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Сакс назвал две самые крупные ошибки Байдена - РИА Новости, 13.07.2024
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Специальная военная операция на Украине
 
19:58 13.07.2024
https://ria.ru/20240713/biden-1959474728.html
Сакс назвал две самые крупные ошибки Байдена
Сакс назвал две самые крупные ошибки Байдена - РИА Новости, 13.07.2024
Сакс назвал две самые крупные ошибки Байдена
Американский миллиардер Дэвид Сакс назвал две самые крупные ошибки президента США Джо Байдена на посту главы Белого дома - юридическое преследование своего... РИА Новости, 13.07.2024
2024-07-13T19:58
2024-07-13T19:58
специальная военная операция на украине
в мире
россия
украина
сша
дональд трамп
джо байден
владимир путин
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МОСКВА, 13 июл — РИА Новости. Американский миллиардер Дэвид Сакс назвал две самые крупные ошибки президента США Джо Байдена на посту главы Белого дома - юридическое преследование своего соперника в предвыборной гонке и экс-президента США Дональда Трампа и конфликт на Украине. "Историки будут задаваться вопрос о том, были ли две самые крупные ошибки Байдена на посту президента - использование юридических механизмов против Трампа и война на Украине - результатом его старческой агрессивности", - написал он в соцсети X. Президент России Владимир Путин ранее заявлял о том, что преследование Трампа является использованием судебной системы для внутриполитической борьбы. Ранее жюри присяжных вынесло обвинительный приговор по всем 34 пунктам обвинения против Трампа по делу о фальсификации деловой документации в связи с выплатами двум женщинам, включая порноактрису Сторми Дэниэлс, за молчание об их предполагаемой связи. Максимально возможное наказание по совокупности предъявленных Трампу обвинений - 136 лет лишения свободы. Сам экс-президент заявил о своей невиновности и отсутствии оснований для возбуждения дела. Трамп считает, что преследование обусловлено лишь политически и связано с его намерением бороться за пост президента в 2024 году. Россия начала специальную военную операцию на Украине 24 февраля 2022 года. Президент РФ Владимир Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима". Он отметил, что спецоперация – вынужденная мера, России "не оставили никаких шансов поступить иначе, риски в сфере безопасности создали такие, что другими средствами реагировать было невозможно". Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявлял, что российские войска в боях с ВСУ не наносят удары по жилым домам и социальной инфраструктуре.
https://ria.ru/20240628/bayden-1955996120.html
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в мире, россия, украина, сша, дональд трамп, джо байден, владимир путин, вооруженные силы украины, выборы президента сша — 2024
Специальная военная операция на Украине, В мире, Россия, Украина, США, Дональд Трамп, Джо Байден, Владимир Путин, Вооруженные силы Украины, Выборы президента США — 2024
Сакс назвал две самые крупные ошибки Байдена

Сакс назвал конфликт на Украине одной из самых крупных ошибок Байдена

© AP Photo / Jacquelyn MartinПрезидент США Джо Байден
Президент США Джо Байден - РИА Новости, 1920, 13.07.2024
© AP Photo / Jacquelyn Martin
Президент США Джо Байден. Архивное фото
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МОСКВА, 13 июл — РИА Новости. Американский миллиардер Дэвид Сакс назвал две самые крупные ошибки президента США Джо Байдена на посту главы Белого дома - юридическое преследование своего соперника в предвыборной гонке и экс-президента США Дональда Трампа и конфликт на Украине.
"Историки будут задаваться вопрос о том, были ли две самые крупные ошибки Байдена на посту президента - использование юридических механизмов против Трампа и война на Украине - результатом его старческой агрессивности", - написал он в соцсети X.
Изображение сгенерировано ИИ - РИА Новости, 1920, 28.06.2024
"У нас проблема". Байден напугал не только Америку, но и весь мир
28 июня, 08:00
Президент России Владимир Путин ранее заявлял о том, что преследование Трампа является использованием судебной системы для внутриполитической борьбы.
Ранее жюри присяжных вынесло обвинительный приговор по всем 34 пунктам обвинения против Трампа по делу о фальсификации деловой документации в связи с выплатами двум женщинам, включая порноактрису Сторми Дэниэлс, за молчание об их предполагаемой связи. Максимально возможное наказание по совокупности предъявленных Трампу обвинений - 136 лет лишения свободы. Сам экс-президент заявил о своей невиновности и отсутствии оснований для возбуждения дела. Трамп считает, что преследование обусловлено лишь политически и связано с его намерением бороться за пост президента в 2024 году.
Россия начала специальную военную операцию на Украине 24 февраля 2022 года. Президент РФ Владимир Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима". Он отметил, что спецоперация – вынужденная мера, России "не оставили никаких шансов поступить иначе, риски в сфере безопасности создали такие, что другими средствами реагировать было невозможно". Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявлял, что российские войска в боях с ВСУ не наносят удары по жилым домам и социальной инфраструктуре.
Изображение сгенерировано ИИ - РИА Новости, 1920, 28.06.2024
Дебаты Бивиса и Баттхеда: кто управляет Америкой
28 июня, 12:30
 
Специальная военная операция на УкраинеВ миреРоссияУкраинаСШАДональд ТрампДжо БайденВладимир ПутинВооруженные силы УкраиныВыборы президента США — 2024
 
 
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