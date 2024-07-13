https://ria.ru/20240713/bayden-1959388453.html

Байден вновь позволил себе оскорбить Путина

Байден вновь позволил себе оскорбить Путина - РИА Новости, 13.07.2024

Байден вновь позволил себе оскорбить Путина

Президент США Джо Байден во время выступления в Детройте вновь позволил себе оскорбительно высказаться в адрес российского лидера Владимира Путина и своего... РИА Новости, 13.07.2024

2024-07-13T08:53

2024-07-13T08:53

2024-07-13T17:03

в мире

сша

джо байден

детройт

владимир путин

дональд трамп

нато

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/07/0c/1959123800_0:0:3072:1728_1920x0_80_0_0_e461b21e12a410976e7b78b7fcdeec16.jpg

МОСКВА, 13 июл — РИА Новости. Президент США Джо Байден во время выступления в Детройте вновь позволил себе оскорбительно высказаться в адрес российского лидера Владимира Путина и своего оппонента Дональда Трампа. "Когда этот мясник Путин, которого я давно знаю, вторгся на Украину, вот что сказал Трамп. Я это не выдумываю. Он назвал его гением, сказал, что это замечательно", — заявил Байден.Но вместо этого, добавил президент, предпочитают говорить о том, как он путает имена. Затем последовал еще один выпад в адрес Трампа. "Ни один уважающий себя президент США никогда, никогда не будет собачонкой Путина, как этот парень", — сказал Байден. Говоря о Путине, американский президент давно не стесняется в выражениях. На днях на пресс-конференции по итогам саммита НАТО он оскорбил российского лидера, заявив, что "самые глубокие и старые страхи Европы вернулись к жизни", потому что "безумный убийца пошел маршем".Сам Путин уже отвечал на хамские высказывания Байдена поговоркой "кто как обзывается, тот так и называется". А в феврале российский президент заявил, что Байден в Белом доме предпочтительнее для России, чем Трамп, потому что он более опытный и прогнозируемый политик.

https://ria.ru/20240712/slutskij-1959236318.html

https://ria.ru/20240712/zapad-1959026434.html

сша

детройт

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2024

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

в мире, сша, джо байден, детройт, владимир путин, дональд трамп, нато