Лукашенко заслушает доклад об обстановке при выполнении задач по ПВО
Лукашенко заслушает доклад о выполнении задач ПВО на границе с Украиной
Президент Белоруссии Александр Лукашенко
МИНСК, 13 июл — РИА Новости. Президент Белоруссии Александр Лукашенко в субботу заслушает доклад об обстановке при выполнении задач боевого дежурства по противовоздушной обороне, сообщил близкий к пресс-службе главы белорусского государства Telegram-канал "Пул Первого".
Ранее в субботу канал информировал, что Лукашенко работает на южной границе республики. На юге Белоруссия граничит с Украиной. Отмечалось, что разговор у президента пойдет об "обеспечении военной безопасности страны на южном операционном направлении".
Уточняется, что Лукашенко "заслушает доклад об обстановке при выполнении задач боевого дежурства по противовоздушной обороне".
По информации Telegram-канала, Лукашенко посетил штаб 56-го зенитного ракетного полка в Лунинце Брестской области, созданного в марте 2023 года. Он осмотрел территорию полка и ознакомился с инфраструктурой.
"Далее по плану - совещание. По вопросам обеспечения военной безопасности страны на южном операционном направлении", - говорится в сообщении.
Ранее власти Белоруссии отмечали активизацию военных на территории Украины у границы с Белоруссией. Заместитель начальника генерального штаба вооруженных сил Белоруссии Владимир Куприянюк заявлял, что в условиях наращивания численности "подразделений специального назначения, наемников и других различных добровольческих формирований" в приграничных районах Украины сохраняется высокая вероятность подготовки и проведения на белорусской территории "вооруженных провокаций, а также резонансных акций". Он добавлял, что возможна отправка украинских диверсионных групп на белорусскую территорию. Наличие артиллерии и бронетехники у украинско-белорусской границы в Минске рассматривали как "возможный компонент боевой поддержки действий" украинских диверсантов.
Минск на фоне военной активности на Украине в приграничье с Белоруссией принял решения по усилению южной границы, заявлял ранее Куприянюк.