол Российской Федерации в Иране Алексей Дедов
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Внеочередные президентские выборы в Иране сделали вторым человеком в стране – после Верховного лидера аятоллы Али Хаменеи – политика-реформатора Масуда Пезешкиана. Посол Российской Федерации в Тегеране Алексей Дедов рассказал в интервью РИА Новости о том, какой курс, возможно, изберет новый президент Ирана в отношениях с Россией и Западом, когда может быть подписан российско-иранский договор о всеобъемлющем стратегическом партнерстве, и как отреагирует российская сторона, если иранские партнеры предложат свое посредничество в урегулировании конфликта на Украине.
— Каких реформ можно ожидать от нового президента во внутренней и внешней политике Ирана?
— Что касается реформ как таковых, то это в принципе достаточно непростой и долговременный процесс, который требует согласования между различными ветвями власти. Для того чтобы проводить реформы, требуются работы и по линии правительства, и по линии экспертов, и согласования с парламентом, поэтому, на мой взгляд, вопрос о реформах может быть решен после того, как будут осуществлены более насущные задачи, а именно формирование правительства, что также требует согласования с меджлисом (парламентом – ред.). После этого можно думать над более четкими контурами политики как на внутреннем, так и на внешнеполитическом направлении. В целом мы исходим из того, что генеральный стратегический курс правительства президента Раиси будет сохранен и при правительстве господина Пезешкиана.
— По вашему мнению, будет ли Пезешкиан налаживать отношения с Западом? Если да, то каких уступок Запад может потребовать от него взамен?
Иранский политик Масуд Пезешкиан - РИА Новости, 1920, 06.07.2024
Путин поздравил Пезешкиана с избранием президентом Ирана
6 июля, 10:52
— Что касается отношений с Западом, избранный президент Пезешкиан одной из целей своей будущей администрации провозгласил принятие шагов в направлении ослабления санкционного давления на Иран. Попытки нормализовать отношения с Западом предпринимались и при правительстве Раиси, но все они были отвергнуты западниками. Мы помним, что именно Трамп вышел из совместного всеобъемлющего плана действий по иранской ядерной программе. Мы помним, что европейцы, которые пытались отговорить его от этого, потом послушно выстроились вслед за американцами в своей антииранской политике. Их последние шаги — принятие антииранского заявления на сессии Совета управляющих МАГАТЭ — свидетельствуют, что Запад не готов к поиску компромисса с Ираном. Достаточно ясно это проявилось по итогам избрания господина Пезешкиана: большинство мировых лидеров, включая нашего, поздравили его с избранием, но в Иране не дождались никакого поздравления от лидеров западного мира. В какой-то степени можно считать в этой орбите Южную Корею и Японию, но эти (страны — ред.) ограничились поздравлением от имени своих министерств иностранных дел. Поэтому полагаю, что это не Иран, это Запад не готов к серьезному разговору с Ираном по вопросу нормализации отношений.
— Как, по вашему мнению, новый президент будет строить политику в отношениях с Россией? В каких областях прогнозируется появление изменений?
— Что касается областей, в которых мы прогнозируем появление изменений, это качественное развитие наших отношений по заключении договора о всеобъемлющем стратегическом партнерстве, работа над которым находится на финишной прямой. Мы надеемся, что в обозримом будущем этот договор будет заключен, и это придаст новый, очень серьезный, сильный импульс дальнейшему качественному развитию российско-иранских отношений. Что касается других аспектов, думаю, что отношения будут развиваться в соответствии с тем курсом, который был намечен правительством президента Раиси. Поздравление президенту Пезешкиану по случаю избрания наш президент Владимир Владимирович Путин направил одним из самых первых, а телефонный разговор с Пезешкианом был первым телефонным контактом избранного иранского президента с иностранным лидером. Можно много говорить о взаимодействии... Можно упомянуть украинский сюжет, что если Иран выразит готовность присоединиться к посредническим услугам в этом плане, то мы будем готовы рассматривать такие предложения.
Президент РФ Владимир Путин и Председатель Собрания исламского совета Ирана Мохаммад-Багер Галибаф во время встречи - РИА Новости, 1920, 11.07.2024
Путин не сомневается в развитии отношений России и Ирана
11 июля, 16:42
— Как вы думаете, может ли соглашение о всеобъемлющем стратегическом партнерстве быть заключено до осени, учитывая, что новый президент должен сформировать правительство, а на это нужно время?
— Осень наступает через полтора месяца, президент вступает в должность в конце июля текущего года. Дальше предстоит достаточно сложный и, может быть, затянувшийся процесс согласования кандидатов на министерские должности с меджлисом, формирование правительства, вступление министров в полномочия, передача дел. Поэтому я не хотел бы предвосхищать сроки подписания этого документа, но думаю, что это будет уже в обозримом будущем.
 
ИнтервьюИранРоссияТегеран (город)Масуд ПезешкианАлексей ДедовАли ХаменеиМАГАТЭМинистерство иностранных дел Российской Федерации (МИД РФ)
 
 
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