https://ria.ru/20240713/bayden-1959367885.html

Байден пошутил о своем возрасте

Байден пошутил о своем возрасте - РИА Новости, 13.07.2024

Байден пошутил о своем возрасте

Президент США Джо Байден, которому сейчас 81 год, пошутил в субботу на предвыборном мероприятии, что ему на 40 лет меньше, на фоне растущих опасений о том,... РИА Новости, 13.07.2024

2024-07-13T00:50

2024-07-13T00:50

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ВАШИНГТОН, 13 июл - РИА Новости. Президент США Джо Байден, которому сейчас 81 год, пошутил в субботу на предвыборном мероприятии, что ему на 40 лет меньше, на фоне растущих опасений о том, сможет ли он полностью отслужить второй срок в случае переизбрания. "Я убежден, что нужно давать людям шанс. Дайте людям шанс, никаких гарантий, просто шанс. И это то, что мы сделали. И именно поэтому я участвую в выборах, чтобы закончить начатое. Еще многое предстоит сделать. Мне всего 41", - шутливо сказал Байден на небольшом собрании своих сторонников в штате Мичиган, который считается колеблющимся между демократами и республиканцами. Президент США отметил, что с возрастом приходит мудрость, и что "альтернатива (ему - ред.) - не такая уж альтернатива". Провальные дебаты Байдена с республиканцем Дональдом Трампом в ночь на 28 июня привлекли к здоровью действующего президента США внимание всего мира, несмотря на заверения Белого дома, что Байден не страдает дегенеративными заболеваниями, деменцией, болезнью Альцгеймера или чем-то подобным. Между тем Байден на протяжении всего срока нередко представал растерянным, падал, забывался и оговаривался. После дебатов политики, члены конгресса, спонсоры и журналисты говорят о том, что демократам следует отказаться от кандидатуры Байдена и заменить его другим претендентом. Теоретически такая возможность у партии будет на съезде в августе, однако на практике тяжело будет вывести из гонки победившего на предварительных выборах Байдена, если он сам не откажется от участия. По некоторым данным, выдвинуть его кандидатом на пост президента могут уже 21 июля, не дожидаясь съезда партии в августе.

https://ria.ru/20240713/predlozhenie-1959367414.html

https://ria.ru/20240629/bayden-1956202594.html

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в мире, сша, мичиган, джо байден, дональд трамп