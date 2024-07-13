Рейтинг@Mail.ru
Эксперт рассказала, что делать при ожоге от борщевика - РИА Новости, 13.07.2024
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
12:08 13.07.2024
https://ria.ru/20240713/borschevik-1959411059.html
Эксперт рассказала, что делать при ожоге от борщевика
Эксперт рассказала, что делать при ожоге от борщевика - РИА Новости, 13.07.2024
Эксперт рассказала, что делать при ожоге от борщевика
"Контакт" с борщевиком может привести к ожогу кожи - в таком случае необходимо тщательно промыть прохладной водой с мылом место поражения, нанести холодный... РИА Новости, 13.07.2024
2024-07-13T12:08
2024-07-13T12:08
общество
россия
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/09/11/1750556343_0:55:3072:1783_1920x0_80_0_0_e4a7344aab863699861a7f301f550af3.jpg
МОСКВА, 13 июл - РИА Новости. "Контакт" с борщевиком может привести к ожогу кожи - в таком случае необходимо тщательно промыть прохладной водой с мылом место поражения, нанести холодный компресс и избегать прямых солнечных лучей, рассказала РИА Новости руководитель отдела медицинской экспертизы "Инвитро" Екатерина Терентьева. Говоря о том, почему это растение опасно, она подчеркнула, что борщевик содержит фототоксичные вещества, которые при соприкосновении с кожей делают её более чувствительной к ультрафиолетовому излучению. Как следствие, при воздействии солнечного света после такого контакта развиваются ожоги. Также возможны и аллергические реакции в виде кожной сыпи, зуда. При этом через несколько часов после контакта с борщевиком появляется покраснение, отек, болезненность и зуд на пораженных участках кожи, также могут образоваться пузыри, заполненные прозрачной жидкостью. Сами же ожоги могут заживать дольше солнечных и оставлять рубцы. "При ожоге борщевиком немедленно укройте пораженный участок кожи: важно избегать попадания на него солнечного света. Далее пораженную кожу следует тщательно промыть прохладной водой с мылом, чтобы удалить остатки сока растения. Нанесите холодный компресс, чтобы уменьшить боль и отек, или приложите лед, завернутый в плотное полотенце. Желательно нанести на пораженные участки кожи средство от ожогов (гель, спрей или лосьон)", - заявила Терентьева. Кроме того, по ее словам, нельзя тереть и царапать пораженный участок, вскрывать пузыри - это может спровоцировать присоединение инфекции и замедлить процесс заживления. Нельзя наносить на кожу масло или мази на жировой основе, поскольку они создают плотную защитную пленку на коже, что в свою очередь может затруднить доступ кислорода, который необходим для заживления раны. Также в течение нескольких недель после получения ожога не следует загорать - лучше наносить на пораженные участки кожи солнцезащитные средства с SPF и носить одежду с длинными рукавами.
https://ria.ru/20240604/borschevik-1950480114.html
https://ria.ru/20240406/borschevik-1938164172.html
россия
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2024
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/09/11/1750556343_120:0:2851:2048_1920x0_80_0_0_06275c6b05236a4314546aa392e2760a.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
общество, россия
Общество, Россия
Эксперт рассказала, что делать при ожоге от борщевика

Эксперт Терентьева: ожог от борщевика нужно тщательно промыть прохладной водой

© РИА Новости / Антон Денисов | Перейти в медиабанкБорщевик
Борщевик - РИА Новости, 1920, 13.07.2024
© РИА Новости / Антон Денисов
Перейти в медиабанк
Борщевик. Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 13 июл - РИА Новости. "Контакт" с борщевиком может привести к ожогу кожи - в таком случае необходимо тщательно промыть прохладной водой с мылом место поражения, нанести холодный компресс и избегать прямых солнечных лучей, рассказала РИА Новости руководитель отдела медицинской экспертизы "Инвитро" Екатерина Терентьева.
Говоря о том, почему это растение опасно, она подчеркнула, что борщевик содержит фототоксичные вещества, которые при соприкосновении с кожей делают её более чувствительной к ультрафиолетовому излучению. Как следствие, при воздействии солнечного света после такого контакта развиваются ожоги. Также возможны и аллергические реакции в виде кожной сыпи, зуда.
Борщевик - РИА Новости, 1920, 04.06.2024
Пермские ученые придумали, как извлечь пользу из борщевика
4 июня, 17:47
При этом через несколько часов после контакта с борщевиком появляется покраснение, отек, болезненность и зуд на пораженных участках кожи, также могут образоваться пузыри, заполненные прозрачной жидкостью. Сами же ожоги могут заживать дольше солнечных и оставлять рубцы.
«
"При ожоге борщевиком немедленно укройте пораженный участок кожи: важно избегать попадания на него солнечного света. Далее пораженную кожу следует тщательно промыть прохладной водой с мылом, чтобы удалить остатки сока растения. Нанесите холодный компресс, чтобы уменьшить боль и отек, или приложите лед, завернутый в плотное полотенце. Желательно нанести на пораженные участки кожи средство от ожогов (гель, спрей или лосьон)", - заявила Терентьева.
Кроме того, по ее словам, нельзя тереть и царапать пораженный участок, вскрывать пузыри - это может спровоцировать присоединение инфекции и замедлить процесс заживления. Нельзя наносить на кожу масло или мази на жировой основе, поскольку они создают плотную защитную пленку на коже, что в свою очередь может затруднить доступ кислорода, который необходим для заживления раны.
Также в течение нескольких недель после получения ожога не следует загорать - лучше наносить на пораженные участки кожи солнцезащитные средства с SPF и носить одежду с длинными рукавами.
Уничтожение борщевика в Подмосковье - РИА Новости, 1920, 06.04.2024
В Мособлдуме рассказали о способах борьбы с борщевиком
6 апреля, 02:51
 
ОбществоРоссия
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2024 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала