https://ria.ru/20240713/biden-1959474728.html

Сакс назвал две самые крупные ошибки Байдена

Сакс назвал две самые крупные ошибки Байдена - РИА Новости, 13.07.2024

Сакс назвал две самые крупные ошибки Байдена

Американский миллиардер Дэвид Сакс назвал две самые крупные ошибки президента США Джо Байдена на посту главы Белого дома - юридическое преследование своего... РИА Новости, 13.07.2024

2024-07-13T19:58

2024-07-13T19:58

2024-07-13T19:58

специальная военная операция на украине

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дональд трамп

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владимир путин

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МОСКВА, 13 июл — РИА Новости. Американский миллиардер Дэвид Сакс назвал две самые крупные ошибки президента США Джо Байдена на посту главы Белого дома - юридическое преследование своего соперника в предвыборной гонке и экс-президента США Дональда Трампа и конфликт на Украине. "Историки будут задаваться вопрос о том, были ли две самые крупные ошибки Байдена на посту президента - использование юридических механизмов против Трампа и война на Украине - результатом его старческой агрессивности", - написал он в соцсети X. Президент России Владимир Путин ранее заявлял о том, что преследование Трампа является использованием судебной системы для внутриполитической борьбы. Ранее жюри присяжных вынесло обвинительный приговор по всем 34 пунктам обвинения против Трампа по делу о фальсификации деловой документации в связи с выплатами двум женщинам, включая порноактрису Сторми Дэниэлс, за молчание об их предполагаемой связи. Максимально возможное наказание по совокупности предъявленных Трампу обвинений - 136 лет лишения свободы. Сам экс-президент заявил о своей невиновности и отсутствии оснований для возбуждения дела. Трамп считает, что преследование обусловлено лишь политически и связано с его намерением бороться за пост президента в 2024 году. Россия начала специальную военную операцию на Украине 24 февраля 2022 года. Президент РФ Владимир Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима". Он отметил, что спецоперация – вынужденная мера, России "не оставили никаких шансов поступить иначе, риски в сфере безопасности создали такие, что другими средствами реагировать было невозможно". Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявлял, что российские войска в боях с ВСУ не наносят удары по жилым домам и социальной инфраструктуре.

https://ria.ru/20240628/bayden-1955996120.html

https://ria.ru/20240628/debaty-1956055841.html

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