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ЦАХАЛ заявил, что атаковал лидеров ХАМАС, скрывавшихся среди гражданских - РИА Новости, 13.07.2024
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15:00 13.07.2024 (обновлено: 15:04 13.07.2024)
https://ria.ru/20240713/ataka-1959436186.html
ЦАХАЛ заявил, что атаковал лидеров ХАМАС, скрывавшихся среди гражданских
ЦАХАЛ заявил, что атаковал лидеров ХАМАС, скрывавшихся среди гражданских - РИА Новости, 13.07.2024
ЦАХАЛ заявил, что атаковал лидеров ХАМАС, скрывавшихся среди гражданских
Армия обороны Израиля (ЦАХАЛ) официально сообщила, что атаковала лидеров палестинского движения ХАМАС на юге секторе Газа, которые скрывались среди гражданских, РИА Новости, 13.07.2024
2024-07-13T15:00
2024-07-13T15:04
в мире
израиль
хамас
обострение палестино-израильского конфликта в 2023 году
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ТЕЛЬ-АВИВ, 13 июл — РИА Новости. Армия обороны Израиля (ЦАХАЛ) официально сообщила, что атаковала лидеров палестинского движения ХАМАС на юге секторе Газа, которые скрывались среди гражданских, авиаудар был нанесен по открытой местности, окруженной деревьями и несколькими строениями."В ходе совместной операции Армии обороны Израиля и Службы общей безопасности (ШАБАК), основанной на точных разведданных, Южное командование ЦАХАЛ и силы ВВС Израиля нанесли удар по району, где среди мирных жителей прятались два высокопоставленных террориста ХАМАС и еще несколько террористов. Удар был нанесен по открытой местности, окруженной деревьями, несколькими зданиями и сараями", - говорится в сообщении.В субботу представитель ЦАХАЛ подтвердил РИА Новости, что ВВС нанесли высокоточный удар по месту в районе Аль-Маваси на юге сектора Газа, где, на основе проверенных разведданных, находились высокопоставленные члены движения ХАМАС, включая командующего боевым крылом организации Мухаммада Дейфа и командира местной бригады ХАМАС Рафиа Саляму.Официальных подтверждений их гибели не поступало.
https://ria.ru/20240620/izrail-1954091710.html
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РИА Новости
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в мире, израиль, хамас, обострение палестино-израильского конфликта в 2023 году
В мире, Израиль, ХАМАС, Обострение палестино-израильского конфликта в 2023 году
ЦАХАЛ заявил, что атаковал лидеров ХАМАС, скрывавшихся среди гражданских

ЦАХАЛ атаковал лидеров ХАМАС на юге сектора Газа, скрывавшихся среди гражданских

© AP Photo / Ohad ZwigenbergИзраильские военные во время наземной операции в Газе
Израильские военные во время наземной операции в Газе - РИА Новости, 1920, 13.07.2024
© AP Photo / Ohad Zwigenberg
Израильские военные во время наземной операции в Газе. Архивное фото
Читать ria.ru в
ТЕЛЬ-АВИВ, 13 июл — РИА Новости. Армия обороны Израиля (ЦАХАЛ) официально сообщила, что атаковала лидеров палестинского движения ХАМАС на юге секторе Газа, которые скрывались среди гражданских, авиаудар был нанесен по открытой местности, окруженной деревьями и несколькими строениями.
"В ходе совместной операции Армии обороны Израиля и Службы общей безопасности (ШАБАК), основанной на точных разведданных, Южное командование ЦАХАЛ и силы ВВС Израиля нанесли удар по району, где среди мирных жителей прятались два высокопоставленных террориста ХАМАС и еще несколько террористов. Удар был нанесен по открытой местности, окруженной деревьями, несколькими зданиями и сараями", - говорится в сообщении.
В субботу представитель ЦАХАЛ подтвердил РИА Новости, что ВВС нанесли высокоточный удар по месту в районе Аль-Маваси на юге сектора Газа, где, на основе проверенных разведданных, находились высокопоставленные члены движения ХАМАС, включая командующего боевым крылом организации Мухаммада Дейфа и командира местной бригады ХАМАС Рафиа Саляму.
Официальных подтверждений их гибели не поступало.
Изображение сгенерировано ИИ - РИА Новости, 1920, 20.06.2024
Израиль толкают к катастрофе
20 июня, 08:00
 
В миреИзраильХАМАСОбострение палестино-израильского конфликта в 2023 году
 
 
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