Американский сенатор призвал демократов прекратить придираться к Байдену
Американский сенатор Сандерс призвал демократов прекратить придираться к Байдену
© AP Photo / Evan VucciДжо Байден
© AP Photo / Evan Vucci
Джо Байден. Архивное фото
МОСКВА, 13 июл - РИА Новости. Американский сенатор Берни Сандерс выразил свою поддержку президенту США Джо Байдену в предвыборной гонке и призвал демократов перестать пререкаться и придираться к главе Белого дома, признав при этом, что тот стар, склонен к оговоркам и в целом "неидеальный кандидат".
"Да, я знаю: Байден стар, склонен к оговоркам, ходит скованно и провел ужасные дебаты с Трампом. Но я также знаю, что президентские выборы - это не развлекательное соревнование. Они не начинаются и не заканчиваются 90-минутными дебатами. Хватит! Байден, может быть, неидеальный кандидат, но он будет кандидатом, и ему следует быть кандидатом... Для демократов настало время прекратить пререкаться и придираться", - написал он в авторской статье для газеты New York Times.
Сандерс отметил, что не согласен с рядом политических решений Байдена, однако, по его словам, сторонники президента могут с гордостью говорить о его реальных достижениях и им нет нужды оправдывать своего кандидата, как вынуждены сторонники соперника Байдена в президентской гонке - республиканца и экс-президента США Дональда Трампа. Сенатор перечислил "послужной список" Байдена, отметив, что Байден должен победить на выборах ради "детей и будущих поколений" американцев.
Американские СМИ сходятся во мнении, что Байден неудачно выступил на первых дебатах с Трампом, которые прошли в ночь на 28 июня в Атланте. Действующий американский президент запинался и делал паузы, не всегда четко формулируя мысль, а после мероприятия в объектив телекамеры попал момент, когда супруга Байдена Джилл помогала ему спуститься с лестницы.
Теперь политики и журналисты говорят о том, что демократы могут отказаться выдвигать Байдена и заменить его другим кандидатом. Теоретически такая возможность у партии будет на съезде в августе, однако на практике тяжело будет вывести из гонки победившего на предварительных выборах Байдена, если он сам не откажется от участия. При этом в штабе действующего президента говорят, что он не собирается сдаваться и выходить из гонки. По некоторым данным, выдвинуть его кандидатом на пост президента могут уже 21 июля, не дожидаясь съезда партии в августе.
Вторые дебаты Байдена и Трампа запланированы на 10 сентября.
Выборы президента США пройдут 5 ноября.
Добить Байдена — Трамп выбрал себе напарника
Вчера, 08:00