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Американский сенатор призвал демократов прекратить придираться к Байдену - РИА Новости, 13.07.2024
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19:13 13.07.2024
https://ria.ru/20240713/bayden-1959467011.html
Американский сенатор призвал демократов прекратить придираться к Байдену
Американский сенатор призвал демократов прекратить придираться к Байдену - РИА Новости, 13.07.2024
Американский сенатор призвал демократов прекратить придираться к Байдену
Американский сенатор Берни Сандерс выразил свою поддержку президенту США Джо Байдену в предвыборной гонке и призвал демократов перестать пререкаться и... РИА Новости, 13.07.2024
2024-07-13T19:13
2024-07-13T19:13
в мире
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джо байден
дональд трамп
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выборы президента сша — 2024
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МОСКВА, 13 июл - РИА Новости. Американский сенатор Берни Сандерс выразил свою поддержку президенту США Джо Байдену в предвыборной гонке и призвал демократов перестать пререкаться и придираться к главе Белого дома, признав при этом, что тот стар, склонен к оговоркам и в целом "неидеальный кандидат". "Да, я знаю: Байден стар, склонен к оговоркам, ходит скованно и провел ужасные дебаты с Трампом. Но я также знаю, что президентские выборы - это не развлекательное соревнование. Они не начинаются и не заканчиваются 90-минутными дебатами. Хватит! Байден, может быть, неидеальный кандидат, но он будет кандидатом, и ему следует быть кандидатом... Для демократов настало время прекратить пререкаться и придираться", - написал он в авторской статье для газеты New York Times. Сандерс отметил, что не согласен с рядом политических решений Байдена, однако, по его словам, сторонники президента могут с гордостью говорить о его реальных достижениях и им нет нужды оправдывать своего кандидата, как вынуждены сторонники соперника Байдена в президентской гонке - республиканца и экс-президента США Дональда Трампа. Сенатор перечислил "послужной список" Байдена, отметив, что Байден должен победить на выборах ради "детей и будущих поколений" американцев. Американские СМИ сходятся во мнении, что Байден неудачно выступил на первых дебатах с Трампом, которые прошли в ночь на 28 июня в Атланте. Действующий американский президент запинался и делал паузы, не всегда четко формулируя мысль, а после мероприятия в объектив телекамеры попал момент, когда супруга Байдена Джилл помогала ему спуститься с лестницы. Теперь политики и журналисты говорят о том, что демократы могут отказаться выдвигать Байдена и заменить его другим кандидатом. Теоретически такая возможность у партии будет на съезде в августе, однако на практике тяжело будет вывести из гонки победившего на предварительных выборах Байдена, если он сам не откажется от участия. При этом в штабе действующего президента говорят, что он не собирается сдаваться и выходить из гонки. По некоторым данным, выдвинуть его кандидатом на пост президента могут уже 21 июля, не дожидаясь съезда партии в августе. Вторые дебаты Байдена и Трампа запланированы на 10 сентября. Выборы президента США пройдут 5 ноября.
https://ria.ru/20240713/bayden-1959431897.html
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в мире, сша, атланта, джо байден, дональд трамп, берни сандерс, выборы президента сша — 2024
В мире, США, Атланта, Джо Байден, Дональд Трамп, Берни Сандерс, Выборы президента США — 2024
Американский сенатор призвал демократов прекратить придираться к Байдену

Американский сенатор Сандерс призвал демократов прекратить придираться к Байдену

© AP Photo / Evan VucciДжо Байден
Джо Байден - РИА Новости, 1920, 13.07.2024
© AP Photo / Evan Vucci
Джо Байден. Архивное фото
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МОСКВА, 13 июл - РИА Новости. Американский сенатор Берни Сандерс выразил свою поддержку президенту США Джо Байдену в предвыборной гонке и призвал демократов перестать пререкаться и придираться к главе Белого дома, признав при этом, что тот стар, склонен к оговоркам и в целом "неидеальный кандидат".
"Да, я знаю: Байден стар, склонен к оговоркам, ходит скованно и провел ужасные дебаты с Трампом. Но я также знаю, что президентские выборы - это не развлекательное соревнование. Они не начинаются и не заканчиваются 90-минутными дебатами. Хватит! Байден, может быть, неидеальный кандидат, но он будет кандидатом, и ему следует быть кандидатом... Для демократов настало время прекратить пререкаться и придираться", - написал он в авторской статье для газеты New York Times.
Президент США Джо Байден - РИА Новости, 1920, 13.07.2024
"Лишившийся разума персонаж". В Госдуме раскритиковали речи Байдена
Вчера, 14:55
Сандерс отметил, что не согласен с рядом политических решений Байдена, однако, по его словам, сторонники президента могут с гордостью говорить о его реальных достижениях и им нет нужды оправдывать своего кандидата, как вынуждены сторонники соперника Байдена в президентской гонке - республиканца и экс-президента США Дональда Трампа. Сенатор перечислил "послужной список" Байдена, отметив, что Байден должен победить на выборах ради "детей и будущих поколений" американцев.
Американские СМИ сходятся во мнении, что Байден неудачно выступил на первых дебатах с Трампом, которые прошли в ночь на 28 июня в Атланте. Действующий американский президент запинался и делал паузы, не всегда четко формулируя мысль, а после мероприятия в объектив телекамеры попал момент, когда супруга Байдена Джилл помогала ему спуститься с лестницы.
Теперь политики и журналисты говорят о том, что демократы могут отказаться выдвигать Байдена и заменить его другим кандидатом. Теоретически такая возможность у партии будет на съезде в августе, однако на практике тяжело будет вывести из гонки победившего на предварительных выборах Байдена, если он сам не откажется от участия. При этом в штабе действующего президента говорят, что он не собирается сдаваться и выходить из гонки. По некоторым данным, выдвинуть его кандидатом на пост президента могут уже 21 июля, не дожидаясь съезда партии в августе.
Вторые дебаты Байдена и Трампа запланированы на 10 сентября.
Выборы президента США пройдут 5 ноября.
Изображение сгенерировано ИИ - РИА Новости, 1920, 13.07.2024
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