https://ria.ru/20240713/bayden-1959377972.html

Пресс-конференцию Байдена посмотрели более 23 миллионов человек

Пресс-конференцию Байдена посмотрели более 23 миллионов человек - РИА Новости, 13.07.2024

Пресс-конференцию Байдена посмотрели более 23 миллионов человек

Пресс-конференцию президента США Джо Байдена, состоявшуюся в четверг после саммита НАТО в Вашингтоне, посмотрело более 23 миллионов человек, это больше, чем... РИА Новости, 13.07.2024

2024-07-13T05:25

2024-07-13T05:25

2024-07-13T05:25

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джон кирби

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МОСКВА, 13 июл - РИА Новости. Пресс-конференцию президента США Джо Байдена, состоявшуюся в четверг после саммита НАТО в Вашингтоне, посмотрело более 23 миллионов человек, это больше, чем аудитория церемонии вручения премии "Оскар" в 2024 году, сообщает газета New York Times со ссылкой на данные американской исследовательской компании Nielsen. "Более 23 миллионов человек - больше, чем аудитория церемонии вручения премии "Оскар" в этом году - подключились в четверг вечером, чтобы посмотреть, как Байден провёл свою первую прямую пресс-конференцию после неудачного выступления на дебатах с бывшим президентом Дональдом Трампом в прошлом месяце", - говорится в сообщении. Как отмечает газета, за исключением спортивных передач, выступление Байдена на саммите НАТО в Вашингтоне стало одной из самых просматриваемых телепередач года. Ранее координатор стратегических коммуникаций совета нацбезопаности Белого дома Джон Кирби заверял, что Байден активно готовился к пресс-конференции по итогам саммита НАТО. Для президента это важная возможность реабилитироваться после провала на предвыборных дебатах, которые шокировали демократическую общественность симптомами старческого угасания 81-летнего американского лидера и спровоцировали волну призывов к его срочной замене в качестве партийного кандидата. В последующие дни Байден развил не свойственную для него активность в попытке убедить соратников и электорат в своей безальтернативности и профессиональной пригодности к еще четырем годам в Белом доме. Пресс-конференция Байдена состоялась на фоне растущих опасений о состоянии здоровья президента и его когнитивных способностях. В самом начале мероприятия Байден допустил резонансную оговорку и назвал вице-президента Камалу Харрис "вице-президентом Трампом". В марте 2024 года американские СМИ сообщали, что церемония вручения наград американской киноакадемии привлекла значительно меньше зрителей, чем состоявшееся за несколько дней до неё выступление Байдена "О состоянии союза". Церемония вручения премии киноакадемии прошла в Лос-Анджелесе в ночь с 10 на 11 марта 2024 года по московскому времени. Лучшим фильмом стал "Оппенгеймер" Кристофера Нолана.

https://ria.ru/20240710/bayden-1958849924.html

https://ria.ru/20240712/bayden-1959231265.html

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