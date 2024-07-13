https://ria.ru/20240713/chekhiya-1959380120.html

Глава генштаба Чехии рассказал, от чего зависит исход конфликта на Украине

Глава генштаба Чехии рассказал, от чего зависит исход конфликта на Украине - РИА Новости, 13.07.2024

Глава генштаба Чехии рассказал, от чего зависит исход конфликта на Украине

Начальник генштаба чешской армии Карел Ржегка, прибывший в американский город Хьюстон после саммита НАТО, предположил, что исход конфликта на Украине зависит от РИА Новости, 13.07.2024

2024-07-13T06:16

2024-07-13T06:16

2024-07-13T06:16

россия

европа

хьюстон

владимир путин

такер карлсон

нато

евросоюз

украина

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ПРАГА, 13 июл – РИА Новости. Начальник генштаба чешской армии Карел Ржегка, прибывший в американский город Хьюстон после саммита НАТО, предположил, что исход конфликта на Украине зависит от "поведения России в Европе", он также оправдал необходимость поддержки Украины "защитой всей Европы" и наряду с этим пожаловался на позиции России и Африке. В Хьюстон Ржегка прибыл для участия в политических дебатах после окончания саммита НАТО в Вашингтоне, он входил в состав чешской делегации. "По мнению Ржегки, поддержка Украины необходима для защиты всей Европы. Исход войны определит (дальнейшее) поведение России в Европе. Что касается потенциальной российской агрессии в отношении НАТО, то таких признаков или предупреждений на ближайшее время нет, но есть предупреждения относительно долгосрочной подготовки (РФ) к потенциальному конфликту с НАТО", - приводит агентство ЧТК слова главы чешского генштаба. В последнее время на Западе все чаще звучат идеи о прямом вооруженном конфликте альянса и России. Президент РФ Владимир Путин в интервью американскому журналисту Такеру Карлсону подробно объяснял, что Москва не собирается нападать на страны НАТО, в этом нет никакого смысла. Российский лидер отметил, что западные политики регулярно запугивают свое население мнимой российской угрозой, чтобы отвлечь внимание от внутренних проблем, однако умные люди прекрасно понимают, что это фейк. Кроме того, в последние годы Россия отмечает беспрецедентную активность НАТО у западных границ. Альянс расширяет инициативы и называет это "сдерживанием российской агрессии". Москва не раз выражала обеспокоенность наращиванием сил НАТО в Европе. В МИД РФ заявляли, что Москва остается открытой к диалогу с НАТО, но на равноправной основе, при этом Запад должен отказаться от курса на милитаризацию континента. Ржегка в Хьюстоне также обратил внимание на роль России в других регионах мира. "Мы не можем сосредоточиться на (действиях) России только в Европе, мы должны также смотреть на другие регионы. Очень беспокоит то, что она (РФ) сейчас делает в Африке", - сказал Ржегка. О том, что западные страны теряют свое влияние в Африке, которое им необходимо для доступа к природным ресурсам, при одновременном росте присутствия России, заявлял в июне глава военного штаба ЕС генерал-лейтенант Микель ван дер Лаан. При этом в совместной декларации членов НАТО в рамках прошедшего в июле в Вашингтоне саммита альянса говорится, что НАТО нацелена усилить свое присутствие на Ближнем Востоке и в Африке под предлогом "поддержки мира" в регионе.

https://ria.ru/20240713/f-16-1959370971.html

https://ria.ru/20240712/zapad-1959026434.html

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европа

хьюстон

украина

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россия, европа, хьюстон, владимир путин, такер карлсон, нато, евросоюз, украина, в мире