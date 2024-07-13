https://ria.ru/20240713/ataka-1959477990.html

Число жертв израильского удара в Хан-Юнисе возросло до 90, заявили в Газе

Число жертв израильского удара в Хан-Юнисе возросло до 90, заявили в Газе - РИА Новости, 13.07.2024

Число жертв израильского удара в Хан-Юнисе возросло до 90, заявили в Газе

Число погибших при израильском ударе в районе Аль-Маваси в провинции Хан-Юнис на юге сектора Газа увеличилось до 90, пострадали 300 человек, сообщило... РИА Новости, 13.07.2024

2024-07-13T20:38

2024-07-13T20:38

2024-07-13T21:29

в мире

обострение палестино-израильского конфликта в 2023 году

израиль

хамас

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/07/0d/1959479229_0:0:1920:1080_1920x0_80_0_0_9ff0d0cd1045bf4a6f56a9edcf2bccd9.jpg

КАИР, 13 июл - РИА Новости. Число погибших при израильском ударе в районе Аль-Маваси в провинции Хан-Юнис на юге сектора Газа увеличилось до 90, пострадали 300 человек, сообщило министерство здравоохранения Газы.Ранее сообщалось о более чем 70 погибших. Представитель армии Израиля сообщил РИА Новости, что ВВС Израиля нанесли точный удар по месту, где находился глава военного крыла палестинского движения ХАМАС Мухаммад Дейф. ХАМАС назвало ложными утверждения Израиля об ударе по лидерам движения в Хан-Юнисе."Число погибших при ужасной резне оккупации (Израиля - ред.), совершенной против граждан и перемещенных лиц в районе Аль-Маваси в провинции Хан-Юнис в субботу утром, достигло 90, половина из них - женщины и дети, 300 пострадали, среди них десятки детей и женщин", - говорится в заявлении минздрава Газы.

https://ria.ru/20240620/izrail-1954091710.html

израиль

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2024

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Последствия израильского удара по лагерю беженцев на юге сектора Газа Число погибших при израильском ударе в районе аль-Маваси на юге сектора Газа возросло до 90, пострадали 300 человек, сообщил минздрав Газы. Кадры с последствиями израильского удара по лагерю беженцев. 2024-07-13T20:38 true PT0M25S

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

в мире, обострение палестино-израильского конфликта в 2023 году, израиль, хамас