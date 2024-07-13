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Австралия потребовала от Москвы не защищать обвиненных в шпионаже россиян - РИА Новости, 13.07.2024
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08:33 13.07.2024 (обновлено: 12:45 13.07.2024)
https://ria.ru/20240713/avstraliya-1959386350.html
Австралия потребовала от Москвы не защищать обвиненных в шпионаже россиян
Австралия потребовала от Москвы не защищать обвиненных в шпионаже россиян - РИА Новости, 13.07.2024
Австралия потребовала от Москвы не защищать обвиненных в шпионаже россиян
России следует оставить попытки помочь двум россиянам, арестованным в Австралии по обвинению в шпионаже, заявил австралийский премьер-министр Энтони Альбанезе,... РИА Новости, 13.07.2024
2024-07-13T08:33
2024-07-13T12:45
россия
австралия
в мире
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ДЖАКАРТА, 13 июл — РИА Новости. России следует оставить попытки помочь двум россиянам, арестованным в Австралии по обвинению в шпионаже, заявил австралийский премьер-министр Энтони Альбанезе, слова которого приводит телеканал ABC.&quot;Россия может получить сигнал: отступите &lt;…&gt; Эта страна не уважает международное право, и к ним следует относиться с презрением, и именно это я к ним и испытываю&quot;, — сказал он.По словам премьера, к России "нет доверия" после того, как она якобы "занимается шпионажем по всему миру".Так Альбанезе отреагировал на заявление российского посольства, которое отметило, что информационная шумиха вокруг задержания россиян направлена на то, чтобы вызвать новую волну антироссийской паранойи, отвлекая австралийцев от многочисленных провалов политики правящей лейбористской партии.Речь идет о Кире и Игоре Королевых, у которых, наряду с австралийским гражданством, есть и российские паспорта. Накануне стало известно, что их арестовали в Брисбене. Как утверждает глава федеральной полиции Рис Кершоу, Кира Королева, которая служила в австралийской армии и имела допуск к секретным сведениям, во время отпуска уехала в Россию и оттуда попросила мужа переслать ей информацию с ее рабочего аккаунта. Полиция считает, что супруги искали эту информацию, чтобы передать ее российским властям.Королевы прожили в Австралии более десяти лет. Кира получила австралийское гражданство в 2016 году, Игорь — в 2020-м.Посольство России в Канберре запросило у властей официальную информацию, чтобы оказать задержанным консульскую поддержку.
https://ria.ru/20240712/arest-1959119260.html
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россия, австралия, в мире
Россия, Австралия, В мире
Австралия потребовала от Москвы не защищать обвиненных в шпионаже россиян

Премьер Австралии призвал Москву не защищать обвиненных в шпионаже россиян

© Australian Federal PoliceАрест супружеской пары с российскими паспортами по обвинению в шпионаже в Австралии
Арест супружеской пары с российскими паспортами по обвинению в шпионаже в Австралии - РИА Новости, 1920, 13.07.2024
© Australian Federal Police
Арест супружеской пары с российскими паспортами по обвинению в шпионаже в Австралии
Читать ria.ru в
ДЖАКАРТА, 13 июл — РИА Новости. России следует оставить попытки помочь двум россиянам, арестованным в Австралии по обвинению в шпионаже, заявил австралийский премьер-министр Энтони Альбанезе, слова которого приводит телеканал ABC.
«

"Россия может получить сигнал: отступите <…> Эта страна не уважает международное право, и к ним следует относиться с презрением, и именно это я к ним и испытываю", — сказал он.

Задержание подозреваемого в шпионаже в Австралии - РИА Новости, 1920, 12.07.2024
В Австралии супружескую пару с российскими паспортами обвинили в шпионаже
12 июля, 02:32
По словам премьера, к России "нет доверия" после того, как она якобы "занимается шпионажем по всему миру".
Так Альбанезе отреагировал на заявление российского посольства, которое отметило, что информационная шумиха вокруг задержания россиян направлена на то, чтобы вызвать новую волну антироссийской паранойи, отвлекая австралийцев от многочисленных провалов политики правящей лейбористской партии.
Речь идет о Кире и Игоре Королевых, у которых, наряду с австралийским гражданством, есть и российские паспорта. Накануне стало известно, что их арестовали в Брисбене. Как утверждает глава федеральной полиции Рис Кершоу, Кира Королева, которая служила в австралийской армии и имела допуск к секретным сведениям, во время отпуска уехала в Россию и оттуда попросила мужа переслать ей информацию с ее рабочего аккаунта. Полиция считает, что супруги искали эту информацию, чтобы передать ее российским властям.
Королевы прожили в Австралии более десяти лет. Кира получила австралийское гражданство в 2016 году, Игорь — в 2020-м.
Посольство России в Канберре запросило у властей официальную информацию, чтобы оказать задержанным консульскую поддержку.
Панорамный вид на Московский кремль и Москва-реку - РИА Новости, 1920, 13.07.2024
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12 июля, 13:06
 
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