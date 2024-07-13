https://ria.ru/20240713/borschevik-1959411059.html

Эксперт рассказала, что делать при ожоге от борщевика

Эксперт рассказала, что делать при ожоге от борщевика - РИА Новости, 13.07.2024

Эксперт рассказала, что делать при ожоге от борщевика

"Контакт" с борщевиком может привести к ожогу кожи - в таком случае необходимо тщательно промыть прохладной водой с мылом место поражения, нанести холодный... РИА Новости, 13.07.2024

2024-07-13T12:08

2024-07-13T12:08

2024-07-13T12:08

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россия

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МОСКВА, 13 июл - РИА Новости. "Контакт" с борщевиком может привести к ожогу кожи - в таком случае необходимо тщательно промыть прохладной водой с мылом место поражения, нанести холодный компресс и избегать прямых солнечных лучей, рассказала РИА Новости руководитель отдела медицинской экспертизы "Инвитро" Екатерина Терентьева. Говоря о том, почему это растение опасно, она подчеркнула, что борщевик содержит фототоксичные вещества, которые при соприкосновении с кожей делают её более чувствительной к ультрафиолетовому излучению. Как следствие, при воздействии солнечного света после такого контакта развиваются ожоги. Также возможны и аллергические реакции в виде кожной сыпи, зуда. При этом через несколько часов после контакта с борщевиком появляется покраснение, отек, болезненность и зуд на пораженных участках кожи, также могут образоваться пузыри, заполненные прозрачной жидкостью. Сами же ожоги могут заживать дольше солнечных и оставлять рубцы. "При ожоге борщевиком немедленно укройте пораженный участок кожи: важно избегать попадания на него солнечного света. Далее пораженную кожу следует тщательно промыть прохладной водой с мылом, чтобы удалить остатки сока растения. Нанесите холодный компресс, чтобы уменьшить боль и отек, или приложите лед, завернутый в плотное полотенце. Желательно нанести на пораженные участки кожи средство от ожогов (гель, спрей или лосьон)", - заявила Терентьева. Кроме того, по ее словам, нельзя тереть и царапать пораженный участок, вскрывать пузыри - это может спровоцировать присоединение инфекции и замедлить процесс заживления. Нельзя наносить на кожу масло или мази на жировой основе, поскольку они создают плотную защитную пленку на коже, что в свою очередь может затруднить доступ кислорода, который необходим для заживления раны. Также в течение нескольких недель после получения ожога не следует загорать - лучше наносить на пораженные участки кожи солнцезащитные средства с SPF и носить одежду с длинными рукавами.

https://ria.ru/20240604/borschevik-1950480114.html

https://ria.ru/20240406/borschevik-1938164172.html

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