https://ria.ru/20240713/bayden-1959431897.html

"Лишившийся разума персонаж". В Госдуме раскритиковали речи Байдена

"Лишившийся разума персонаж". В Госдуме раскритиковали речи Байдена - РИА Новости, 13.07.2024

"Лишившийся разума персонаж". В Госдуме раскритиковали речи Байдена

То, что президент США Джо Байден выдает во время публичных выступлений, не имеет ничего общего с устоявшимися нормами поведения, считает депутат Госдумы Дмитрий РИА Новости, 13.07.2024

2024-07-13T14:55

2024-07-13T14:55

2024-07-13T16:12

в мире

сша

джо байден

дмитрий белик

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МОСКВА, 13 июл - РИА Новости. То, что президент США Джо Байден выдает во время публичных выступлений, не имеет ничего общего с устоявшимися нормами поведения, считает депутат Госдумы Дмитрий Белик. Байден на пресс-конференции по итогам саммита НАТО попытался оскорбить российского лидера, заявив, что "самые глубокие и старые страхи Европы вернулись к жизни", потому что "безумный убийца пошел маршем". Он также оговорился и назвал Путина президентом Украины. "Байден не только периодически теряется в пространстве, но и давно потерял связь с реальностью... То, что он выдает во время публичных выступлений, не имеет ничего общего с устоявшимися нормами поведения, принятыми в международной политике. Он уже не раз позволял себе недопустимые выражения, путал очевидные вещи, выставляя себя на посмешище", - сказал Белик РИА Новости. Он отметил, что все то, что произносит этот "явно нездоровый человек", занимающий пост президента США, – это бред и проявление неадекватности. "Байдену давно пора на покой - ни телесуфлеры, ни многочисленные подсказки, оставленные помощниками, не спасают этого лишившегося разума персонажа от мирового позора", - добавил депутат. Белик добавил, что непонятно, что творится в голове Байдена, правильный диагноз ему должны поставить врачи. "Но считаю недопустимым, когда человек, который явно не в состоянии исполнять свои профессиональные обязанности, высказывается на весь мир и затрагивает в этих высказываниях глав других государств", - заключил он. При этом по его словам, то, что говорит Байден, надо воспринимать с точностью до наоборот. "Байден же считает, что своими нелепыми высказываниями очередной раз придаст себе воинственности, на самом же деле это просто жалкое и недостойное зрелище", - подчеркнул парламентарий.

https://ria.ru/20240713/bayden-1959347852.html

https://ria.ru/20240629/bayden-1956202594.html

https://ria.ru/20240712/bayden-1959231265.html

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в мире, сша, джо байден, дмитрий белик