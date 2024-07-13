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Байден вновь позволил себе оскорбить Путина - РИА Новости, 13.07.2024
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08:53 13.07.2024 (обновлено: 17:03 13.07.2024)
https://ria.ru/20240713/bayden-1959388453.html
Байден вновь позволил себе оскорбить Путина
Байден вновь позволил себе оскорбить Путина - РИА Новости, 13.07.2024
Байден вновь позволил себе оскорбить Путина
Президент США Джо Байден во время выступления в Детройте вновь позволил себе оскорбительно высказаться в адрес российского лидера Владимира Путина и своего... РИА Новости, 13.07.2024
2024-07-13T08:53
2024-07-13T17:03
в мире
сша
джо байден
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владимир путин
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МОСКВА, 13 июл — РИА Новости. Президент США Джо Байден во время выступления в Детройте вновь позволил себе оскорбительно высказаться в адрес российского лидера Владимира Путина и своего оппонента Дональда Трампа. "Когда этот мясник Путин, которого я давно знаю, вторгся на Украину, вот что сказал Трамп. Я это не выдумываю. Он назвал его гением, сказал, что это замечательно", — заявил Байден.Но вместо этого, добавил президент, предпочитают говорить о том, как он путает имена. Затем последовал еще один выпад в адрес Трампа. "Ни один уважающий себя президент США никогда, никогда не будет собачонкой Путина, как этот парень", — сказал Байден. Говоря о Путине, американский президент давно не стесняется в выражениях. На днях на пресс-конференции по итогам саммита НАТО он оскорбил российского лидера, заявив, что "самые глубокие и старые страхи Европы вернулись к жизни", потому что "безумный убийца пошел маршем".Сам Путин уже отвечал на хамские высказывания Байдена поговоркой "кто как обзывается, тот так и называется". А в феврале российский президент заявил, что Байден в Белом доме предпочтительнее для России, чем Трамп, потому что он более опытный и прогнозируемый политик.
https://ria.ru/20240712/slutskij-1959236318.html
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в мире, сша, джо байден, детройт, владимир путин, дональд трамп, нато
В мире, США, Джо Байден, Детройт, Владимир Путин, Дональд Трамп, НАТО
Байден вновь позволил себе оскорбить Путина

Байден второй раз за сутки оскорбил Путина в выступлении

© AP Photo / Jacquelyn MartinПрезидент США Джо Байден
Президент США Джо Байден - РИА Новости, 1920, 13.07.2024
© AP Photo / Jacquelyn Martin
Президент США Джо Байден. Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 13 июл — РИА Новости. Президент США Джо Байден во время выступления в Детройте вновь позволил себе оскорбительно высказаться в адрес российского лидера Владимира Путина и своего оппонента Дональда Трампа.
"Когда этот мясник Путин, которого я давно знаю, вторгся на Украину, вот что сказал Трамп. Я это не выдумываю. Он назвал его гением, сказал, что это замечательно", — заявил Байден.
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Но вместо этого, добавил президент, предпочитают говорить о том, как он путает имена.
Затем последовал еще один выпад в адрес Трампа.
"Ни один уважающий себя президент США никогда, никогда не будет собачонкой Путина, как этот парень", — сказал Байден.
Говоря о Путине, американский президент давно не стесняется в выражениях. На днях на пресс-конференции по итогам саммита НАТО он оскорбил российского лидера, заявив, что "самые глубокие и старые страхи Европы вернулись к жизни", потому что "безумный убийца пошел маршем".
Сам Путин уже отвечал на хамские высказывания Байдена поговоркой "кто как обзывается, тот так и называется". А в феврале российский президент заявил, что Байден в Белом доме предпочтительнее для России, чем Трамп, потому что он более опытный и прогнозируемый политик.
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В миреСШАДжо БайденДетройтВладимир ПутинДональд ТрампНАТО
 
 
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