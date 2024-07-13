https://ria.ru/20240713/ataka-1959436186.html

ЦАХАЛ заявил, что атаковал лидеров ХАМАС, скрывавшихся среди гражданских

ЦАХАЛ заявил, что атаковал лидеров ХАМАС, скрывавшихся среди гражданских - РИА Новости, 13.07.2024

ЦАХАЛ заявил, что атаковал лидеров ХАМАС, скрывавшихся среди гражданских

Армия обороны Израиля (ЦАХАЛ) официально сообщила, что атаковала лидеров палестинского движения ХАМАС на юге секторе Газа, которые скрывались среди гражданских, РИА Новости, 13.07.2024

2024-07-13T15:00

2024-07-13T15:00

2024-07-13T15:04

в мире

израиль

хамас

обострение палестино-израильского конфликта в 2023 году

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ТЕЛЬ-АВИВ, 13 июл — РИА Новости. Армия обороны Израиля (ЦАХАЛ) официально сообщила, что атаковала лидеров палестинского движения ХАМАС на юге секторе Газа, которые скрывались среди гражданских, авиаудар был нанесен по открытой местности, окруженной деревьями и несколькими строениями."В ходе совместной операции Армии обороны Израиля и Службы общей безопасности (ШАБАК), основанной на точных разведданных, Южное командование ЦАХАЛ и силы ВВС Израиля нанесли удар по району, где среди мирных жителей прятались два высокопоставленных террориста ХАМАС и еще несколько террористов. Удар был нанесен по открытой местности, окруженной деревьями, несколькими зданиями и сараями", - говорится в сообщении.В субботу представитель ЦАХАЛ подтвердил РИА Новости, что ВВС нанесли высокоточный удар по месту в районе Аль-Маваси на юге сектора Газа, где, на основе проверенных разведданных, находились высокопоставленные члены движения ХАМАС, включая командующего боевым крылом организации Мухаммада Дейфа и командира местной бригады ХАМАС Рафиа Саляму.Официальных подтверждений их гибели не поступало.

https://ria.ru/20240620/izrail-1954091710.html

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в мире, израиль, хамас, обострение палестино-израильского конфликта в 2023 году