https://ria.ru/20240713/bayden-1959379145.html

В Крыму заявили о признаках деменции у Байдена

В Крыму заявили о признаках деменции у Байдена - РИА Новости, 13.07.2024

В Крыму заявили о признаках деменции у Байдена

Крымский психолог Роман Билык заявил РИА Новости, что поведение и оговорки президента США Джон Байдена подпадают под признаки деменции. РИА Новости, 13.07.2024

2024-07-13T05:58

2024-07-13T05:58

2024-07-13T05:58

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СИМФЕРОПОЛЬ, 13 июл – РИА Новости. Крымский психолог Роман Билык заявил РИА Новости, что поведение и оговорки президента США Джон Байдена подпадают под признаки деменции. Байден в ходе одного из мероприятий на саммите НАТО в Вашингтоне обратился к Владимиру Зеленскому как к президенту России Владимиру Путину. На состоявшейся вслед за этим пресс-конференции он назвал вице-президента США Камалу Харрис "вице-президентом Трампом". "У Джо Байдена явно выражены признаки деменции. Человек пожилой, когнитивные функции давно не работают. Складывается впечатление, что его пичкают определенными препаратами, чтобы он мог двигаться и что-то внятное произносить, но их действия не хватает надолго", - сказал Билык. По его словам, когда у человека нарушаются когнитивные функции, то это приводит к искажению восприятия реальности. "Для Байдена что Зеленский, что Путин, что остальные – все сливаются в одну картинку. История показывает, что когда к власти приходили подобные люди, империи разрушались", - сказал психолог.

https://ria.ru/20240629/bayden-1956202594.html

https://ria.ru/20240712/bayden-1959231265.html

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