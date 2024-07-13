https://ria.ru/20240713/boeviki-1959490949.html
СМИ: боевиков "Азова"* привлекут на Украине к подготовке школьных учителей
СМИ: боевиков "Азова"* привлекут на Украине к подготовке школьных учителей - РИА Новости, 13.07.2024
СМИ: боевиков "Азова"* привлекут на Украине к подготовке школьных учителей
Боевиков запрещенной в России террористической организации "Азов"* привлекут на Украине к подготовке школьных учителей по стандартам НАТО, сообщило местное... РИА Новости, 13.07.2024
2024-07-13T23:23
2024-07-13T23:23
2024-07-13T23:23
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МОСКВА, 13 июл - РИА Новости. Боевиков запрещенной в России террористической организации "Азов"* привлекут на Украине к подготовке школьных учителей по стандартам НАТО, сообщило местное издание "Зеркало недели". "Азов"* (запрещенная в России террористическая организация - ред.) присоединился к обновлению школьного предмета "Защита Украины". Бойцы подразделения подготовят тренеров в сфере теории военного управления по стандартам НАТО", - говорится в сообщении, опубликованном в Telegram-канале "Зеркала недели". Как сообщили журналисты, перед боевиками подразделения стоит задача "оживить устаревшую программу курса". Ранее американское издание American Conservative опубликовало материал о боевиках "Азова"*, исполнявших функцию заградотрядов в ВСУ. В июле Верховный суд ДНР заочно приговорил к пожизненному лишению свободы одного из командиров "Азова"* за приказы обстреливать жилые дома в Мариуполе.* Запрещенная в России террористическая организация
https://ria.ru/20240622/smi-1954768132.html
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в мире, россия, украина, донецкая народная республика, вооруженные силы украины, нато
В мире, Россия, Украина, Донецкая Народная Республика, Вооруженные силы Украины, НАТО
СМИ: боевиков "Азова"* привлекут на Украине к подготовке школьных учителей
"Зеркало недели": боевиков "Азова" привлекут на Украине к подготовке учителей