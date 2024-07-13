https://ria.ru/20240713/ataka-1959477990.html
Число жертв израильского удара в Хан-Юнисе возросло до 90, заявили в Газе
Число жертв израильского удара в Хан-Юнисе возросло до 90, заявили в Газе - РИА Новости, 13.07.2024
Число жертв израильского удара в Хан-Юнисе возросло до 90, заявили в Газе
Число погибших при израильском ударе в районе Аль-Маваси в провинции Хан-Юнис на юге сектора Газа увеличилось до 90, пострадали 300 человек, сообщило... РИА Новости, 13.07.2024
2024-07-13T20:38
2024-07-13T20:38
2024-07-13T21:29
в мире
обострение палестино-израильского конфликта в 2023 году
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КАИР, 13 июл - РИА Новости. Число погибших при израильском ударе в районе Аль-Маваси в провинции Хан-Юнис на юге сектора Газа увеличилось до 90, пострадали 300 человек, сообщило министерство здравоохранения Газы.Ранее сообщалось о более чем 70 погибших. Представитель армии Израиля сообщил РИА Новости, что ВВС Израиля нанесли точный удар по месту, где находился глава военного крыла палестинского движения ХАМАС Мухаммад Дейф. ХАМАС назвало ложными утверждения Израиля об ударе по лидерам движения в Хан-Юнисе."Число погибших при ужасной резне оккупации (Израиля - ред.), совершенной против граждан и перемещенных лиц в районе Аль-Маваси в провинции Хан-Юнис в субботу утром, достигло 90, половина из них - женщины и дети, 300 пострадали, среди них десятки детей и женщин", - говорится в заявлении минздрава Газы.
https://ria.ru/20240620/izrail-1954091710.html
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Последствия израильского удара по лагерю беженцев на юге сектора Газа
Число погибших при израильском ударе в районе аль-Маваси на юге сектора Газа возросло до 90, пострадали 300 человек, сообщил минздрав Газы. Кадры с последствиями израильского удара по лагерю беженцев.
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в мире, обострение палестино-израильского конфликта в 2023 году, израиль, хамас
В мире, Обострение палестино-израильского конфликта в 2023 году, Израиль, ХАМАС
Число жертв израильского удара в Хан-Юнисе возросло до 90, заявили в Газе
Минздрав Газы: при атаке ЦАХАЛ на Хан-Юнис погибли 90 человек, 300 пострадали