Рейтинг@Mail.ru
Суд прекратил дело о непредумышленном убийстве против актера Болдуина - РИА Новости, 13.07.2024
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Искусство - РИА Новости, 1920, 16.04.2019
Культура
 
01:35 13.07.2024 (обновлено: 01:42 13.07.2024)
https://ria.ru/20240713/bolduin-1959369900.html
Суд прекратил дело о непредумышленном убийстве против актера Болдуина
Суд прекратил дело о непредумышленном убийстве против актера Болдуина - РИА Новости, 13.07.2024
Суд прекратил дело о непредумышленном убийстве против актера Болдуина
Суд в штате Нью-Мексико прекратил дело против американского актера Алека Болдуина, которого привлекали по обвинению в непредумышленном убийстве оператора Галины РИА Новости, 13.07.2024
2024-07-13T01:35
2024-07-13T01:42
культура
нью-мексико
украина
алек болдуин (александр рэй болдуин iii)
культура
в мире
сша
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/0a/16/1755744711_89:307:1333:1006_1920x0_80_0_0_d1fc939dd6b3eb71a0c2aa8ff75babd0.jpg
ВАШИНГТОН, 13 июл - РИА Новости. Суд в штате Нью-Мексико прекратил дело против американского актера Алека Болдуина, которого привлекали по обвинению в непредумышленном убийстве оператора Галины Хатчинс во время подготовки к съемкам фильма "Раст" в 2021 году. "Суд удовлетворяет ходатайство о закрытии дела без права на пересмотр", - заявила судья. Кадры судебного заседания распространили американские СМИ. Адвокаты требовали закрыть дело, указывая, что прокуратура утаила данные об оружии, связанные с инцидентом. Суд со своей стороны решил, что закрытие дела станет единственным "гарантированным средством правовой защиты". Прокуратура не сможет обратиться в эту же инстанцию с тем же обвинением повторно. Процесс начался ранее на этой неделе более чем через два года после инцидента. Прокуратура настаивала на якобы безответственном поведении Болдуина при обращении с огнестрельным оружием на съемочной площадке и допущенной халатности при его проверке на предмет безопасности. Защита актера эти доводы отвергала, заявляя, что переданный Болдуину револьвер, по оценкам участников съемок, был полностью безопасен. Как сообщалось, двое членов съемочной группы, ответственных за огнестрельное оружие на съемочной площадке, ранее признали вину по делу. Болдуин настаивал, что не нажимал на спусковой крючок револьвера, а лишь взводил курок, что могло случайно спровоцировать выстрел, прокуратура оспаривала эти утверждения. В октябре 2021 года Болдуин во время репетиции на съемочной площадке вестерна "Раст" выстрелил из пистолета, который оказался заряжен не холостыми, а боевыми патронами. В результате погибла уроженка Украины оператор Галина Хатчинс, а режиссер Джоэл Соуза был тяжело ранен. Актер утверждал, что не нажимал на спусковой крючок пистолета, а выстрел произошел самопроизвольно. Болдуин сначала был обвинен в непредумышленном причинении смерти, однако потом прокуратура отозвала обвинения, не исключив, однако, их повторного предъявления. В январе стало известно, что актеру вновь предъявили обвинения.
https://rsport.ria.ru/20240102/bolduin_valieva-1919519248.html
https://ria.ru/20240712/kino-1959062107.html
нью-мексико
украина
сша
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2024
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/0a/16/1755744711_0:131:1333:1131_1920x0_80_0_0_cda8b6010c67aeed2568369f260b924c.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
нью-мексико, украина, алек болдуин (александр рэй болдуин iii), культура, в мире, сша
Культура, Нью-Мексико, Украина, Алек Болдуин (Александр Рэй Болдуин III), Культура, В мире, США
Суд прекратил дело о непредумышленном убийстве против актера Болдуина

Суд в США прекратил дело против Алека Болдуина, обвиняемого в убийстве оператора

© Фото : аккаунт Алека Болдуина в соцсетиАктер Алек Болдуин
Актер Алек Болдуин - РИА Новости, 1920, 13.07.2024
© Фото : аккаунт Алека Болдуина в соцсети
Актер Алек Болдуин. Архивное фото
Читать ria.ru в
ВАШИНГТОН, 13 июл - РИА Новости. Суд в штате Нью-Мексико прекратил дело против американского актера Алека Болдуина, которого привлекали по обвинению в непредумышленном убийстве оператора Галины Хатчинс во время подготовки к съемкам фильма "Раст" в 2021 году.
"Суд удовлетворяет ходатайство о закрытии дела без права на пересмотр", - заявила судья.
Кадры судебного заседания распространили американские СМИ.
Адвокаты требовали закрыть дело, указывая, что прокуратура утаила данные об оружии, связанные с инцидентом. Суд со своей стороны решил, что закрытие дела станет единственным "гарантированным средством правовой защиты". Прокуратура не сможет обратиться в эту же инстанцию с тем же обвинением повторно.
Процесс начался ранее на этой неделе более чем через два года после инцидента. Прокуратура настаивала на якобы безответственном поведении Болдуина при обращении с огнестрельным оружием на съемочной площадке и допущенной халатности при его проверке на предмет безопасности.
Голливудский актер Алек Болдуин - РИА Новости, 1920, 02.01.2024
Голливудский актер восхитился Валиевой в соцсетях
2 января, 22:10
Защита актера эти доводы отвергала, заявляя, что переданный Болдуину револьвер, по оценкам участников съемок, был полностью безопасен. Как сообщалось, двое членов съемочной группы, ответственных за огнестрельное оружие на съемочной площадке, ранее признали вину по делу.
Болдуин настаивал, что не нажимал на спусковой крючок револьвера, а лишь взводил курок, что могло случайно спровоцировать выстрел, прокуратура оспаривала эти утверждения.
В октябре 2021 года Болдуин во время репетиции на съемочной площадке вестерна "Раст" выстрелил из пистолета, который оказался заряжен не холостыми, а боевыми патронами. В результате погибла уроженка Украины оператор Галина Хатчинс, а режиссер Джоэл Соуза был тяжело ранен. Актер утверждал, что не нажимал на спусковой крючок пистолета, а выстрел произошел самопроизвольно.
Болдуин сначала был обвинен в непредумышленном причинении смерти, однако потом прокуратура отозвала обвинения, не исключив, однако, их повторного предъявления. В январе стало известно, что актеру вновь предъявили обвинения.
Кадр из фильма Лгунья - РИА Новости, 1920, 12.07.2024
Что смотреть: самые интересные новые российские фильмы
Вчера, 08:00
 
КультураНью-МексикоУкраинаАлек Болдуин (Александр Рэй Болдуин III)КультураВ миреСША
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2024 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала