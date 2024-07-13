https://ria.ru/20240713/bayden-1959422403.html

Такер Карлсон резко высказался о Байдене

Такер Карлсон резко высказался о Байдене - РИА Новости, 13.07.2024

Такер Карлсон резко высказался о Байдене

Американский журналист Такер Карлсон удивился, почему многие поражаются когнитивным проблемам президента США Джо Байдена, так как информация о них была известна РИА Новости, 13.07.2024

2024-07-13T13:41

2024-07-13T13:41

2024-07-13T13:43

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такер карлсон

дональд трамп

предвыборные дебаты трампа и байдена

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МОСКВА, 13 июл – РИА Новости. Американский журналист Такер Карлсон удивился, почему многие поражаются когнитивным проблемам президента США Джо Байдена, так как информация о них была известна ещё много лет назад. Об этом он рассказал на своем сайте."Я же знаю Байдена, я много раз видел его, находился рядом на протяжении более 30 лет. И я помню свою реакцию в 2019 году, когда он решил в четвёртый раз баллотироваться в президенты. Я тогда подумал: "Это не тот парень, которого я знаю. Он стал совсем другим!" — сказал он.Карлсон удивился, что провал Байдена на дебатах с Дональдом Трампом вызвал шок в СМИ, ведь и так было известно, что у президента неврологические проблемы.Журналист добавил, что сестра Байдена жаловалась на упадок умственных способностей нынешнего хозяина Белого дома и была против его желания участвовать в выборах в 2019 году.Газета New York Times со ссылкой на источники в окружении Байдена 3 июля писала, что ухудшение состояния здоровья президента США стало чаще проявляться в последние месяцы, а после провальных для него дебатов с экс-главой страны Дональдом Трампом оно становится более тревожным. По словам источников издания, которые общались с американским президентом в последние месяцы, он был растерянным, вялым или терял нить разговора. Более того, такие неприятные ситуации трудно поддаются прогнозированию, но их вероятность выше при выступлении перед большой аудиторией или при усталости.

https://ria.ru/20240712/ogovorka-1959159786.html

https://ria.ru/20240618/bayden-1953788213.html

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в мире, сша, джо байден, такер карлсон, дональд трамп, предвыборные дебаты трампа и байдена