https://ria.ru/20240713/bezopasnost-1959463113.html

Лукашенко заслушает доклад об обстановке при выполнении задач по ПВО

Лукашенко заслушает доклад об обстановке при выполнении задач по ПВО - РИА Новости, 13.07.2024

Лукашенко заслушает доклад об обстановке при выполнении задач по ПВО

Президент Белоруссии Александр Лукашенко в субботу заслушает доклад об обстановке при выполнении задач боевого дежурства по противовоздушной обороне, сообщил... РИА Новости, 13.07.2024

2024-07-13T18:31

2024-07-13T18:31

2024-07-13T19:02

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белоруссия

украина

минск

александр лукашенко

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МИНСК, 13 июл — РИА Новости. Президент Белоруссии Александр Лукашенко в субботу заслушает доклад об обстановке при выполнении задач боевого дежурства по противовоздушной обороне, сообщил близкий к пресс-службе главы белорусского государства Telegram-канал "Пул Первого". Ранее в субботу канал информировал, что Лукашенко работает на южной границе республики. На юге Белоруссия граничит с Украиной. Отмечалось, что разговор у президента пойдет об "обеспечении военной безопасности страны на южном операционном направлении".Уточняется, что Лукашенко "заслушает доклад об обстановке при выполнении задач боевого дежурства по противовоздушной обороне".По информации Telegram-канала, Лукашенко посетил штаб 56-го зенитного ракетного полка в Лунинце Брестской области, созданного в марте 2023 года. Он осмотрел территорию полка и ознакомился с инфраструктурой."Далее по плану - совещание. По вопросам обеспечения военной безопасности страны на южном операционном направлении", - говорится в сообщении.Ранее власти Белоруссии отмечали активизацию военных на территории Украины у границы с Белоруссией. Заместитель начальника генерального штаба вооруженных сил Белоруссии Владимир Куприянюк заявлял, что в условиях наращивания численности "подразделений специального назначения, наемников и других различных добровольческих формирований" в приграничных районах Украины сохраняется высокая вероятность подготовки и проведения на белорусской территории "вооруженных провокаций, а также резонансных акций". Он добавлял, что возможна отправка украинских диверсионных групп на белорусскую территорию. Наличие артиллерии и бронетехники у украинско-белорусской границы в Минске рассматривали как "возможный компонент боевой поддержки действий" украинских диверсантов.Минск на фоне военной активности на Украине в приграничье с Белоруссией принял решения по усилению южной границы, заявлял ранее Куприянюк.

https://ria.ru/20240707/ukraina-1958083569.html

https://ria.ru/20240707/lukashenko-1957963950.html

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в мире, белоруссия, украина, минск, александр лукашенко